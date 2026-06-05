Lo que nadie te dice sobre la IA en tu empresa

Hay una conversación que se repite en Argentina y en toda Latinoamérica. Un dueño de empresa decide que llegó la hora de implementar inteligencia artificial. Contrata a alguien, compra una herramienta, lanza un piloto. Tres meses después, la herramienta está pagada y nadie la usa.

Y la historia termina ahí. Sin análisis, sin aprendizaje, con el gasto ya hecho.

Todo el mundo habla de lo que la IA puede hacer: productividad multiplicada, tareas eliminadas, equipos que hacen más con menos. Todo eso existe. Pero hay una condición previa que casi nadie menciona, porque no vende cursos ni justifica consultorías de software: la empresa tiene que estar lista para recibirla.

¿Qué significa estar lista? Tener resueltas dos cosas fundamentales que anteceden a cualquier herramienta: liderazgo y estructura.

Liderazgo es que el equipo pueda tomar decisiones sin que todo pase por el dueño. Criterio compartido, delegación real, personas que se hacen responsables de resultados. Cuando eso falta, la IA llega a una organización que todavía depende de una sola cabeza, y el resultado es el mismo problema con más ruido encima.

Estructura es que los procesos existan y funcionen con independencia de las personas que los ejecutan hoy. Que si mañana un empleado clave se va, el proceso siga. Que las tareas estén documentadas, los roles claros, los flujos de trabajo definidos. Meter tecnología en una empresa sin eso produce exactamente lo mismo que automatizar un proceso roto: más velocidad para hacer mal las cosas.

La IA trabaja sobre lo que ya existe. Le da velocidad al orden y también al desorden.

El error más frecuente que veo en PyMEs ocurre antes de elegir cualquier herramienta. Llegan a la tecnología sin haber construido lo que la tecnología necesita para funcionar. Y después le echan la culpa al software.

Antes de invertir, hay un diagnóstico que hacer: ¿cuál es el problema real que quiero resolver? ¿Ese problema tiene raíz tecnológica, o tiene raíz en cómo lidera y opera la empresa? ¿Estoy eligiendo IA porque resuelve algo concreto, o porque es lo que está haciendo todo el mundo?

Las empresas que hoy tienen IA generando resultados reales pasaron por ese diagnóstico. Llegaron con la casa en orden.

Lidera con IA | Maximiliano Ferrero

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