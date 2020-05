Alejandro “Marley” Wiebe: “Mi historia le abre camino a mucha gente”

Es una de las personas con más millas recorridas, pero de niño solo iba de su departamento en Villa Adelina a la casa con jardín de su abuela en Lomas de Zamora. Las vacaciones de esos tiempos eran instalarse allí, disfrutar del verde y acompañarla a hacer las compras. Por aquel entonces, su pasaporte era su almohada a la que él nombraba en alemán, “kisse”. Si no viajaba con su kisse, no quería dormir. Cuando a Alejandro Marley Wiebe lo llamaron de Editorial Planeta con la propuesta de que escribiera un libro infantil, se acordó del que era a los 8 o 9 años y de su almohada, así nació “Kisse”. No tiene claro cuándo se relajó con el tema pero sí que a esa edad se terminaron las visitas a Lomas porque un domingo, en medio de un evento de la escuela, llamaron a su madre por altoparlantes. La abuela había tenido un infarto. “Me acuerdo de la cara de mi mamá y del drama”, cuenta. “Kisse” habla del duelo desde la visión de un niño. “Cuando alguien desaparece, tenés un vacío. Siempre me interesó ver cómo toman la muerte en cada cultura, hay algunas que lo viven como a una fiesta, celebran lo que viviste y tu pasaje a otra etapa. Nosotros lo tenemos como algo dramático y doloroso y para un nene vivirlo con tanto dolor y llanto lo hace más difícil. Me pareció que el cuento podía ayudar a los chicos que tuvieran una pérdida. Traté de que dejara un mensaje”.

Su vida son pasajes (y no solo de avión): de sufrir bullying a tener 6 millones de seguidores en IG, de alucinar con ser parte de la televisión a consolidar una carrera de 30 años, de discar para comunicarse con “Hola Susana” a tener a Susana Giménez de madrina de su hijo y reemplazarla en su programa, de ser tildado de torpe a convertir la debilidad en fortaleza profesional, de repetir segundo año por llevarse Inglés a ir por el mundo comunicándose en ese idioma. “Cuando me enteré de que repetía, esperé el castigo de mis padres y el castigo no llegó y eso me hizo ver las cosas de otra manera. A partir de ahí trabajé y me transformé en uno de los mejores alumnos. Uno tiene que tratar de avanzar y eso es lo que quiero hacer también con mi hijo, que no se quede con las cosas malas. Y es un poco lo que volqué en el libro, cuando el protagonista tiene problemas con sus compañeros por no saber jugar fútbol y busca superarlo. Soy de creer que lo que uno da es lo que recibe”. Tendría unos 10 años cuando, fanático de la TV, le preguntó a un compañero de colegio: “Correa, ¿tenés algo que ver con el Correa de Iluminación que aparece en los títulos de Canal 13?”. “Sí, es mi tío. Mañana paso por tu casa y te llevo al canal”. Él se bañó, se vistió, se peinó y esperó. “Nunca vino, era todo mentira”, se ríe ahora Marley. Dice que le ha pasado que alguien quiera ocupar su lugar profesional o se lancen rumores negativos sobre él. “Nunca devuelvo con la misma mierda que me tiraron, no a nivel de ser un boludo pero sí de no desear el mal al otro”.

Noticias: ¿Cómo fue pasar de ser Marley a ser el papá de Mirko?

Marley: ¡Es el título del que más orgulloso estoy! Cuando se hizo público que iba a ser papá, dije: “Ahora viene la polémica de que voy a ser padre soltero”.

Noticias: ¿Se sintió cuestionado?

Marley: No sabía cómo lo iba a tomar la gente, sinceramente fue una sorpresa porque me abrazaban, me felicitaban, personas de 80 o 90 años que me decían cuánto se alegraban.

Noticias: Entonces fue del miedo al qué dirán a exponer a su hijo en las redes.

Marley: No fue una cosa planificada. Cuando armé un Instagram de Mirko, pensé en que tuviera un recuerdo digital desde que nació hasta el día en el que él tomara el control de la cuenta. Creí que cuando se la diera, tendría unos 10.000 seguidores, nunca imaginé que iba a tener 5 millones. Después me planteé si seguir o no y a veces me lo sigo planteando, lo iré viendo con él cuando vaya creciendo.

Noticias: Puede pasar que en un par de años le diga que no quiere más fotos y videos.

Marley: Ahora a veces le causa gracia algo y me dice: “Foto, foto”. Y otras donde ve que a mí me causa gracia y me dice: “Foto no”. Esta es la historia de una familia monoparental y me parecía importante mostrarla, si no como que hay un misterio.

Noticias: ¿Cómo le cae ser referente de la nueva familia?

Marley: Nunca quise ser referente de nada pero en este caso me pareció útil porque es un cambio importante de época, hay muchas mujeres criando a sus hijos solas y ahora también hay padres criando a nuestros hijos solos y hay dos madres y dos padres. Siento que la exposición es importante.

Noticias: Qué excluyente que es a nivel económico encarar un embarazo y una subrogación de vientre como la que hizo, ¿no?

Marley: Es una pena, tiene que ver con las leyes argentinas que sería bueno cambiar. En EE.UU, la mujer que llevó adelante el embarazo tenía la parte médica cubierta a través del seguro del trabajo del marido y a él le daban un mes cuando naciera Mirko para que acompañara a su mujer en la recuperación.

Noticias: ¿Por qué habla de la “mamá” y no de la “donante del óvulo”?

Marley: Sí, sé que es polémico porque hay un grupo de gente que después se ofende y me dice que no tengo que decir que esa es la mamá.

Noticias: Pero usted lo siente así.

Marley: Hablé con ella, le conté mi vida, ella me contó la suya. Siento que es parte de la historia de Mirko y tengo toda la historia de ella en fotos y eso se lo voy a presentar a él cuando me empiece a preguntar y le cuente la verdad. También Brittany, la mujer que lo llevó en la panza, es parte de su historia.

Noticias: Comparte públicamente su vida familiar pero es muy cuidadoso con su parte sentimental.

Marley: Sí, puede ser. También depende de la otra persona, no podés involucrar a alguien en una historia que no tiene ganas.

Noticias: ¿Tuvo grandes amores?

Marley: Sí, he tenido muy buenas historias, no me he privado de nada.

Noticias: ¿Y actualmente?

Marley: Actualmente estoy tranquilo, todo está concentrado en Mirko y en mi carrera.

Noticias: ¿Se cansó en algún momento del medio?

Marley: No, soy medio workalcoholic, imaginate que había terminado “El muro infernal” y ya le estaba proponiendo al canal hacer “Por el mundo en casa”. Tenemos tanto material muy gracioso y en la tele todo es tan dramático con el coronavirus, que dije: “Hagamos una pausa en tanto drama”. Por suerte me lo dejaron hacer y yo me divierto, para mí tener un programa en vivo es como para un chico que lo lleven a Disney.

Noticias: ¿Por qué no le han dado tantos premios?

Marley: Es verdad, el año pasado finalmente me dieron el Martín Fierro por Conducción y fue como un milagro (risas). Pero he tenido una carrera muy buena con cantidad de éxitos, el premio me lo dio el público.

Noticias: ¿El mundo de Hollywood es de carne y hueso o de plástico?

Marley: Es más plástico que otra cosa pero me ha pasado de estar en una fiesta y pasar la noche hablando con Cameron Diaz, Courteney Cox o Renée Zellweger. Con Madonna ya me encontré tantas veces que me saluda por mi nombre. O Mel Gibson que además de eso me dijo: “Te queda mucho mejor el pelo corto que como lo tenías la última vez”, y yo no podía creerlo (risas).

Noticias: Tal vez ser hijo de un sobreviviente del nazismo le da un fuego interno arrasador.

Marley: Sí, puede ser, mi viejo vivió las experiencias más duras y él siempre nos decía: “Coman que yo tenía que salir a robar una papa en medio del campo y ustedes la dejan en el plato”. Entonces ese concepto me quedó y creo que me volvió un poco más luchador de lo normal.

Valeria García Testa

@valgarciatesta