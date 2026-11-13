Nelson Castro explicó el misterio del tuit borrado del Papa

El periodista Nelson Castro reveló los entretelones del misterioso tuit que el papa León XIV publicó en sus redes sociales oficiales durante su despedida de la Argentina y que posteriormente fue eliminado por el Vaticano, en un episodio que generó sorpresa, especulaciones y repercusiones tanto en el país como en el ámbito religioso internacional. Durante una intervención en el programa Mediodía Noticias, de El Trece, Castro explicó que el mensaje había sido incluido originalmente en el discurso que el Pontífice tenía preparado para pronunciar en la Basílica de Luján, pero que el propio León XIV decidió omitirlo al momento de hablar ante los fieles.

Según la reconstrucción informada por el periodista, el error se produjo porque un integrante del equipo de comunicación vaticano utilizó el documento escrito sin advertir que el Papa había descartado ese fragmento. El mensaje había aparecido el miércoles 11 de noviembre en las cuentas oficiales de León XIV en X e Instagram, cuando el Sumo Pontífice se encontraba despidiéndose de la Argentina para continuar su gira sudamericana por Perú.

La publicación comenzaba con un agradecimiento por la experiencia vivida durante su visita y destacaba que el país era la "cuna de nuestro querido Papa Francisco". Sin embargo, el párrafo que provocó mayor repercusión fue el que expresaba: "Gracias por recibirme con tanto cariño. Me he sentido como en casa, por eso pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción".

La frase tuvo un impacto inmediato porque fue interpretada como una declaración de afecto y pertenencia hacia la Argentina por parte del sucesor de Francisco. La posibilidad de que León XIV se considerara un Papa argentino por adopción despertó entusiasmo entre los usuarios de las redes sociales, que compartieron masivamente el mensaje. La publicación llegó a superar los 200.000 "me gusta" antes de desaparecer. También fue reproducida por medios nacionales e internacionales y utilizada como título de distintas coberturas sobre la despedida del Pontífice.

Sin embargo, aproximadamente seis horas después de su publicación, el mensaje fue eliminado sin que inicialmente existiera una explicación oficial. La desaparición generó interrogantes sobre si había existido una decisión del propio León XIV de retractarse, una intervención de sus colaboradores o alguna objeción institucional dentro del Vaticano. La controversia adquirió mayor dimensión porque el mensaje había sido difundido desde las cuentas oficiales del Papa y no desde un perfil personal o una cuenta de terceros.

Fue entonces cuando Castro aportó una reconstrucción que permitió comprender el origen del episodio. En diálogo con Luis Otero, el periodista explicó que el párrafo en cuestión estaba incluido en el discurso que el máximo líder de la Iglesia Católica tenía previsto pronunciar durante la misa de despedida en Luján. "Ese párrafo estaba en un discurso. Él, cuando lo leyó, dijo: 'Esto no lo leo'", contó Castro. De acuerdo con su explicación, el Pontífice había advertido que la referencia a los dos Papas podía tener implicancias particulares y decidió no incorporarla a sus palabras frente a la multitud.

El problema, según el periodista, fue que alguien del equipo de comunicación de la Santa Sede tomó el documento original y publicó el fragmento sin comprobar qué había dicho efectivamente el Pontífice durante la ceremonia. "Pero se ve que el burócrata del Vaticano que lo levantó no escuchó el discurso del Papa, y lo puso", sostuvo Castro, utilizando una expresión irónica para describir el error administrativo que terminó convirtiéndose en un episodio de repercusión internacional. El periodista agregó que, una vez advertida la equivocación, el Papa habría pedido retirar la publicación: "Porque él se dio cuenta de lo que significaba en relación a la Argentina y en relación acá en Perú".

Fuentes del mismo Vaticano atribuyeron lo ocurrido a un desajuste interno en el Dicasterio para la Comunicación, el organismo encargado de coordinar la comunicación institucional de la Santa Sede. Una vez detectada la inconsistencia, se dispuso retirar los contenidos de las redes sociales y corregir las publicaciones vinculadas con el mensaje de despedida. De esta manera, la explicación de Nelson Castro permitió desactivar buena parte del misterio alrededor del tuit borrado: no habría existido una retractación del Papa ni una decisión de distanciarse de la Argentina, sino un error de coordinación entre el discurso que había preparado y el contenido que finalmente pronunció.