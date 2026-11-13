La trastienda de la carpa VIP

La misa que el papa León XIV celebró el lunes 9 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en Palermo, terminó convirtiéndose en el escenario de una controversia que excedió largamente lo religioso. Mientras miles de fieles se congregaban para participar de la ceremonia, un grupo de invitados especiales siguió el acontecimiento desde un espacio reservado, con un gazebo gigante, aire acondicionado, baños exclusivos, catering y ubicación privilegiada.



Entre los asistentes había figuras del espectáculo, periodistas, empresarios, dirigentes políticos y familiares de funcionarios. La denominada “Carpa VIP” quedó rápidamente en el centro de las críticas por el contraste entre las comodidades de sus ocupantes y las condiciones en las que más de dos millones y medio de personas, según el Vaticano, esperaron durante horas, expuestas al sol, para ver al Pontífice.



Estrellados. La lista de figuras del espectáculo y la televisión incluyó a Carolina "Pampita" Ardohain, Valeria Mazza y su marido, Alejandro Gravier, Yanina Latorre, Analía Franchín, Claudia Villafañe, Nicolás Francella, Angie Landaburu, Florencia de la V y el diseñador Gabriel Lage. También estuvieron Zulema Yoma, exesposa de Carlos Menem, y su hija Zulemita. Entre los invitados del ámbito periodístico figuraron Eduardo Feinmann y el empresario de medios Juan Cruz Ávila.



La presencia de personalidades tan diversas alimentó las preguntas sobre los criterios utilizados para confeccionar la nómina. No se trataba de una convocatoria abierta ni de una acreditación periodística convencional, había una selección previa y un acceso diferenciado.



La controversia adquirió una dimensión particular por el contexto de ser una celebración religiosa encabezada por un Papa que hizo de la austeridad, la cercanía y la preocupación por los sectores vulnerables algunos de los ejes de su mensaje.



La mediática Yanina Latorre fue una de las primeras en contar cómo había accedido al sector preferencial. En su programa radial El Observador precisó que habían sido convocadas alrededor de 300 personalidades, seleccionadas por su capacidad para comunicar y por su relevancia pública.



La organización contemplaba una infraestructura considerable. La carpa especial tenía 30 metros de largo por 40 de ancho y capacidad para 250 personas. Contaba con alfombra, climatización, sanitarios acondicionados y un servicio gastronómico con bebidas frías y calientes y alimentos. Los pliegos también preveían un sector VIP con capacidad para 3500 personas, una dimensión que permite entender que no se trataba de una simple sala de espera improvisada, sino de un dispositivo de recepción de invitados con distintas categorías de acceso.



El protocolo tenía horarios y mecanismos de acreditación específicos. Según la guía que recibieron los invitados, el ingreso al sector reservado se habilitó entre las 6.30 y las 8.30, a través de Plaza Italia, con un código QR de la aplicación Quentro y la presentación del DNI. Una vez acreditados, los asistentes recibían una pulsera identificatoria. La misa comenzó a las 11.30. El instructivo recomendaba llevar protector solar, gorra y agua, aunque quienes tenían acceso a los espacios especiales podían permanecer en instalaciones acondicionadas y disponer de puestos de hidratación y comida. Latorre describió la recepción como un brunch, con café, agua y diferentes opciones gastronómicas, y destacó que, desde su perspectiva, todo había estado bien organizado.



Libre de cargos. El gobierno porteño de Jorge Macri explicó que había recibido un cupo de 250 invitaciones especiales y que había confeccionado una lista con personalidades de distintos ámbitos. Esa nómina fue remitida a la Nación, que centralizó los listados y distribuyó los códigos QR mediante la productora DF Entertainment, contratada por la Casa Rosada para la organización general. El Gobierno nacional, el Vaticano y la Conferencia Episcopal también contaban con sus propios cupos.



El gobierno de Javier Milei fue el encargado de convocar a autoridades nacionales, legisladores, gobernadores, representantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, jueces y funcionarios. Entre los integrantes del gabinete identificados en las imágenes difundidas figuraban Luis Caputo, Mario Lugones, Sandra Pettovello, Pablo Quirno, Alejandra Monteoliva y Federico Sturzenegger. También asistieron la exvicepresidenta Gabriela Michetti, el exministro de Educación Esteban Bullrich y el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.



El expresidente Mauricio Macri había sido invitado, aunque finalmente no asistió. La vicepresidenta Victoria Villarruel, por su parte, manifestó que no había recibido el código QR necesario para ingresar, una versión que la Casa Rosada desmintió al asegurar que sí había sido convocada.



Con el paso de las horas y ya como tendencia en X, se supo que el costo del operativo agregó otro elemento de controversia. La Jefatura de Gabinete de la Nación contrató directamente a DF Entertainment SA para la producción integral y la coordinación general de la misa y de la vigilia juvenil. El contrato ascendió a 8690 millones de pesos. La cifra no corresponde exclusivamente a la carpa VIP, sino al conjunto de la producción del acontecimiento, que incluía infraestructura, logística y organización. A su vez, las contrataciones vinculadas a la visita papal, con servicios de energía, vallados, pantallas, sonido, iluminación y otros equipamientos, habrían superado los 20.000 millones de pesos. Y otro detalle que tomó relieve fue que agentes de la firma vinculada a la familia Menem, Tech Security, custodiaron el predio.



Mientras el debate político avanzaba, algunos de los protagonistas comenzaron a responder a las críticas. Yanina Latorre fue la más explícita. Lejos de disculparse por su participación, sostuvo que las reacciones tenían que ver con la selección de los invitados y con quienes habían quedado afuera. “El invitado va a estar a favor, el no invitado va a estar en contra”, afirmó. La mujer de Diego Latorre, también consideró que en este tipo de acontecimientos es habitual convocar a representantes de la política, el periodismo y el espectáculo. Cuando le preguntaron si le afectaban los cuestionamientos, respondió que no se sentía involucrada y atribuyó buena parte de las críticas a “operetas políticas”.



La polémica tuvo, además, una derivación inesperada en la siguiente actividad del Pontífice. Carolina Pampita Ardohain, quien participó de la carpa de la polémica en Palermo, se trasladó a Luján para esperar a León XIV junto con un grupo de amigas. Esta vez buscó compartir la experiencia con los fieles pero un grupo de mujeres comenzó a increparla y a gritarle “que se vaya”, por lo que la modelo se terminó retirando entre abucheos, algo inédito para una celebridad de su calibre.



De esta manea, la controversia dejó expuesta una dificultad que excede la discusión superficial de un servicio de catering. La organización de una visita papal requiere protocolos, acreditaciones y espacios para autoridades, representantes institucionales y trabajadores afectados al operativo.



La cuestión es qué criterios justifican la incorporación de celebridades a esos ámbitos y qué sentido tiene ofrecerles un tratamiento diferencial en una ceremonia cuya convocatoria se sostiene sobre la igualdad de los fieles.

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