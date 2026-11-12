Siete millones de personas en las calles: las razones del fervor por el Papa

En cuatro días, la Argentina salió a la calle en masa y sin bronca. El lunes, más de 2,5 millones de personas llenaron los bosques de Palermo, según cifras preliminares del Vaticano. El martes, más de 650.000 fueron al predio de FAdeA, en Córdoba. El miércoles, la cifra ascendió a cerca de 4 millones de fieles frente a la Basílica de Luján. Sumadas las tres misas, son alrededor de siete millones de personas.

Antes de la visita, las mediciones daban una convocatoria mucho menor. La consultora Delfos proyectó unos 4,2 millones de asistentes y el estudio “Opinión pública y religión en la Argentina”, de mayo, realizado por el Programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL-Conicet, registró que el catolicismo pesa menos entre los jóvenes: 46,6% entre los de 16 a 34 años, contra 73% entre los de 55 o más. Lo cierto es que la masiva convocatoria no fue exclusivamente religiosa. Tal vez esté explicada por el ánimo de las personas.

En octubre, Equipo Mide, la consultora de Gonzalo de Janín, preguntó qué sentimiento les despertaba la situación actual del país. El 44% respondió incertidumbre, angustia o tristeza; el 18%, bronca; otro 18%, esperanza; el 11%, confianza. Un trabajo de Hugo Haime dio un cuadro más oscuro: el 40% se dice triste y desanimado, el 39% siente bronca y apenas el 15% tiene esperanza. Un monitoreo de Management & Fit de septiembre encontró que el 65,1% tiene sentimientos negativos frente a la situación del país y que el 52,4% tiene dificultades para cubrir los gastos del hogar.

La desocupación aparece como el principal problema, con el 19,8%, por encima del aumento de precios y tarifas (18,9%). Ese desasosiego viene de lejos. Empezó con la pandemia, siguió con la inflación y ayuda a explicar el voto que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada. Tiene un costado emocional que la política no atiende. Mucha gente fue a buscar a la calle algo que no encuentra en otra parte: un rato de consuelo compartido, al lado de desconocidos que cargan lo mismo. En la misa de Palermo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, definió el mensaje del Papa como un bálsamo para las heridas de las familias argentinas.

Un Papa masivo

A esa multitud la convocó León XIV, un hombre sobrio y medido. Eligió su nombre en homenaje a León XIII, el autor de la encíclica Rerum novarum, de 1891, piedra fundacional de la doctrina social de la Iglesia: un capitalismo humanizado, la propiedad privada como derecho legítimo pero no absoluto, la función social de la propiedad. Son ideas que hoy no tienen vocero en la política argentina. El sociólogo Pablo Semán puso el foco en el método. “La estrategia discursiva del Papa es ser universal pintando cada aldea”, dijo en Radio Continental.

“En el caso argentino, es posicionarse como el defensor del bando de la compasión, que es mucho más amplio que el peronismo o el catolicismo”. Los números acompañan esa lectura. Para Opinaia, la llegada del Papa despertó alegría, esperanza u orgullo en el 54% de los consultados; el 33% esperaba que hablara de pobreza y desigualdad, y el 18%, de trabajo. El 37% la veía como un acontecimiento histórico por encima de las diferencias políticas. Opina Argentina midió que el 75% no asocia al Papa con ningún espacio político. León XIV tiene un 67% de imagen positiva en el trabajo de Opinaia, donde es el dirigente internacional mejor valorado, y un 64% en Opina Argentina.

El fervor también se vio en la pantalla y en la economía. Al cierre de la visita, con la despedida en Ezeiza, el encendido total de la televisión abierta subió a 15,8 puntos. El Ente de Turismo porteño estimó en 1,24 millones los visitantes de la Ciudad entre el 6 y el 10 de noviembre, y en más de 88 millones de dólares el impacto económico.

La mayoría no esperaba que la visita cambiara la realidad del país. Antes de que llegara el Papa, Management & Fit encontró que el 67,9% creía que mejoraría poco o nada el clima social, y Opina Argentina, que el 60% no esperaba que beneficiara ni perjudicara al Gobierno. Es probable que tenga razón: después de la despedida, el desempleo y la pobreza siguen donde estaban.

Lo que deja la visita es la medida de una necesidad. Durante cuatro días, millones de argentinos se juntaron a escuchar hablar de trabajo, de pobreza y de compasión. Ningún dirigente argentino junta hoy a siete millones de personas; un Papa que habla pausado lo hizo en cuatro días.