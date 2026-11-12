El video viral de León XIV haciendo el "six seven" en Madrid

A la altura de la Plaza de España, unos chicos consiguieron que León XIV cambiara por un segundo el saludo que venía repartiendo desde el papamóvil. El Papa puso las dos manos delante del cuerpo, con las palmas hacia arriba, y las movió por turnos, como quien sopesa dos frutas en la verdulería. Desde la vereda le contestaron con gritos y aplausos. Los chicos le habían pedido el “six seven” y el Papa se sabía el paso.

La escena que captaron las cámaras de Reuters ocurrió el sábado 6 de junio, en el primer día de su visita a Madrid. León XIV acababa de salir del Palacio Real, donde lo habían recibido Felipe VI y Letizia, y se dirigía a la nunciatura apostólica. En el palacio había hablado de la polarización política. En la calle le bastó un movimiento de muñecas para hacerse entender por un público bastante más joven.

¿Qué quiere decir “six seven”? La traducción, “seis, siete”, ayuda poco. La expresión viene de “Doot Doot (6 7)”, un tema del rapero estadounidense Skrilla, y empezó a circular en videos de básquet. Uno de los que le dieron impulso fue Taylen Kinney, una joven promesa de ese deporte. Le pidieron que calificara un café de Starbucks y dio su veredicto con los dos números en inglés y el vaivén de las manos. En aquel contexto podía pasar por una nota. En TikTok pronto sirvió de respuesta a casi cualquier cosa.

Esa tarde lo esperaba otro encuentro con jóvenes, esta vez en la Plaza de Lima. Para esa cita había una vigilia, música y diálogo previstos en el programa de la visita. El intercambio que terminó en las pantallas de medio mundo había ocurrido unas horas antes, al paso, mientras el vehículo seguía su marcha. En la grabación se alcanza a ver el instante en que el Papa termina de hacer el gesto y vuelve a saludar a la multitud madrileña.

Parte de la gracia está en que nadie necesita ponerse de acuerdo sobre qué significan esos números. Alcanza con que el otro reconozca la señal y se prenda. Eso fue lo que festejaron los chicos de Madrid. Y tenían motivos para confiar en que el pedido podía prosperar: dos semanas antes, el mismo chiste ya había pasado por el Vaticano.

En aquella ocasión, un grupo de jóvenes de Génova había ido a ver a León XIV acompañado por el sacerdote italiano Roberto Fiscer. Al pasar frente a ellos, el pontífice sonrió e imitó el gesto que le hacían. El video también circuló en redes. Así, cuando el papamóvil llegó a la Plaza de España, los chicos que esperaban detrás de las vallas contaban con algo que rara vez tiene un fan antes de ensayar un saludo con su ídolo: un antecedente papal.