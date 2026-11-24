Hay revistas que cuentan la historia y hay revistas que forman parte de ella. NOTICIAS cumple cincuenta años y lo conmemora esta tarde, desde las 18.30, en el Salón Dorado de la Legislatura porteña, con un homenaje a la libertad de expresión y la distinción a diez personalidades que encarnan el valor de crear, investigar y disentir. Medio siglo de tapas, de redacciones en vela, de preguntas incómodas. Medio siglo, también, de un país que se miró en sus páginas.

Todo empezó cuando el miedo era la regla. El 17 de noviembre de 1976, con los diarios vigilados y las palabras medidas en cada línea, llegó a los kioscos La Semana, con su fundador Jorge Fontevecchia, empeñado en hacer periodismo donde el poder militar solo admitía comunicados. La osadía pronto tuvo revancha. Emilio Massera mandó a retirar una edición de circulación, y en 1979, Fontevecchia fue llevado al centro clandestino El Olimpo.

Aun así la revista no bajó la voz: después de Malvinas puso en tapa el rostro de Alfredo Astiz y publicó el testimonio de Raúl Vilariño, el primer arrepentido de la ESMA, cuando nombrar el horror todavía era una temeridad. La respuesta allí fue la clausura, a fines de 1982, y sobrevino entonces el exilio de su director. Pero La Semana quedó en la memoria como una de las voces que se animaron a desafiar a la dictadura cuando hacerlo podía costar la vida.

Y de esa semilla nació, en 1989, NOTICIAS. Con el pulso de los grandes semanarios del mundo y una idea grabada a fuego desde aquellos años oscuros: el periodismo no está para acompañar al poder, está para vigilarlo. Así, en los noventa, sus tapas desnudaron la fiesta del menemismo y le pusieron rostro a Alfredo Yabrán, el empresario que había hecho del anonimato su escudo.

Lo que vendría luego es el momento más triste de estos 50 años: el asesinato de José Luis Cabezas, el 25 de enero de 1997, en una cava de General Madariaga. Pero quienes buscaban el silencio por la via de la amenaza y el terror fueron resistidos. Su foto se convirtió en bandera, y el grito "No se olviden de Cabezas" atravesó generaciones.

Los gobiernos cambiaron. La vocación, no. NOTICIAS sostuvo la misma vara frente al kirchnerismo, que respondió a las investigaciones con el castigo en la publicidad oficial y el señalamiento desde el atril. Y la sostiene hoy frente a Javier Milei, un presidente que hizo del insulto a los periodistas un estilo de gobierno. Cada semana, la revista vuelve a hacer lo que hace desde 1976: preguntar, investigar, contar. Porque el poder pasa, pero el periodismo, cuando es fiel a sí mismo, queda.

Esta noche, en su 50 aniversario. NOTICIAS quiere finalmente, rendir tributo a quienes comparten el mismo espíritu de iluminar el camino. Diez faros, en tiempos de niebla. Las distinciones llegarán de manos de Leandro Vergara, Carlos Somigliana, Gabriel Michi, León Arslanian, Kaloian Santos Cabrera, Selva Almada, María y Paula Marull, Juan Carr, Andrea Gamarnik y Agustín Salvia. Hablarán la directora de NOTICIAS, Alejandra Daiha, y Jorge Fontevecchia.

Cada pieza, creada por el orfebre Marcelo Toledo, guarda en su interior un fragmento del Muro de Berlín. No es un detalle decorativo. Es un símbolo: el de los muros que caen cuando la gente se anima a hablar. Un pedazo de esa historia descansa desde hace años en la recepción de Perfil, en Barracas, y esta noche viajará en las manos de diez argentinos que nunca aceptaron el silencio.

Cincuenta años. Una dictadura, una democracia recuperada, presidentes que llegaron y se fueron, un compañero asesinado y miles de tapas que dijeron lo que alguien no quería que se supiera. NOTICIAS llega al medio siglo con la misma certeza con la que salió aquel primer número de noviembre de 1976: sin libertad de expresión no hay democracia posible. Y con la convicción de que lo mejor del periodismo, como lo mejor de un país, todavía está por escribirse.