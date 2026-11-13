El video de León XIV haciendo bromas en su gira por Argentina

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más distendidos de su visita a la Argentina cuando, durante una cena con obispos de distintas diócesis del país en Buenos Aires, contó una anécdota de su reciente paso por Uruguay que provocó carcajadas entre los presentes. Con humor y cierta ironía sobre las complicaciones diplomáticas que puede generar una broma papal, el Sumo Pontífice recordó el episodio en el que pidió a los fieles que se retiraran de las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica de Montevideo porque el representante diplomático del Vaticano necesitaba descansar. "El nuncio quiere dormir", fue la frase que terminó convirtiéndose en el remate de la historia y que volvió a demostrar el costado espontáneo del sucesor de Francisco.

El episodio ocurrió durante la noche del lunes 9 de noviembre, en una cena institucional organizada en la Casa Arzobispal de Buenos Aires, después de una intensa jornada de actividades religiosas y encuentros oficiales. León XIV compartió la velada con el arzobispo porteño, Jorge García Cuerva, y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, además de obispos provenientes de diferentes provincias. La reunión tuvo un clima distendido, alejado del protocolo habitual de las ceremonias vaticanas, con comida tradicional argentina, canciones populares y momentos de humor. El menú incluyó empanadas, ojo de bife y flan con dulce de leche, mientras que los religiosos aprovecharon la oportunidad para agasajar al Pontífice con música.

Según las imágenes registradas, el Papa tomó el micrófono y comenzó a relatar lo ocurrido durante su estadía en Montevideo. «En Uruguay había mucha gente fuera de la nunciatura. Entonces salí para saludarles y dije: “El nuncio quiere dormir, por mí pueden quedarse pero el nuncio quiere dormir, mejor que se vayan”, contó ante los obispos. La escena había ocurrido cuando una multitud de fieles se había congregado frente a la representación diplomática de la Santa Sede para verlo y recibir su bendición. El Pontífice decidió acercarse a saludarlos, pero aprovechó la oportunidad para hacer una referencia humorística a la necesidad de descanso del nuncio apostólico, el diplomático que representa al Vaticano en ese país.

La ocurrencia, sin embargo, tuvo una repercusión inesperada dentro de los círculos diplomáticos de la Iglesia. "El día después me cuestionaron por qué dije eso, y se lo enviaron a todos los nuncios. Mejor no cuento chistes", agregó León XIV, provocando las risas de los religiosos. El comentario hizo referencia a que la broma había circulado entre los representantes pontificios de distintos países, que aparentemente tomaron conocimiento de la particular manera en que el Papa había utilizado la figura del nuncio para pedirles a los fieles que permitieran descansar al personal de la Nunciatura. El propio León XIV se permitió reírse de las consecuencias de su comentario y dejó como remate la posibilidad de que, en adelante, deba medir sus bromas para evitar nuevos malentendidos diplomáticos.

La anécdota adquirió todavía más repercusión porque, durante su estadía en Buenos Aires, el propio Pontífice había protagonizado una situación muy parecida. Después de una jornada agotadora, el lunes por la noche regresó a la Nunciatura Apostólica porteña, donde se alojaba, y encontró a numerosos fieles que continuaban esperándolo en la calle. Primero salió al balcón para saludarlos y, ante los pedidos de quienes querían verlo más de cerca, decidió bajar y acercarse personalmente. Luego de agradecerles el recibimiento, juntó las manos junto a su rostro y apoyó la cabeza sobre ellas para representar el gesto de una persona que duerme.

La cena también estuvo atravesada por un homenaje musical. Los obispos argentinos sorprendieron al máximo líder espiritual del catolicismo al interpretar a capela "Volver", el histórico tango compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera en 1934. Los religiosos entonaron algunos de los versos más conocidos de la canción, entre ellos "Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada", y finalizaron con el pasaje "Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez". La interpretación fue recibida con aplausos y terminó con los obispos exclamando "¡Viva el Papa!", mientras León XIV sonreía y acompañaba el reconocimiento. Posteriormente también compartieron "Zamba de mi esperanza", en una velada que combinó la tradición musical argentina con el encuentro religioso.

El clima de cercanía que mostró durante esa reunión fue una de las postales de una visita que generó una respuesta popular extraordinaria. Robert Prevost llegó a la Argentina el domingo 8 de noviembre, en el marco de su gira sudamericana, que también incluyó Uruguay y Perú. Se trató de la primera visita de un Papa al país desde la presencia de Juan Pablo II en 1987, un acontecimiento que despertó una enorme expectativa entre los fieles, especialmente por el vínculo histórico de la Iglesia argentina con Jorge Bergoglio, el papa Francisco, fallecido en 2025. La llegada del primer pontífice estadounidense y la expectativa por conocer de cerca al sucesor de Francisco movilizaron a miles de personas que se acercaron a los distintos puntos de su recorrido.

En términos generales, la gira argentina reunió a más de seis millones de personas en sus principales celebraciones, de acuerdo con el balance difundido por el Vaticano y las autoridades locales. La dimensión de las convocatorias convirtió la visita en un acontecimiento de enorme relevancia religiosa y social, que excedió ampliamente los actos protocolares y mostró una recepción popular de características excepcionales.

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, destacó posteriormente la impresión que le había dejado el contacto del Papa con los argentinos. Aseguró que lo había visto "conmovido" por la respuesta de la gente y resaltó "la ternura en los ojos" del Pontífice durante las distintas actividades. De esta manera, el chiste sobre el nuncio que necesitaba dormir terminó convirtiéndose en una de las anécdotas más simpáticas de una visita marcada por las multitudes, la emoción y los gestos de cercanía. León XIV mostró una faceta espontánea, capaz de bromear incluso sobre las particularidades de la diplomacia vaticana, mientras que el recibimiento argentino dejó imágenes de una movilización religiosa extraordinaria.