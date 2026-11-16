Método vintage: el regreso del levante

En los últimos años, encontrar pareja se volvió una cuestión de algoritmos, encuadres fotográficos acertados y mensajes articulados. Tinder, Bumble, Badoo y Happn, entre otras aplicaciones de citas, prometen ampliar las posibilidades de conocer a alguien, pero lo cierto es que la multiplicación de perfiles no necesariamente se tradujo en más encuentros ni en relaciones duraderas. Entre fotos retocadas, conversaciones interrumpidas y citas que nunca se concretan, una gran parte de los solteros decidió volver a los orígenes. La premisa es muy de época: “Lo viejo funciona”. Entonces ahora se sale, se mira a los ojos y se charla.



Así, el levante tradicional volvió al ruedo. Bares, pistas de baile, clases de tango y encuentros organizados para solos y solas. La tendencia se advierte entre personas de 30 a 50 años, aunque también convoca a mayores de 60 y 70. La búsqueda apunta a recuperar el contacto espontáneo y descubrir a alguien más allá de su presentación virtual.



Estudio de campo. Alejandra Guala, psicóloga y coordinadora de “Encuentros al hueso”, conoce de cerca esa búsqueda. Comenzó a organizar reuniones este año, después de trabajar en talleres vinculados con la psicología, y asegura que la convocatoria es muy alta. Realiza dos o tres encuentros por mes, con una asistencia que supera habitualmente las 20 personas. Su público está integrado principalmente por mayores de 40 años, que llegan con la expectativa de encontrar pareja, ampliar su círculo social o, sencillamente, dejar de pasar solos los fines de semana.



La diferencia con una salida convencional está en la intención y en el dispositivo. No es necesario llegar acompañado ni depender de que alguien se acerque en un bar. Hay una coordinación que facilita el intercambio y propone situaciones para romper el hielo. Sin embargo, Guala advierte que tampoco existe una fórmula inmediata para enamorarse. “Hay mucha ansiedad respecto de encontrar a alguien. Generar un vínculo requiere tiempo, algo que en las redes parece no existir”.



Una experiencia con una estructura diferente es la que propone Laura Caminiti, creadora de “Piacere encuentros”, quien llegó a organizar estas reuniones después de atravesar durante años la frustración de las aplicaciones. Estuvo una década soltera y probó distintas plataformas, pero asegura que nunca consiguió una relación a través de ellas. Sus vínculos posteriores surgieron de personas que conoció presencialmente. “Cuando después nos pasábamos las redes, yo siempre decía que a ninguno lo hubiera elegido por una foto o por su perfil. Detrás de cada persona hay algo que es imposible mostrar en una aplicación: la esencia, la química, la mirada”, cuenta.



Caminiti organiza encuentros con rangos etarios definidos y procura equilibrar la cantidad de hombres y mujeres. La dinámica combina conversaciones individuales, rotaciones y una instancia grupal con consignas. También organiza meriendas. El 95% de los asistentes, afirma, llega sin compañía. Al día siguiente consulta a quiénes eligieron y, cuando hay coincidencia, facilita el intercambio de contactos. “Mi objetivo es que la gente tenga pareja. Sé lo frustrante que puede ser pasar años en las redes sin encontrar a alguien”, explica.



Corazones lejanos. El diagnóstico de ambas organizadoras coincide en que el propio mecanismo de interacción termina desgastando a quienes las utilizan. La abundancia de perfiles genera una sensación de posibilidades inagotables y favorece la comparación permanente. La conversación queda subordinada al atractivo de una fotografía, mientras que los intercambios pueden diluirse entre mensajes simultáneos, respuestas demoradas y desapariciones repentinas. El fenómeno conocido como ghosting -la interrupción abrupta de todo contacto, sin explicación- se convirtió en una de las experiencias más frustrantes de las relaciones digitales.



La oferta porteña excede las reuniones organizadas. En Palermo, La Viruta Tango Club, en Armenia 1366, conserva una de las formas más antiguas de socialización, el baile. Con clases de tango, salsa y otros ritmos, convoca a principiantes y bailarines experimentados. La milonga, con sus códigos de invitaciones, miradas y tandas, mantiene vigente una forma de seducción ligada a la música y al lenguaje corporal.



También hay alternativas en bares y espacios culturales. Podestá, en Armenia 1740, combina gastronomía, música y baile. A ese universo se suman los encuentros de intercambio de idiomas, como los de Mundo Lingo, donde las banderas que identifican las lenguas que habla cada participante funcionan como invitación a conversar. La excusa es practicar inglés, portugués, francés o italiano; la consecuencia puede ser una amistad, una salida o algo más.



Otro formato es el de los clubes sociales para solteros. Cupido Social Club está orientado a personas de entre 40 y 60 años y propone encuentros en un ambiente cuidado, con copa de bienvenida; al igual que La Tertulia - Club Social de Vino, que organiza reuniones presenciales y cenas con mesas compartidas ideales para conocer gente nueva.



El regreso del levante presencial no supone la desaparición de las aplicaciones, pero sí una reacción frente a su ineficacia. Y tras años de buscar pareja en la web, los solteros vuelven a los escenarios donde históricamente se producían los encuentros que tras algunas palabras de presentación terminaban en verdaderas historias de amor.

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