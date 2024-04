Roilands: Formador de empresarios inmobiliarios

ROILANDS es una “usina de emprendedores”, a pesar de ser una empresa cuya actividad es la comercialización de inmuebles y que en su Visión y Misión no figure la palabra inmobiliario, o inmueble, es una empresa formativa de emprendedores para que se transformen en empresarios, por supuesto dentro de la industria inmobiliaria. La dirección de ROILANDS está profundamente comprometida con la actividad emprendedora en Argentina, entendiendo que la única manera de poder cambiar las bases societarias de este país es fomentando el emprendedurismo, y no es una utopía porque el objetivo de ROILANDS es lo que denominamos “cambiar nuestro m2” es decir, a través de nuestra CULTURA, cambiar a las personas que nos rodean, y así, inspirando y siendo espejos, generar una reacción en cadena.

Por este motivo, el perfil de personas que queremos que ingresen es muy específico, ya que debe estar comprometido con un propósito a largo plazo, 20 años para adelante, de querer convertirse a través de ROILANDS en un empresario que inspire a otros emprendedores, que trascienda a través de ellos, que cambie vidas, que contrate gente, que instruya, pague impuestos, que sea ejemplo y contribuya al buen funcionamiento empresarial general. Si esta visión personal a largo plazo no está clara o no lo identifica ROILANDS definitivamente no es su opción.

Nuestro camino formativo se basa en dos modelos, uno comercial y otro empresarial, nuestro modelo empresarial es el que realmente aporta valor agregado y distinción en la industria inmobiliaria, a través de nuestros cuatro pilares fundamentales (cultura, procesos, personas y tecnología), mientras que el modelo comercial, es un modelo multinivel que fomenta y genera sinergia positiva para el armado de la estructura.

El camino del emprendedor en ROILANDS, está estructurado en distintos niveles de contenido y formación (dividido en grados), en donde no sólo se ven cuestiones relacionadas con la industria inmobiliaria si no, y como esencial, habilidades relacionadas con las capacidades necesarias para manejar y gestionar un negocio, aprendiendo a dominar desde cuestiones emocionales hasta liderazgo de personas y manejo de RRHH.

Independientemente del proceso de ingreso, los primeros 6 meses son claves en la identificación del perfil. El camino emprendedor es arduo, sacrificado y porque no oscuro, pero bajo la estructura, metodología y cultura de ROILANDS hay luz en el recorrido.

