Monday 20 de July, 2026
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¿Qué hay detrás de los problemas comunes en las PyMES argentinas?

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¿Qué hay detrás de los problemas comunes en las PyMES argentinas? | Foto:CONTENTNOTICIAS
¿Qué hay detrás de los problemas comunes en las PyMES argentinas? | Foto:CONTENTNOTICIAS

Hace dos meses exactamente visité la Bienal de metalmecánica en Córdoba donde tuve el honor de entrevistar a unos 15 dueños de negocio de empresas productivas y de servicios afines a la metalúrgica, con 3 preguntas muy simples y a la vez muy reveladoras:

¿Cuál es el problema que más se repite en tu empresa – el que atendiste más de una vez – y sigue volviendo?

¿Cuánto tiempo a la semana les insume este problema?

¿Qué ya intentaron para resolverlo y por qué no les terminó de funcionar?

Lo primero y más sorprendente para mí no fue la variedad de respuestas, sino lo que había de común en ellas. Los principales temas que se repiten son:

1. Encontrar a las personas correctas…y hacer que se queden.

2. La falta de compromiso o motivación de los colaboradores

3. La agenda estallada del dueño, que vive apagando incendios.

Y lo que también pude ver de común en las tres y donde muy pocos reconocieron (2 o 3 a lo sumo) es que el dueño se reconozca como parte del problema; a lo que me refiero, es que en muy pocos casos estas situaciones recurrentes son reconocidas como un defecto en el liderazgo y no a factores externos (el país, la cultura, la educación, la crisis económica). Denoté poca conciencia y profundidad a la hora de analizar estos 3 “síntomas”, y digo síntomas porque son la consecuencia de algo más profundo, que es posible de cambiar si se entienden y aprenden algunas cosas básicas. Para dar una idea, solo uno de los 15 dueños conocía el famoso ciclo de Deming “PDCA” de resolución de problemas.

¿Qué hay detrás de los problemas comunes en las PyMES argentinas?

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Ahora intentaremos reformular los 3 problemas que se repiten desde un punto de vista que me permita tomar el control de la situación y generar un cambio positivo, plantearlos desde un punto de vista que me permita cambiar la situación:

1. ¿Qué tipo de persona necesito para la mejorar mi negocio? ¿Qué le puedo ofrecer para que elija hacer carrera conmigo y no en otra empresa?

2. ¿Qué es lo que motiva a las personas que trabajan conmigo más allá del dinero? ¿Cuáles son sus deseos de realización, sus objetivos personales?

3. ¿Qué de todo lo que hago efectivamente agrega valor al negocio y solamente yo lo puedo hacer? ¿Qué funciones podría hacerlas otra persona igual o mejor que yo?

Pablo Guerreiro

Ingeniero y Coach

https://www.linkedin.com/in/pablo-ezequiel-guerreiro/

IG: @pabloe.guerreiro

WhatsApp + 54 911 5799 2496

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