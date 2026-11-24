Natalia, ¿cómo y cuándo descubriste tu pasión por la danza?

Era invierno. Como cada domingo, la familia se reunía para ver la serie Fama. Yo solía mirar a los personajes desarrollando su vocación, pero esa noche solo vi a chicos bailando. En algún momento, sin darme cuenta, mi cuerpo empezó a danzar también. Sin entender muy bien qué pasaba, salí al patio a seguir moviéndome hasta que mis padres me llevaron adentro. El frío había desaparecido por completo. Esa pasión que nació esa noche es la que nunca he dejado de intentar transmitir.

¿Cómo fueron tus comienzos formales y la primera vez frente al público?

Comencé a dar los primeros pasos en la danza en Comodoro Rivadavia. Recuerdo mi primera presentación, a escondidas de mi padre, y con el guiño de mi madre, que me llevaba martes y jueves a bailar. Esa tarde subí sin titubear al escenario. No era común hacerlo en esa época.

¿De qué manera continuó tu recorrido cuando volviste a La Plata para estudiar?

De regreso a La Plata, cursando el Profesorado de Educación Física en la UNLP, ya tenía varios grupos de danzas. Cientos de personas pasaron por mis clases. Eso nunca frenó.

¿Y luego abriste tu estudio y así nació tu marca? ¿Cómo fue ese proceso?

Un día, una alumna se me acercó y me dijo: “Vos tenés que tener tu lugar propio; yo te presto el dinero y vos en dos años me lo devolvés”. Fue mi hada madrina. Pude construir mi estudio de danzas gracias a ese impulso y a mi padre, que es arquitecto y diseñó el espacio. Así nació la marca NATYRUSSO en el 2000, cuando yo tenía 28 años.

Además sos Coach Ontológica…

Sí, logré unir mis dos vocaciones. Además de las clases, realizo encuentros de coaching y trabajo con equipos deportivos y organizaciones, acompañándolos a resolver problemáticas de comunicación.





¿Qué diferencia a tu propuesta?

NATYRUSSO es una marca reconocida, pero no solo por enseñar una coreografía o acompañar el entrenamiento de mujeres. Lo que realmente nos diferencia es que concebimos a cada persona como un ser íntegro, donde las emociones y el cuerpo van siempre de la mano y en movimiento.

¿Cuál es el presente de la escuela y qué proyectos tenés a futuro?

La escuela ha crecido. Hoy tenemos sedes en el Club Universitario de La Plata y en el Complejo Forza de Villa Elisa. Los próximos desafíos son expandir mi estudio Boutique y la formación del Club de Danzas NATYRUSSO para brindar un servicio que cubra desde abuelos a nietos.

Después de más de tres décadas de trayectoria, ¿qué te genera ver lo que construiste?

NATYRUSSO se lee en un cartel o en una remera. Es un nombre, pero también soy yo hecha marca. Con el tiempo, pertenecer a esta comunidad se convirtió en un verdadero valor. Más de treinta años después de haber empezado, me cruzo con aquellas niñas que hoy son mujeres, profesionales y madres. Me saludan por la calle y yo me sigo dando vuelta cada vez que escucho: “¿Sos vos, Naty Russo?”.

Natalia Russo

Mail: [email protected]

Cel: 221 6355615.

Instagram: estudionatyrusso / natyrussocoaching

por CONTENT NOTICIAS