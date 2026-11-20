Una calle de Buenos Aires logró meterse en el podio de las cinco más “cool” del mundo y puso nuevamente a la Argentina en el radar internacional del turismo urbano. Se trata de Fernández de Enciso, la peatonal del barrio porteño de Villa Devoto, que obtuvo el tercer puesto en el ranking mundial elaborado por la revista británica Time Out, que seleccionó los 28 espacios urbanos más atractivos del planeta para 2026.

La publicación destacó su combinación de restaurantes, cafeterías, comercios, espacios de encuentro y una intensa vida barrial, características que transformaron a esta zona del noroeste de la Ciudad de Buenos Aires en uno de los nuevos polos gastronómicos y culturales de la capital argentina.El reconocimiento tiene un valor particular porque la calle porteña consiguió ubicarse entre destinos internacionales de enorme atractivo turístico y comercial.

El primer puesto fue para Song Wat Road, en Bangkok, Tailandia; el segundo correspondió a Golborne Road, en Londres, Reino Unido; el tercero quedó en manos de la peatonal Fernández de Enciso, en la Ciudad de Buenos Aires; el cuarto fue para Vaasankatu, en Helsinki, Finlandia; y el quinto lugar lo ocupó Neil Road, en Singapur. De esta manera, la Argentina consiguió una presencia destacada en una clasificación que reúne propuestas de distintos continentes y que busca identificar aquellos lugares donde actualmente se concentra la vida social, cultural y gastronómica de las grandes ciudades.

La elección de Fernández de Enciso no fue casual. La revista describió a esta calle como uno de los principales símbolos de la transformación que experimentó Villa Devoto, un barrio que ya había conseguido reconocimiento internacional en 2025, cuando fue incluido entre los vecindarios más atractivos del mundo en otra selección de Time Out. La publicación explicó que la peatonal atraviesa diagonalmente el corazón del barrio y que, durante los últimos años, experimentó una progresiva renovación comercial, con la apertura de nuevos restaurantes, cafeterías y negocios que contribuyeron a consolidar su identidad como lugar de encuentro.

Uno de los aspectos que más valoró el medio británico es la posibilidad de recorrer la calle caminando, disfrutar de las mesas al aire libre y aprovechar la sombra de los árboles que caracterizan su paisaje. A diferencia de otros destinos urbanos dominados por grandes cadenas comerciales o circuitos turísticos tradicionales, Fernández de Enciso conserva una escala barrial y una dinámica cotidiana en la que conviven vecinos, visitantes y comerciantes. Su proximidad con Plaza Arenales, uno de los espacios públicos más representativos de Villa Devoto, completa una propuesta que combina gastronomía, compras, recreación y actividades comunitarias.

Entre los establecimientos recomendados aparece El Pastificio de Pablos, reconocido por su propuesta de pastas artesanales, y Casa Lucca, cuyo restaurante y terraza permiten disfrutar de la gastronomía con vistas a la peatonal. Para quienes buscan cafeterías, Time Out menciona Stylo Café, un establecimiento histórico reconocido por su valor patrimonial, además de Atelier Fuerza y Dominga, dos alternativas vinculadas al café de especialidad y la pastelería. También recomienda recorrer Gran Galería Devoto, una galería comercial histórica que forma parte de la identidad del barrio y reúne diferentes locales.

La experiencia no se limita a la oferta gastronómica. La revista también puso el foco en Plaza Arenales, situada al final del recorrido, donde se desarrollan actividades deportivas, ferias, propuestas culturales, cine al aire libre y espectáculos musicales. Ese movimiento contribuye a que la calle funcione como una extensión del espacio público y no solamente como un corredor comercial. Para los editores de Time Out, precisamente esa combinación entre negocios independientes, vida comunitaria y lugares donde las personas quieren reunirse es uno de los elementos fundamentales para definir qué convierte a una calle en un destino atractivo.

La clasificación de 2026 también incluyó otras ciudades y destinos internacionales. Entre ellos aparecen Montreal, Hong Kong, Lisboa, George Town, Leipzig, Río de Janeiro, Filadelfia, Kioto, Los Ángeles, Chiang Mai, Varsovia, Nueva York, Birmingham, Adelaida, Durban, Shanghái, Muscat, Sídney, Fukuoka, Puerto Escondido, Medellín y Dakar. La presencia latinoamericana no se limitó a Buenos Aires: también fueron seleccionadas Beco do Bragança, en Río de Janeiro, que alcanzó el puesto 11, y La 70, en Medellín, que quedó en el puesto 27.

Para elaborar el ranking, Time Out recurrió a su red internacional de editores, periodistas y especialistas locales, quienes propusieron las calles más representativas de las ciudades donde trabajan y viven. Posteriormente, un equipo editorial evaluó las candidaturas teniendo en cuenta diferentes factores: la oferta gastronómica y de bebidas, las posibilidades de compras, la vida nocturna, la actividad en las calles, la participación comunitaria y la presencia de negocios locales con identidad propia. La publicación aclaró que el concepto de calle “cool” no responde exclusivamente a la popularidad turística, sino a aquellos espacios que reflejan mejor la personalidad de una ciudad y donde sus habitantes eligen pasar su tiempo.

La distinción representa un nuevo reconocimiento internacional para Villa Devoto y para Buenos Aires, que consiguió colocar a una de sus calles entre las tres mejores del planeta. El dato también confirma el creciente atractivo de los circuitos urbanos que se desarrollan fuera de los tradicionales centros turísticos y comerciales. En este caso, una peatonal de escala barrial, rodeada de árboles, restaurantes, cafeterías y comercios independientes, consiguió competir con destinos emblemáticos de Bangkok y Londres. La elección de Fernández de Enciso demuestra que, para Time Out, la identidad local, la gastronomía y la vida comunitaria pueden convertir una calle cotidiana en uno de los lugares más atractivos del mundo.