¿Qué hay detrás de los problemas comunes en las PyMES argentinas?

Hace dos meses exactamente visité la Bienal de metalmecánica en Córdoba donde tuve el honor de entrevistar a unos 15 dueños de negocio de empresas productivas y de servicios afines a la metalúrgica, con 3 preguntas muy simples y a la vez muy reveladoras:

¿Cuál es el problema que más se repite en tu empresa – el que atendiste más de una vez – y sigue volviendo?

¿Cuánto tiempo a la semana les insume este problema?

¿Qué ya intentaron para resolverlo y por qué no les terminó de funcionar?

Lo primero y más sorprendente para mí no fue la variedad de respuestas, sino lo que había de común en ellas. Los principales temas que se repiten son:

1. Encontrar a las personas correctas…y hacer que se queden.

2. La falta de compromiso o motivación de los colaboradores

3. La agenda estallada del dueño, que vive apagando incendios.

Y lo que también pude ver de común en las tres y donde muy pocos reconocieron (2 o 3 a lo sumo) es que el dueño se reconozca como parte del problema; a lo que me refiero, es que en muy pocos casos estas situaciones recurrentes son reconocidas como un defecto en el liderazgo y no a factores externos (el país, la cultura, la educación, la crisis económica). Denoté poca conciencia y profundidad a la hora de analizar estos 3 “síntomas”, y digo síntomas porque son la consecuencia de algo más profundo, que es posible de cambiar si se entienden y aprenden algunas cosas básicas. Para dar una idea, solo uno de los 15 dueños conocía el famoso ciclo de Deming “PDCA” de resolución de problemas.

Ahora intentaremos reformular los 3 problemas que se repiten desde un punto de vista que me permita tomar el control de la situación y generar un cambio positivo, plantearlos desde un punto de vista que me permita cambiar la situación:

1. ¿Qué tipo de persona necesito para la mejorar mi negocio? ¿Qué le puedo ofrecer para que elija hacer carrera conmigo y no en otra empresa?

2. ¿Qué es lo que motiva a las personas que trabajan conmigo más allá del dinero? ¿Cuáles son sus deseos de realización, sus objetivos personales?

3. ¿Qué de todo lo que hago efectivamente agrega valor al negocio y solamente yo lo puedo hacer? ¿Qué funciones podría hacerlas otra persona igual o mejor que yo?

Pablo Guerreiro

Ingeniero y Coach

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por CONTENTNOTICIAS