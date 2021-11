Argentina: dolarización, una solución posible

El proceso de dolarización se debe llevar adelante canjeando la base monetaria por dólares, es decir, M0, que resulta ser la cantidad de billetes y monedas en manos de los argentinos. También se suma el dinero de los bancos depositados con el Banco Central. Este es el modelo que ya han utilizado otras economías como la de Ecuador. En la actualidad Argentina no cuenta con la confianza ni los dólares para llevarlo adelante pero la capacidad de la economía argentina de generar los dólares necesarios es absoluta.

¿Es posible pedir un préstamo al tesoro de Estados Unidos para dolarizar la economía o uno nuevo a algún ente multilateral?

La respuesta es un no rotundo, y viene dado naturalmente porque generaría un alto grado de desconfianza que el país lleve adelante un proceso de dolarización con plata prestada. El único camino apunta a sumar las reservas netas legítimas necesarias para poder concretarlo, y el camino para acumular reservas viene dado principalmente por una reactivación económica importante y el crecimiento sostenido de las exportaciones argentinas, algo que hemos comenzado a ver en el 2021 por la valorización de las commodities.

¿Qué pasa con el resto de la base monetaria y los depósitos en los bancos?

Se mantiene el mismo esquema que rige en la actualidad: es responsabilidad exclusiva de los bancos privados mantener reservas suficientes para satisfacer las demandas de sus clientes

Por otro lado, llevando adelante la dolarización, los depósitos en pesos se convierten en depósitos en dólares a cambio de 200 pesos por 1 dólar, pero no se transforman en billete dólar ya que los depositantes no tienen necesidad de hacer conversiones masivas de depósitos en dólares a billetes. Lo mismo sucede en la actualidad, donde los depósitos en pesos no se convierten masivamente en pesos billetes.

Para concluir, la dolarización ayudaría a cambiar y mejorar principalmente la vida a la clase media y los sectores vulnerables del país, evitando que convivan en la inestabilidad que genera el peso y disfrutando de la estabilidad que genera una dolarización.

*El autor es director de Romano Group, director de la diplomatura de Mercado de Capitales de la Universidad Austral y máster en Finanzas y Políticas Públicas (Universidad de Columbia).

por Alfredo Romano*