Los gastos fijos volvieron a subir por encima de la inflación en octubre. Según un informe difundido por Guillermo Michel, el índice que reúne esos desembolsos aumentó 2,98% mensual, frente a un avance del 2,17% del IPC. La diferencia alcanza a consumos difíciles de recortar, como los servicios de la vivienda, el alquiler y el combustible.

El trabajo resume su diagnóstico con una frase: “El 15 sigue siendo fin de mes”. Michel, diputado nacional por Entre Ríos, abogado y contador, participa del armado de un peronismo federal. El relevamiento pone el foco en la distancia entre la desaceleración del nivel general de precios y la presión que persiste sobre los presupuestos familiares.

En octubre, el principal impulso provino de electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 6,27%. También incidieron los alquileres, que avanzaron 2,88%, y los combustibles para vehículos, con 2,53%. Los tres rubros superaron el promedio de inflación consignado en el documento.

La brecha resulta más marcada en el acumulado desde noviembre de 2023. Según el informe, el Índice de Gastos Fijos (IGF) aumentó 692%, mientras que el IPC subió 354%: el incremento de esa canasta fue prácticamente el doble que el del nivel general de precios.

Dentro de ese promedio hay diferencias importantes. Electricidad, gas y otros combustibles acumulan 951%; los alquileres, 849%; y el transporte público, 769%. El gráfico también registra alzas del 493% en prepagas y del 489% tanto en telefonía e internet como en combustibles y lubricantes para vehículos del hogar.

La explicación del trabajo apunta al carácter rígido de esos pagos. Aunque la inflación pierda velocidad, las familias deben seguir afrontándolos y disponen de menos margen para alimentos, ropa y otros consumos. Una menor tasa de aumento de precios no implica, por sí sola, una recuperación del poder de compra.

A ese cuadro, el informe agrega las cuotas y los intereses de las deudas tomadas para cubrir gastos corrientes, incluso compras de supermercado. Advierte que esos compromisos reducen el ingreso disponible de los meses siguientes y pueden alimentar un círculo de endeudamiento y menor consumo.

El documento vincula esa dinámica con un mercado interno debilitado y dificultades para la producción y el empleo. El IGF es una elaboración propia con datos del INDEC y del Ministerio de Economía: combina las variaciones de los gastos fijos con las ponderaciones del IPC. El promedio no refleja el gasto exacto de cada hogar ni su ingreso.