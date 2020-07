Bronquiolitis: qué es y cómo prevenirlo

Tos, exceso de mucosidad, fiebre y congestión nasal. Los síntomas de la bronquiolitis puden confundirse con los de un catarro. Sin embargo, esta infección, que en algunos casos puede complicarse sobre todo en bebés recién nacidos, es la que provoca más ingresos hospitalarios durante la primera infancia. La baja de las temperaturas y el aumento de las enfermedades respiratorias ponen en alerta a los padres. ¿Qué se puede hacer para prevenirla?

La bronquiolitis es una infección del bronquiolo, uno de los conductos respiratorios más pequeños. Su incidencia es mayor durante el invierno y aunque en los adultos puede ocasionar un malestar o catarro, en los bebés lactantes la enfermedad puede ocasionar distintos grados de dificultad para respirar así como fiebre y cansancio. En algunos casos, los niños y niñas deben ser hospitalizados para recibir oxígeno y tratamiento aunque en la gran mayoría pueden cursar la enfermedad en su casa. La bronquiolitis en la infancia, además, puede dejar secuelas y aquellos chicos que la padecieron tienen más probabilidad de tener episodios de bronquitis.

Según información del Ministerio de Salud de Nación, los menores de 1 año son los más propensos a tener bronquiolitis. Por eso, se recomienda que si un niño o niña presenta dificultad respiratoria, hay que consultar al equipo de salud para que sea evaluado."Al no existir tratamientos para el virus (no hay jarabes ni antibióticos), es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse lo suficientemente bien, pese a la dificultad respiratoria", explican desde la cartera sanitaria.

Prevención. "Los virus que generan infecciones respiratorias agudas se transmiten de una persona a otra, por el contacto directo entre las manos y superficies contaminadas y a través de secreciones nasales o de las gotitas de saliva que viajan por el aire cuando una persona enferma habla, estornuda o tose", describen desde Salud.

Existen una serie de medidas que ayudan a prevenir este tipo de infecciones:

Mantener la lactancia materna.

Cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación.

No exponer a los niños al humo del cigarrillo ni de braseros o estufas a leña.

Higienizar frecuentemente, con agua y jabón, los elementos del bebé (chupetes, juguetes) y las superficies donde se lo cambia o donde se preparan sus alimentos.

Practicar el lavado de manos frecuente, a los niños y a los convivientes, con agua y jabón. Se puede reforzar la higiene con alcohol en gel.

Ventilar los ambientes de la casa al menos una vez al día.

Mantener alejados a los bebés de las personas que están resfriadas o tienen tos.

Si los cuidadores principales tienen alguna infección de las vías respiratorias deben lavarse las manos, especialmente antes de alzar, cambiar o alimentar al bebé. Pueden usar el tapaboca como medida de apoyo, para evitar el contagio por secreciones.

No se debe colocar tapaboca en los niños menores de 2 años.

En los niños con más riesgo de bronquiolitis grave (menores de 3 meses, prematuros, con enfermedades crónicas) no está recomendada la asistencia al jardín maternal.

Sospechas. Las madres, padres y cuidadores de un bebé deben prestar especial atención a los signos asociados a la bronquiolitis: si la respiración respiración está acelerada, si aletea la nariz, si se le hunde el pecho o las costillas al respirar, si se queja mientras respira; si se entrecorta la alimentación o le cuesta prenderse al pecho, si está irritable o le cuesta dormirse. Ante la aparición de uno o más síntomas, se debe consultar al médico. Si presenta un color azulado en la piel, las uñas o los labios debido a la falta de oxígeno (cianosis), el pequeño va a requerir atención urgente.