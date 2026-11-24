El anuncio de un homenaje a Mario Roberto Santucho en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) desató una fuerte controversia política e institucional. La actividad, prevista para el 10 de diciembre, incluye la inauguración de una escultura en su memoria y fue declarada de interés institucional por el Consejo Directivo de esa facultad. La iniciativa, impulsada por el Colectivo Cultural Contramuro y la cátedra Bonavena de la carrera de Sociología, generó cuestionamientos de sectores políticos y de las propias autoridades universitarias, que debatieron si corresponde que una universidad pública realice un reconocimiento a quien fue uno de los principales jefes de la guerrilla argentina de los años 70.

Santucho, nacido en Santiago del Estero en 1936, fue el máximo referente del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y fundador y comandante del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), organización que buscaba tomar el poder mediante la lucha armada. Estudió Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Tucumán, donde se graduó como contador público y comenzó su militancia política. Durante su trayectoria fue representante estudiantil en el Consejo Académico de esa universidad y delegado en el Consejo Tripartito de la Federación Universitaria Argentina.

El PRT se constituyó en 1965 y el líder revolucionario fue uno de sus principales dirigentes. En 1970, la organización creó el ERP como su brazo armado, con una estrategia inspirada en la experiencia revolucionaria cubana. La guerrilla desarrolló acciones armadas contra fuerzas de seguridad e instalaciones militares, además de secuestros y asesinatos. Entre los episodios más conocidos figuran el secuestro y asesinato del empresario Oberdán Sallustro, director general de Fiat Concord, en 1972; el ataque al Comando de Sanidad del Ejército, en septiembre de 1973; el asalto a la guarnición militar de Azul, en enero de 1974; y el intento de copamiento del Batallón de Monte Chingolo, en diciembre de 1975.

La actividad del ERP no se limitó al período de la dictadura de Juan Carlos Onganía. La organización mantuvo su estrategia de lucha armada durante los gobiernos constitucionales de 1973 a 1976, incluida la presidencia de Juan Domingo Perón y, tras su muerte, la de María Estela Martínez de Perón. También desarrolló una estructura guerrillera rural en Tucumán, donde intentó establecer un foco revolucionario. En agosto de 1972, Santucho se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Rawson y viajó a Cuba y otros países. Murió el 19 de julio de 1976, a los 39 años, durante un operativo del Ejército en Villa Martelli, cuando la Argentina ya estaba bajo la dictadura instaurada el 24 de marzo de ese año.

La controversia en torno al homenaje se explica, en buena medida, por la interpretación que la Facultad de Ciencias Sociales hace de su trayectoria. En la resolución que aprobó la actividad, el Consejo Directivo destacó el recorrido de Santucho como actor político argentino y latinoamericano, su compromiso con la transformación social y su militancia en favor de los trabajadores. El texto también subrayó su participación en el movimiento estudiantil y su paso por la Universidad Nacional de Tucumán. La facultad enmarcó el reconocimiento en su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, y sostuvo que recordar las trayectorias de quienes entregaron su vida por una sociedad más justa constituye un deber para las nuevas generaciones.

El homenaje fue promovido por el Colectivo Cultural Contramuro, una agrupación artística y militante que desarrolla murales, obras plásticas y actividades vinculadas con la memoria y la militancia social. La propuesta fue acompañada por la cátedra Bonavena de Sociología y recibió el respaldo de agrupaciones estudiantiles y colectivos políticos. La obra prevista es una escultura donada por Contramuro, que será emplazada en el patio interno Indio Solari de la sede de la facultad ubicada en Santiago del Estero 1029, en el barrio porteño de Constitución. La convocatoria coincide con los 50 años de la muerte de Santucho y con el aniversario del retorno de la democracia en la Argentina.

La decana de Ciencias Sociales, Ana Josefina Arias, defendió la iniciativa y explicó que surgió de un colectivo cultural y fue tomada por una agrupación estudiantil que presentó el proyecto ante el Consejo Directivo. Según detalló, la propuesta fue aprobada con dos abstenciones. Arias sostuvo que la facultad tiene una política histórica de reivindicación de la memoria, la verdad y la justicia, y afirmó que la intención es reconocer a una generación de militantes que, según sus palabras, “pagó carísima su opción de vida y política”. También señaló que no fue autora del proyecto ni intervino en la decisión del Consejo Directivo.

Por otra parte, el vicerrector Emiliano Yacobitti anunció que presentará un proyecto ante el Consejo Superior para que la universidad se pronuncie en contra del reconocimiento. “La Universidad no puede ser el ámbito de un reconocimiento a ninguna persona que haya usado la violencia contra el régimen democrático”, afirmó. Yacobitti distinguió entre el estudio académico de los distintos períodos históricos y la realización de homenajes institucionales: sostuvo que la universidad debe garantizar la investigación crítica y plural, pero que los reconocimientos deben reservarse para quienes hayan realizado aportes a la ciencia, la tecnología o la vida pública dentro del respeto a la democracia.

El Gobierno nacional también intervino en la discusión. El Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, solicitó al rector Ricardo Gelpi información sobre las actuaciones administrativas y disciplinarias vinculadas con la convocatoria. En el requerimiento, la cartera expresó que buscaba evitar la realización del acto y pidió que se informara qué medidas se adoptarían. La intervención oficial profundizó la controversia sobre los límites de la autonomía universitaria y el alcance de las decisiones de una facultad para reconocer a figuras históricas vinculadas con la lucha armada.

Desde el rectorado, en cambio, se había señalado que en principio no se impediría la actividad, en consideración a la libertad de cátedra. Según informó La Nación, la conducción de la UBA también anticipó que buscaría que el Consejo Superior se expidiera sobre el tema. El debate quedó así abierto entre la decisión de la Facultad de Ciencias Sociales, la postura de la conducción central de la universidad y el reclamo del Gobierno nacional.

El punto más controvertido es que el homenaje se realizará, si se mantiene la convocatoria, el 10 de diciembre, fecha en que la Argentina conmemora el retorno de la democracia en 1983 y el Día Internacional de los Derechos Humanos. Para quienes respaldan la iniciativa, la fecha se vincula con la memoria de una generación de militantes y con la reflexión sobre la historia política argentina. Para sus críticos, resulta contradictorio que una institución pública otorgue un reconocimiento a un dirigente que condujo una organización que recurrió a la violencia armada y que continuó sus acciones durante gobiernos constitucionales.