La Rural: de la vuelta exitosa a las amenazas de piquetes

El pasado 21 de julio, las proyecciones en modo mapping cubrieron la Pista Central de La Rural mostrando un cortometraje que recorrió la historia, el presente y el futuro de “la Familia Rural”, a las que se sumó Diego Torres junto a la Orquesta Académica del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, conducida por el director Ezequiel Silberstein.

Y un cierre con Darío Volonté en la interpretación del himno nacional y el show lumínico de drones que “se vivió como una oda al espíritu tecnológico e innovador de la muestra”, aseguran desde La Rural, que tuvo además un éxito con la integración de la virtualidad, con transmisiones vía streaming por la plataforma Expo Rural Virtual.

Éxito que temen sea opacado por las marchas piqueteras que se organizan para este sábado, y que pusieron en alerta a la policía de la ciudad. El ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro, manifestó su fastidio ayer tras la reunión con el subsecretario de Políticas de Integración y Formación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y líder de la agrupación Somos Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

D´Alessandro buscaba llegar a un acuerdo de cara a la movilización que esa organización tiene prevista para el próximo sábado a La Rural, desviando el curso de la marcha para evitar un potencial conflicto. Pero las negociaciones se estancaron. “Es inentendible que funcionarios del propio Gobierno nacional quieran hacerle un piquete al sector agropecuario, que es quien produce los alimentos de todos los argentinos”, sostuvo el ministro.

“Vamos a tener una última reunión para articular los últimos detalles. Nosotros tenemos claro que no va a haber ningún hecho de violencia ni ninguna situación de tensión. Hace 20 años que expresamos reclamos, que realizamos actividades públicas y nunca ha sucedido nada”, contestó Menéndez. “Eso tiene varias explicaciones y una de ellas es el proceso especulativo y de extorsión que están realizando, no el campo, si no un puñado de productores que explican la mayoría de la especulación con las silobolsas”, agregó.

Mauricio Macri, quien había sido invitado para estar el sábado en el predio, descartó su asistencia para no “echar más leña al fuego”. En cambio participará de un almuerzo con referentes del sector organizado por el ex ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, quien también fue presidente de La Rural hasta su ingreso en el Gobierno.

En La Rural entienden que todo esto empaña la vuelta de a la presencialidad la Expo, que tuvo durante su primer fin de semana una concurrencia un 10% mayor a la de la edición 2019, además de sumar 65 mil espectadores únicos que siguieron las actividades en vivo en la plataforma online (desde Brasil, España, México, Uruguay, EEUU, Chile, Francia, China y Hungría, entre otros).

“Estamos muy orgullosos de la expansión y amplificación de la muestra que estamos logrando a través de la virtualidad. No sólo podemos llegar a todos los rincones del país y acercarle las propuestas a toda la gente, sino que, por primera vez, estamos en vivo, trascendiendo las fronteras, llevando lo mejor del campo argentino, literalmente, a todo el mundo. Desde Latinoamérica hasta Asia. La exposición se está viendo en todos lados y la respuesta viene siendo increíble”, había festejado Carlos Solanet, director comercial de La Rural S.A.

Y el predio se prepara para cerrar este fin de semana con teatro infantil (dentro del programa “BA Faro Cultural”), talleres de huerta, show de tango y exhibiciones de beatbox, y una gran variedad de propuestas gastronómicas con chefs invitados como Madame Papin y Lisandro “Chano” María. Una fiesta que esperan termine bien.

