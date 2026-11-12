Intimidades de León XIV en su gira por el país

León XIV, el hombre vestido de blanco que mira a los ojos. Así lo percibieron las millones de personas que lo siguieron. Peregrinaron, junto a él. Tiene los gestos característicos de los pastores con olor a oveja.

Bergoglio eligió bien. En Roma, uno de sus colaboradores más cercanos, y tal vez quien más conocía a Francisco, me comentó: “Este es el cónclave que soñaba el”. Se impuso su candidato. En los últimos años, tuvieron una convivencia muy estrecha, León XIV, con frecuencia, no disimula su admiración por Bergoglio, a quien le reconoce haber dado todo por la Iglesia. Por tres horas, se encontraban sábado a sábado, hablaban a solas. Así fue desde que lo nombró cardenal y lo designó al frente del dicasterio de los obispos. Eran pura coincidencia. La geopolítica, guerras, pobres, desigualdades, los cristianos. Bergoglio no podía tener relación con nadie que no tuviera sentido del humor. Era una llave de confianza plena. Siempre lo bendecía y le pedía que no perdiera el humor, por nada del mundo. ni ante la peor circunstancia que fuera. Todas esas palabras, consejos, enseñanzas, que León cumple al pie de la letra, quedaron inmortalizadas y guardadas para siempre en las paredes de Santa Marta. Cuando estaban juntos, nadie podía interrumpir. Los dos coincidían en la cercanía a los que sufren. León hace lo mismo. Se detiene donde sea para bendecir. Así lo hizo con el periodista Fran Ledesma cuando salía de homenajear a San Martín. El colega gritó: “Papa León, una bendición para este rosario peregrino”. Detuvieron la marcha de la camioneta, bajó la ventanilla y bendijo el rosario. Así fue como Fran llegó llorando sin parar de la emoción a la sala de prensa de la UCA.

Sigue al pie de la letra el legado bergogliano porque no olvida cuando Francisco visitó Perú, en el 2018 y se bajó del auto para acercarse a una mujer de 99 años que había viajado desde Chiclayo para verlo. Él la saludó con un gesto de infinita ternura. No olvida la visita al penal de Regina Coeli. Él ya estaba con problemas de salud, pero quiso lavar los pies a los presos. Una lección valiosa y sencilla que aprendió León, que es la primera que enseña Francisco a cuantos quiere: que “la sonrisa y la humildad también son formas de servir a Dios”.

En Luján está la Virgen que guarda todos estos secretos. Ella escuchó siempre todo porque es la imagen que dominaba el lugar de Santa Marta en el que se reunían. Ahora la conoció en Argentina, donde dio la última misa. Una de las cuatro más multitudinarias de la historia. León se emocionó. No es para menos. En la última misa que Bergoglio dio como cardenal en Luján hizo una petición: “Ay Patria Mía. Argentina levántate y camina”.

El arzobispo Jorge Eduardo Sheining vivió con Francisco en la catedral, antes que viajará a Roma. Compartían la comida, las charlas. Dormían en el mismo piso. Un día Jorge Eduardo le comentó: “Te despertás temprano, porque oigo cuando levantás la persiana”. Bergoglio le respondió que sí. Se siguió despertando a la misma hora, pero nunca más subió la ventana para no molestar. Así era él. El obispo Jorge Eduardo se ocupó personalmente, de todos los detalles de la misa, tiene mucho oficio de cura. En estos días se lo veía con frecuencia en el altar, supervisando todo. A quien se le acerca a contarle angustias, problemas, los bendice y recomienda “rezá y aferrate a la Virgen”.

Estuvo con León en Roma, para explicarle bien cómo era Luján. Por eso le aconsejó que detuviera uno o dos kilómetros antes el Papamóvil para llegar peregrinando con los fieles. Le dio esa explicación: Luján es la casa de María y del pueblo argentino. Su intención era que el Papa se sintiera en su casa. La misa estuvo poblada de un mar de fieles que se sentían unidos en la fe. Él estaba conmovido y, recordando a Bergoglio, le pidió que lo cobijara bajo su manto. Con la humildad que lo caracteriza, no tuvo más que palabras de agradecimiento para los argentinos como pueblo. Sus palabras eran música para los oídos del pueblo que necesitaban escuchar amor y están saturados, con el corazón triste por ser subestimados por el poder.

Cada sitio fue un gesto de amor hacia él. En Córdoba, junto al cardenal Rossi, fue feliz. Resulta que cuando Rossi se bajó del Papamóvil, una vuelta que no se esperaba dijo: “Ahora necesito un psicólogo”. En Córdoba fue el lugar de la gira por Argentina donde más se rio. El humor de los cordobeses es único. Almorzó en el arzobispado con Rossi, donde le prepararon pan casero y después durmió la siesta en el cuarto del cardenal, quien comentó: “Ahora me quedé sin habitación”. Tienen confianza. Se quieren como hermanos. Después de Córdoba, los jóvenes, la cárcel de Devoto y Luján. Se fue para Ezeiza, con los ojos cargados de imágenes. El corazón pleno de haber cumplido la misión que le prometió a su mentor Jorge Mario Bergoglio, para quien Buenos Aires era su lugar en el mundo. Pudo ver en los millones de fieles que lo acompañaron en las misas la evangelización que trabajó Francisco. Este pueblo de Dios tiene la firma, la impronta bergogliana. Que así sea por los siglos de los siglos. Amén.

por Alicia Barrios