“Alma misionera” se convirtió en una de las canciones más reconocibles de la visita de León XIV a la Argentina. La interpretaron Athenas y las hermanas Soledad y Natalia Pastorutti, y el propio Pontífice se sumó al canto. Detrás de esa melodía que atraviesa generaciones hay una historia que empezó en Chascomús y una disputa por su autoría.

Mónica de la Canal cuenta que escribió la letra y la música en 1981, cuando tenía 18 años. Por entonces participaba de las actividades de la parroquia del Corazón de María: cantaba en misas, encuentros y retiros, y compartía la tarea de los misioneros claretianos con las familias de la comunidad.

La entrega de aquellos religiosos fue su inspiración. Según relató, la obra nació como una expresión de servicio y compromiso con los demás. Su título original era “Toma mi vida nueva”, aunque terminó difundida como “Alma misionera” y también como “Canción del misionero”.

El recorrido comenzó en un retiro espiritual en Gándara, cerca de Chascomús. Después llegó a La Plata y se extendió a parroquias, colegios y encuentros juveniles de otros países. La circulación comunitaria hizo que muchos la aprendieran sin conocer el nombre de quien la había creado.

En una entrevista con Telenoche, De la Canal explicó que durante años sintió que las canciones religiosas pertenecían a todos. Esa percepción contribuyó a que postergara su registro. La compositora contó que decidió hacerlo este año, antes de conocer la agenda de la visita papal.

El nuevo reconocimiento también reavivó un conflicto: distintos cancioneros atribuyeron la obra al mexicano Enrique García Vélez, quien la presentó en un encuentro religioso en Guanajuato en 1993. De la Canal sostiene que su composición es anterior y busca que la Justicia reconozca su autoría.

Para respaldar su reclamo conserva el manuscrito original, escrito de su puño y letra. También menciona a quienes compartieron con ella los encuentros de su juventud y recuerdan haber cantado la pieza antes de que circulara en México.

La visita de León XIV volvió a darle una proyección masiva. El Papa la cantó junto a residentes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y la canción volvió a escucharse en Palermo. Para De la Canal, ver a La Sole interpretarla fue sumamente movilizante.

La emoción de esos días trajo, además, una oportunidad para contar su origen. Después de décadas de difusión, la mujer que reclama su creación quiere que el público conozca la historia argentina detrás del himno religioso.