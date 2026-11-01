Lorena Ivel Mauro: “Liderar es decidir con lucidez y gobernar con serenidad”

Lorena, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Inicié mi carrera en farmacia, una profesión que volvería a elegir solo para disfrutarla. En ese camino aprendí que la ciencia y la innovación demoran más tiempo en trabarse en la mesa de decisión que en el laboratorio. Durante dos décadas integré comités directivos en Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Baxter y 3M. Luego de analizar varios perfiles organizacionales entendí que los atrasos, el sobreanálisis, los cuellos de botella y el ruido corporativo nacen de las fallas de gobernanza y de criterio corporativo. Esa experiencia me llevó a formarme en negociación y gestión del cambio en Harvard y Cambridge, y a certificarme como Coach Ejecutiva Internacional.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Brindo asesoría directiva para CEOs, fundadores y equipos de conducción que buscan decidir con lucidez y liderar con serenidad. Intervengo en tres ejes: orden de agenda para recuperar tiempo y atención estratégica; autonomía en primeras líneas para agilizar la toma de decisiones con una regla básica: una resolución no debe atravesar más de tres escritorios, porque lo demás es burocracia interna; y facilitación en procesos de transición o sucesión de liderazgo.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

La experiencia fáctica en la mesa de decisiones corporativas y una mirada centrada en las cuatro bases que definen a un líder: el conocimiento para comprender a las personas y el contexto real antes de actuar; el control entendido como orden y claridad de procesos; la responsabilidad para asumir las consecuencias de cada resolución; y la confianza para habilitar la autonomía del equipo en un marco de estricta reserva.

¿Cómo te proyectás de cara al futuro?

Pienso mi proyección desde el impacto: organizaciones que ya no requieran mi intervención porque lograron fluidez propia. Esta visión guía mi libro El Tao del CEO: Filosofía ancestral para un liderazgo moderno (Editorial Libella). Como enseña el principio del Wu Wei, el arte de la no acción consiste en no forzar los procesos para fluir frente a los obstáculos. Aspiro a ver líderes que restablecieron su atención y disponen de tiempo para consolidar el crecimiento y proyectar transformación continua.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Gestionaría la incertidumbre desde el inicio con flexibilidad, atención y feedback constante, herramientas indispensables para advertir lo que la costumbre, el sesgo o la propia especialización dejan fuera de la mirada.

Datos de contacto:

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LinkedIn: @lorenaivelmauro

Autora de "El Tao del Ceo" podcast "El Tao del Ceo" en youtube y spotify

por CONTENTNOTICIAS