Fertilidad Clarisima: Control ginecológico anual y fertilidad

La postergación de la maternidad en muchos casos está vinculada con la tranquilidad generada por los resultados satisfactorios de los controles ginecológicos hechos prolijamente cada año.

Es importante saber que estos chequeos no están destinados a evaluar fertilidad. Es frecuente escuchar “yo me hice los estudios ginecológicos y está todo bien”.

El control ginecológico anual permite prevenir y diagnosticar en forma precoz patologías asociadas a la mujer pero no incluye estudios específicos de fertilidad.

En algunas mujeres, estos controles muestran condiciones médicas que complicarán sus posibilidades de embarazo a futuro. Este hecho permite a estas mujeres saber con anticipación que deberán consultar a especialistas en fertilidad a futuro si desean ser madres.



La finalidad de los chequeos ginecológicos anuales es la de prevenir otras patologías y el hecho de que no detecten condiciones que puedan impactar en la fertilidad no indica que no las pueda haber.

Por esta razón es común que se pierdan años valiosos buscando embarazo pensando que “está todo bien” sin consultar a un ginecólogo/ginecóloga especialista en fertilidad.

Entonces. ¿En qué momento se debería consultar a un especialista en fertilidad?

-Si se es menor de 35 años, se aconseja consultar si después de 12 meses o más de relaciones sexuales sin protección no se ha logrado el embarazo.

-Si se es mayor de 35 años, lo ideal es no dejar pasar más de 6 meses de búsqueda de embarazo sin éxito.

El especialista en fertilidad indicará estudios hormonales a realizar un día determinado del ciclo, estudios para determinar permeabilidad de las trompas de Falopio, tests para estimar la cantidad de óvulos (reserva ovárica), análisis de semen en el hombre, estudios genéticos y otros.

Si no se llega al diagnóstico mediante los estudios es necesario iniciar tratamientos. Es frecuente encontrar la causa de la dificultad para lograr embarazo en las distintas etapas de los tratamientos.

La infertilidad afecta a millones de personas en todo el mundo en edad reproductiva y repercute en sus familias y comunidades.

La infertilidad puede ser primaria cuando nunca ha habido embarazo o secundaria cuando hubo al menos un embarazo anteriormente.

Su atención implica prevención, diagnóstico y tratamiento.

Datos de contacto:

Web: www.fertilidadclarisima.com

Mail: [email protected]

Instagram: @fertilidadclarisima

LinkedIn: www.linkedin.com/in/roxana-napolitano

Teléfono: +54 9 221 4857016

por CEDOC