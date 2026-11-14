El Ojo de Iberoamérica 2026: tres jornadas para celebrar el talento publicitario regional

Durante tres jornadas, Buenos Aires se convirtió nuevamente en el punto de encuentro de la industria publicitaria iberoamericana. La 29.ª edición de El Ojo de Iberoamérica, realizada entre el 11 y el 13 de noviembre en el Centro de Convenciones de La Rural, reunió a anunciantes, agencias, productoras, creativos y referentes internacionales para compartir tendencias, debatir sobre el futuro de la comunicación y distinguir las campañas más destacadas del año. Con Brasil como gran protagonista de la competencia, el festival volvió a poner en primer plano el talento latinoamericano y su capacidad para proyectarse hacia el mercado global.

La programación se distribuyó en tres jornadas que combinaron conferencias internacionales, workshops, exhibiciones y ceremonias de premiación. Entre los principales disertantes estuvieron Tomás Ostiglia, de LOLA España; Luis Madruga Enríquez, de VML Latam y México; Ramiro Sánchez, responsable de Marketing de Google para América Latina; Raquel Martínez, de THIS IS LIBRE; y profesionales de Monks, draftLine y Hungry Man. La agenda también contó con la participación del director brasileño Jarbas Agnelli y referentes de empresas como Unilever y Keralty.

La inteligencia artificial, la transformación digital, el uso de datos, la evolución de las plataformas y las nuevas formas de relacionamiento entre marcas y consumidores atravesaron buena parte de las conversaciones. Los talleres, por su parte, ofrecieron herramientas prácticas para revisar los modelos tradicionales de trabajo y explorar nuevas posibilidades creativas.

La entrega de premios constituyó el momento culminante del encuentro. A lo largo de las tres noches se reconocieron trabajos de 24 disciplinas, con 952 inscripciones finalistas. La primera ceremonia, el miércoles 11, distinguió campañas de Producción Audiovisual, Eficacia, Design, Gráfica, Producción Gráfica, Radio & Audio y Producción de Audio & Sonido.

Entre los ganadores sobresalió "Tá Liberado Acreditar", de África Creative para Brahma, de Brasil, que obtuvo el Gran Ojo de Producción Audiovisual. Protagonizada por Ronaldo, la campaña recuperó la ilusión de los hinchas brasileños frente al Mundial 2026 y apeló a la memoria futbolística del país. En Eficacia, el máximo reconocimiento fue para "Hidden Tags", de Uzina para IKEA Portugal, una iniciativa que convirtió las etiquetas de fabricación de los muebles en una experiencia participativa para demostrar su durabilidad. También se destacaron "Dancebook Brasil", de Lovely para Bradesco, y "Find Your Summer II", de LOLA Madrid para Magnum.

La segunda noche puso el foco en Sports, Media, PR, Vía Pública, Creative Commerce, Creative Data e Innovación. Uno de los reconocimientos más importantes para la Argentina fue el Gran Ojo PR para "Una pregunta más", de Grey Argentina para LALCEC. La campaña aprovechó entrevistas y conferencias de prensa para instalar una pregunta sobre la prevención del cáncer de próstata: "¿Ya te hiciste el chequeo anual?". La iniciativa consiguió aumentar un 31% los turnos para controles y amplió considerablemente el alcance de la organización.

También sobresalieron «Los mil sponsors del Muni», de McCann Lima, que convirtió a hinchas de un club peruano en pequeños patrocinadores; "Prime Time 0.7", de Fahrenheit BBDO para Latina TV Network, que transformó minutos de publicidad televisiva en espacio donado a una fundación; y "Santa María Pueblo Hotel", de Oniria\TBWA para Senatur, Paraguay. Esta última propuesta convirtió las viviendas de los vecinos de un pueblo histórico en habitaciones turísticas y obtuvo el primer Gran Ojo para Paraguay en la historia del festival. En Innovación, el reconocimiento fue para "PainVisible", de VML New York y VML Spain, un desarrollo de inteligencia artificial destinado a visualizar indicadores de dolor en personas con dificultades para expresarlo.

El viernes 13 se entregaron los últimos Grandes Ojos, correspondientes a Film, Salud & Pharma, Directo, Contenido, Digital, Social & Creadores, Experiencia de Marca & Activación, Transformación Creativa de Negocios, Sustentable, Tercer Ojo e Ideas Latinas para el Mundo. Entre los trabajos destacados estuvo "Code Her", de Almap BBDO para O Boticário, que obtuvo el Gran Ojo Digital, Social & Creadores.

Brasil fue el gran ganador de la edición, con 158 reconocimientos: cuatro Grandes Ojos, 33 Oros, 51 Platas y 70 Bronces. Su desempeño confirmó la dimensión de una industria que combina grandes anunciantes, agencias internacionales y productoras con fuerte capacidad de innovación.

En los reconocimientos al desempeño general, VML México fue elegida Agencia del Año; Artplan, Agencia Independiente del Año; VML Latam, Red de Agencias del Año; y Grupo Dreamers, Red Independiente del Año. Landia obtuvo la distinción de Productora Audiovisual del Año y Agosto Music fue reconocida en Producción de Audio & Sonido. Mondelez recibió el premio a Anunciante del Año, mientras que Luis Madruga Enríquez fue distinguido como Creativo del Año. Por su parte, El Ciudadano, de Chile, comunicó haber sido reconocido como Mejor Anunciante por su campaña "Epstein's Faces", realizada junto a Cheil Chile.

Más allá de los trofeos, la edición dejó en evidencia una transformación profunda del negocio publicitario. Las campañas premiadas ya no se limitan a promocionar productos: buscan resolver problemas, generar experiencias, modificar conductas y construir vínculos con las comunidades. La tecnología y los datos ganan terreno, pero la capacidad de encontrar una idea original continúa siendo el principal capital de la industria.

A casi tres décadas de su creación, El Ojo de Iberoamérica conserva su propósito: reconocer la identidad creativa latina, fortalecer los vínculos profesionales y proyectar el talento regional hacia el mundo. La edición 2026 volvió a demostrar que la publicidad iberoamericana tiene una voz propia y que su mayor fortaleza reside en transformar sus particularidades culturales en ideas capaces de trascender fronteras.