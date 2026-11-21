El 18 de noviembre, mientras recibía un doctorado honoris causa de la Universidad de Belgrano, Javier Milei volvió a explicar que la justicia social "en términos redistributivos" tiene dos problemas: "es un trato desigual frente a la ley y es robo". A la vez se jacta de haber sacado a millones de la pobreza, pero resulta que el instrumento con el que (dice que) la sacó es el que acababa de llamar robo.

La pobreza que mide el INDEC bajó del 41,7% en el segundo semestre de 2023 al 28,2% en el segundo de 2025, y volvió a subir al 32,3% en el primero de 2026. Salir de la pobreza, en esa estadística, es tener un peso más que la canasta básica total. Quien cruza la línea sigue en la misma casa y con la misma changa; cambió de casillero en una planilla. Lo que hizo cruzar a millones fue la Asignación Universal por Hijo, el programa que creó Cristina Kirchner en 2009.

La AUH pagaba $20.661 en noviembre de 2023. En septiembre de 2026 pagaba $154.016, un aumento real del 102,8%. Durante el gobierno de Alberto Fernández la inversión conjunta en AUH y Tarjeta Alimentar había caído un 21% en términos reales entre 2021 y 2023. Milei multiplicó lo que su antecesor había dejado caer. En diciembre de 2023 la AUH más la Alimentar cubrían el 55% de la canasta alimentaria de un hogar tipo; un año después, el 100%. El Ministerio de Capital Humano, en su informe del segundo año de gestión, vincula la baja de la pobreza y la indigencia con esa suba, con ese "robo".

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA midió qué pasaría sin esas transferencias: la indigencia de chicos y adolescentes saltaría del 9,5% al 16,4% y la pobreza infantil del 42,5% al 47,8%. Las consultoras discuten también cuánto de la baja general es real. Equilibra, que corrige la canasta con ponderadores de consumo actualizados (el INDEC sigue usando los de la encuesta de gastos de 2004/05), calcula una pobreza del 45,4%, por encima de la que dejó Fernández. Aunque la pobreza no haya bajado como él dice, su base para afirmar que bajó es la AUH. El éxito que exhibe es kuka según su propia película.

Y es un fracaso económico. Si la economía funcionara, la mayor parte de esas familias se sostendría con su salario, y los recursos que hoy se transfieren estarían en salud y educación, que es lo que la gente más reclama. La actividad cayó 0,6% en el segundo trimestre y las estimaciones privadas dan otra caída en el tercero, lo que configura una recesión técnica. La inflación interanual de septiembre fue de 33,4% y la desocupación llegó al 7,9%, la más alta desde 2021. Recesión con inflación se llama estanflación.

Cuando aumenta la asistencia a la pobreza, no se le llama a eso honestamente salida de la pobreza, sino aumento de la pobreza. Los soviéticos, como Milei, eran expertos en la manipulación de la realidad mediante el acomodo del lenguaje.

El artículo 17 de su proyecto de Presupuesto 2027 deroga la actualización automática de la AUH por inflación. Es decir, se queda con el mérito de la baja de la pobreza, se lo atribuye a su economía y reniega de la AUH que la produjo, a la que en sus discursos llama robo. Usa lo que condena y condena lo que usa. Es un esquema moral convertido en política de Estado, propio de estos tiempos de derechas que orinan agua bendita sobre los demás para no abrir sus propios sótanos.

Lo soviético empieza por la visión profética del líder. A la revista TIME le explicó que la Argentina, "de ser un país de bárbaros, se convierte en 35 años en la primer potencia mundial", y en otra ocasión dio el calendario completo: desarrollada en 20 años, potencia en 30, primera potencia en 40. En 2024 la meta era parecerse a Alemania en veinte. Ningún economista serio, austríaco o no, afirma cuándo un país va a llegar a qué lugar. Friedrich Hayek, el premio Nobel austríaco que Milei exhibe como estampita, llamó a esa pretensión la fatal arrogancia: creer que alguien puede calcular desde arriba el resultado de millones de decisiones que no controla. Milei nunca explica por qué 35 años y no 12 o 70, qué medida produce qué efecto, ni cómo lo sabe. Tampoco se lo preguntan, porque habla con periodistas a su servicio. A Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, un apelativo que le cabe mucho mejor a él..

El plan quinquenal existe y tiene dos piezas: dólar barato y RIGI. El tipo de cambio real multilateral está 22% por debajo de su promedio histórico. Según el IERAL, la Argentina es más cara que Brasil en el 80% de los productos y más cara que China en el 90%. Para sostener ese dólar, el Banco Central usa la tasa de interés casi exclusivamente para contener la cotización. El precio de la moneda y el precio del dinero se fijan en una oficina, que es lo que se entiende por planificación central. A eso se suma lo que queda del cepo para las empresas. Santiago Bausili, presidente del Banco Central, dijo que levantarlo no es prioridad y que el esquema "podría quedar así", después de que Milei prometiera que el 1 de enero de 2026 el cepo ya no existiría. Que se puedan girar dividendos nuevos y no los viejos sigue siendo un límite a la propiedad privada decidido por un funcionario.

El RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones, es la planificación central de la inversión: el Estado elige a quién le garantiza reglas estables por décadas y a quién no. Los anuncios superan los 100.000 millones de dólares y la inversión cayó 11,6% interanual en el primer trimestre de 2026, con cinco trimestres seguidos en baja. Crece lo que el Estado privilegia y el resto se achica. Lo que más crece, Vaca Muerta, lo encabeza YPF, la petrolera que expropió Cristina Kirchner en 2012 y que hoy produce 248.000 barriles diarios de shale propios. La economía más liberal de la historia se apoya en una empresa estatal expropiada. Otra deuda con Cristina.

La guerra con Irán le dio un ingreso extra. Milei anticipó que a Bausili le "van a salir dólares por las orejas" por la suba del petróleo, y poco tiempo después usó la guerra para explicar por qué la inflación no bajaba. Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph Energy, estima que cada 10 dólares de suba del barril Brent suman 1.300 millones de dólares de exportaciones argentinas. Con esos dólares de más, la inflación sigue en 33%.x

La base filosófica es igual de soviética. En la CPAC de México, que presencié por internet, Milei le explicó a un público que se define anticomunista que el empresario gana más porque trabaja más que el obrero. Es la teoría del valor trabajo de Marx. Si el ingreso viniera del esfuerzo, cualquiera le demostraría que el obrero trabaja más: su aporte es exclusivamente trabajo. Justo el fundamento de la teoría de la explotación. Pero, contrariamente a la visión marxista y mileísta, el valor precede al trabajo, y la función de la economía es conseguirlo con el menor esfuerzo posible, porque eso es en sí mismo un beneficio y porque el esfuerzo ahorrado puede invertirse en otra cosa. La función empresarial consiste en combinar factores para obtener lo que la gente valora, que es lo que la gente consume. Cuando después llama al empresario "benefactor social" que solo gana "sirviendo al prójimo", como lo hizo en Davos, el presidente argentino empeora su incomprensión, porque eso es lenguaje de sermón. Al cliente, no al prójimo. No es una ayuda: está ganando con eso, y gracias a que se beneficia y no a su bondad va a seguir haciéndolo. Eso se lo hubiera podido explicar Adam Smith.

La fórmula del dólar barato con deuda y tasa alta ya se probó dos veces. José Alfredo Martínez de Hoz, ministro de Economía de la dictadura, la aplicó con la tablita cambiaria como experimento. Mauricio Macri la repitió sabiendo adónde había llevado ese experimento. Luis Caputo, que fue ministro de Finanzas y presidente del Banco Central de Macri y hoy es ministro de Economía de Milei, la aplica por tercera vez sabiéndolo al cuadrado. Abaratar el dólar es subsidiar la importación y aplastar la producción, en un país que tiene inflación en dólares, la moneda que el gobierno ni siquiera puede emitir. La deuda que ingresa ayuda a desvalorizarlo todavía más.

Del otro lado está el que sale ganando. En el primer semestre de 2026, pasar dólares a un plazo fijo en pesos y volver al dólar dejó una ganancia del 15,7% en dólares, la más alta en 23 años. Eso es el carry trade. Lo hace un sector financiero que tiene el mecanismo muy afilado y que fomenta gobiernos como éste para obtener transferencias siderales de recursos desde la producción hacia su propio balance. En 2025 la formación de activos externos, la compra de dólares que salen del circuito, sumó 30.516 millones de dólares, más que en 2018 y 2019, los años de mayor fuga del macrismo. Plata dulce.

Mientras tanto, a los países que Milei acusa de estar gobernados por comunistas les va mucho mejor, con economías más libres que la suya. A Lula da Silva, presidente de Brasil, lo llamó "comunista corrupto". A Gustavo Petro, entonces presidente de Colombia, "comunista asesino". A Sánchez, además de arrogante, dictador. Ninguno de esos tres países tiene cepo: en Brasil, en Colombia o en España una empresa compra divisas y gira sus dividendos sin autorización previa del banco central, mientras que en la Argentina el presidente del Banco Central dice que lo que queda del cepo para empresas “podría quedar así”. Tampoco tienen un RIGI con el que el Estado decida a quién le garantiza reglas estables y a quién no. En septiembre la inflación mensual argentina fue de 1,9%, más del doble que la de Brasil y cuatro veces la de Colombia. España creció 3,5% en 2024 y 2,8% en 2025, con una inflación media de 2,7%. Si eso es comunismo, Milei estaría probando que el comunismo funciona mejor que el capitalismo, pero la realidad es que todos esos gobiernos de centro izquierda son más liberales en economía que él. Y eso no lo va a arreglar otra montaña de premios por "las ideas de la libertad".

En el espectro ideológico conocido, Milei no ocupa ninguno de los lugares que reclama. Vende un remedio cuyo efecto promete para dentro de 35 años y cuyo funcionamiento no puede explicar. Eso, antes de cualquier ideología, se llamó siempre charlatanería.

por José Benegas