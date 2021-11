Para qué deberían servir las NFT

Blockchain es la herramienta perfecta para demostrar la propiedad de un activo y rastrear su procedencia. Funciona como una red de computadoras que comparten un libro de transacciones y solo se permite agregar nuevas páginas, lo que hace imposible modificar la información que ya se ha guardado en el historial.

Un NFT o Non fungible token (token no fungible), es básicamente un tipo de código que representa algo único, posee una filosofía y tiene características propias que no pueden ser cambiadas jamás por otras.

En muchas ocasiones estos Tokens son utilizados como piezas de colección que se registran en blockchain, para que un video, imagen, película, canción, link o lo que quieras, pueda validarse como “original”.

Cuando una tecnología se pone de moda probablemente el primer uso que se le da es el que la hizo popular, pero no necesariamente el que más potencial tiene.

Los NFTs se hicieron famosos a partir de obras digitales que se vendieron a millones de dólares, pero ¿tiene el potencial de resolver problemas más grandes?

Yo creo que sí. Ya hay muchísimos startups trabajando en que se pueda guardar en un NFT la propiedad de un bien físico, registrando patentes sobre la propiedad intelectual de un proyecto, regulando el consumo de energía responsable en empresas y eliminando las comisiones enormes de inmobiliarias que no agregan valor a la cadena y acelerando drásticamente la transmisión de la propiedad.

Blockchain tiene el potencial no solo de resolver el problema de la centralización de las monedas, sino de hacer que todo sea más transparente, seguro y no haya intermediarios que no agregan valor.

Cada vez hay más emprendedores resolviendo problemas con smart contracts y ¡es increíble cómo va a cambiar nuestro entorno en los próximos años!

Santi Echazú. Fundador de Paisanos.

por Santi Echazú