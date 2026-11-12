Qué decía el tuit que León XIV dedicó a la Argentina y que luego fue borrado

El papa León XIV protagonizó un inesperado episodio comunicacional tras despedirse de la Argentina. Un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X (@Pontifex_es), en el que agradecía el recibimiento de los argentinos y aseguraba que el país podía decir que tenía "dos Papas", fue eliminado pocas horas después de su difusión. La publicación, que rápidamente se viralizó y despertó una ola de reacciones entre los usuarios, contenía una de las expresiones más afectuosas que el pontífice había dedicado al país durante su visita apostólica.

Sin embargo, su desaparición de las redes oficiales del Vaticano abrió interrogantes sobre los motivos de la decisión y alimentó distintas interpretaciones acerca de un posible desacuerdo dentro de la Santa Sede. El mensaje había sido publicado el miércoles 11 de noviembre, mientras León XIV abandonaba la Argentina rumbo a Lima, Perú, para continuar con la última etapa de su gira sudamericana. El texto comenzaba con una referencia directa a su antecesor, el papa Francisco, y al vínculo histórico que une a Jorge Bergoglio con su país de nacimiento. "Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a #Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco", expresaba el comienzo del posteo.

A continuación, el pontífice agradecía el cariño recibido durante los días que permaneció en territorio argentino y utilizaba una frase que terminó convirtiéndose en el centro de la controversia: "Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción". La expresión hacía referencia, por un lado, a Francisco, el primer papa argentino de la historia, nacido en Buenos Aires, y, por otro, al propio León XIV, quien había desarrollado una estrecha relación con América Latina a partir de sus años de trabajo pastoral en Perú.

El pontífice norteamericano, nacido en Estados Unidos y que mantiene una doble ciudadanía peruana, utilizaba así una licencia afectiva para expresar que también se sentía parte de la Argentina después del recibimiento que había tenido durante su visita. El tuit continuaba con una invitación a mantener la unidad religiosa y la oración: "Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján". Finalmente, cerraba con una despedida especialmente emotiva: "¡Hasta siempre mi querida Argentina!". La publicación llevaba también la etiqueta #ViajeApostólico.

La repercusión fue todavía mayor porque el saludo apareció después de cuatro jornadas de actividades multitudinarias, en las que el Papa había convocado a millones de personas en distintos puntos del país. La despedida se produjo luego de su última misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina, donde volvió a quedar de manifiesto la importancia simbólica de Francisco para la Iglesia y para los fieles argentinos.

Una de las explicaciones que comenzó a circular fue que el mensaje había sido publicado por error por el equipo de comunicación de la Santa Sede. Según informó A24, que recogió versiones del medio especializado italiano Silere non possum, la frase sobre los dos Papas formaba parte originalmente del discurso preparado para la despedida de León XIV en Luján. Sin embargo, el pontífice habría decidido modificar el texto antes de pronunciarlo y finalmente omitió esa referencia. El equipo de comunicación habría difundido una versión anterior del discurso, sin advertir que el Papa había decidido retirar ese fragmento. Una vez detectada la diferencia entre el texto publicado y las palabras efectivamente pronunciadas, se habría ordenado eliminar las publicaciones y corregir las comunicaciones oficiales.

La cuestión también fue abordada por el periodista Eduardo Feinmann en su programa Alguien tiene que decirlo, de Radio Mitre. Allí, según su versión, sostuvo que el mensaje había generado inconvenientes dentro de la Santa Sede y que la decisión de eliminarlo estaría relacionada con la referencia de León XIV a sentirse argentino "por adopción". Feinmann habló de un supuesto "roce diplomático" y planteó que la institución habría considerado inconveniente que el jefe de la Iglesia católica expresara un favoritismo tan explícito hacia un país.

La eliminación también abrió un debate en las redes sociales. Mientras algunos usuarios interpretaron el episodio como un arrepentimiento del pontífice o una decisión de moderar sus expresiones de afecto hacia la Argentina, otros señalaron que podía tratarse de un simple error operativo del equipo encargado de administrar sus cuentas.

Por el momento, no se difundió una explicación institucional concluyente que permita establecer quién ordenó retirar el mensaje y cuál fue el motivo definitivo. De esta manera, un mensaje concebido como una despedida cariñosa terminó transformándose en una controversia sobre el protocolo, la comunicación institucional y los límites de las expresiones personales de un pontífice. La paradoja fue que la frase que había generado mayor entusiasmo entre los argentinos terminó teniendo una repercusión todavía mayor precisamente porque fue borrada.