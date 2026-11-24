Todo comenzó en su hogar, a partir de una decisión que transformó la alimentación de sus perras. Catalina optó por reemplazar el alimento balanceado tradicional por una alimentación natural, preparada por ella misma. Para profundizar sus conocimientos, comenzó a capacitarse mediante cursos y seminarios dictados por veterinarios especializados en nutrición.

Los cambios que observó en sus perras, tanto en su condición física como en su calidad de vida, la impulsaron a convertir aquella experiencia personal en un emprendimiento. Al identificar un interés creciente por este tipo de alimentación, pero también una falta de información entre los consumidores, decidió desarrollar una propuesta propia.

Alimentación BARF: calidad y transparencia en cada porción

La marca se posiciona dentro del segmento de alimentación natural premium para perros y gatos, con una propuesta basada en la selección de materias primas y la mejora continua de sus productos.

Su objetivo es ofrecer una composición completa y equilibrada, pensada para acompañar las necesidades nutricionales de nuestros compañeros de vida a lo largo de los años.

Uno de sus principales diferenciales es que el alimento está compuesto por ingredientes trozados y no procesados, lo que permite identificar visualmente cada uno de sus componentes. Su presentación es en raciones envasadas al vacío, una característica que acompaña una filosofía centrada en la transparencia y la calidad, sin competir exclusivamente por precio.

Aunque el alimento balanceado continúa siendo la alternativa predominante por cuestiones de practicidad y costos, la alimentación BARF despierta cada vez más interés entre quienes buscan otras opciones para sus compañeros de vida.

Desde el emprendimiento consideran que esta tendencia tiene un importante potencial de crecimiento. Sin embargo, su intención es mantener un diferencial en el servicio, a través de una atención personalizada y un acompañamiento cercano a cada familia.

Actualmente, Catalina continúa atendiendo personalmente las consultas de los clientes, tanto durante la compra como ante inquietudes posteriores. El objetivo es conservar ese vínculo de confianza a medida que el proyecto amplíe su alcance.

Expansión y nuevos proyectos para el bienestar animal

Entre sus próximos desafíos, la marca proyecta ampliar su presencia en otras provincias, mediante la apertura de nuevos puntos de venta o franquicias. Para avanzar en ese proceso, contempla la posibilidad de incorporar inversiones externas que acompañen su crecimiento.

En paralelo, trabaja en el desarrollo de La Barfera Ortopedia, una nueva unidad orientada a productos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los animales, especialmente durante procesos posoperatorios o frente a dificultades de movilidad asociadas con la edad.

El proyecto contempla el lanzamiento de un e-commerce con alcance nacional, que comenzará con una cartera reducida de productos y buscará ampliarse progresivamente.

De esta manera, el emprendimiento continúa desarrollando su propuesta, combinando alimentación natural, atención personalizada y nuevas soluciones vinculadas al bienestar de perros y gatos.

Contacto:

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por CONTENT NOTICIAS