Doug Marcaida: “Lo peligroso del arma es la persona que la usa”

Doug Marcaida nació en Filipinas y llegó a Estados Unidos para cumplir el verdadero sueño americano. Y lo logró. Especialista en artes marciales, construyó una carrera gracias a su pasión por las armas, y su carisma lo llevó a ser jurado en “Desafío sobre fuego” (History), la competencia en la que los concursantes deben fabricar armas y donde él puede hacer lo que más le gusta, probarlas: “Es como mirar a alguien hacer una comida y después tener la posibilidad de probarla”. Es difícil de creer que al principio les tenía miedo a las armas, hasta que en el ejército se enfrentó a ese miedo y supo que no era a las armas a las que les tenía que temer, sino a las personas que la usan. Además, insiste en que hay que verlas como una herramienta de protección, no juzgarlas por su letalidad.

Casado y padre de tres hijos varones, asegura que lo más importante que conserva de su cultura filipina, es la importancia de la familia y son ellos quienes lo mantienen con los pies en la tierra.

Noticias: ¿Por qué piensa que a la gente le atrapa el programa?

Doug Marcaida: Porque yo estoy en ella (risas). Creo que es algo diferente, es algo positivo, es algo que implica competencia. Creo que la gente necesita mirar algo como esto en vez de mirar malas noticias o ver una serie en la que personas se disparan o se matan entre ellas. En vez, pueden mirar esta competencia y creo que a las personas les gusta ver a la gente que trabaja con sus manos, que hacen acción con sus manos. La gente se olvida que lo que construyó a este mundo son personas trabajando. Y ahora hay una competencia de personas que hacen cosas con sus manos, con una idea, y que utilizan sus habilidades para crear algo.

Noticias: ¿Participa en el proceso creativo de los desafíos?

Marcaida: Tengo la oportunidad de dar sugerencias en el proceso de lo que hacemos, damos sugerencias y demás, pero al final es el canal History quien decide qué es lo mejor.

Noticias; ¿Cuál es la diferencia entre la competencia latinoamericana y la de Estados Unidos?

Marcaida: Muchos de los de Latinoamérica hacen esto, es su trabajo, son muy instintivos, saben cómo hacerlo. En Estados Unidos hay mucha tecnología, mucha maquinaria, tenemos muchos que pueden comprarla porque es parte de su hobby. En América Latina algunos no pueden adquirir este tipo de maquinaria, así que usan lo que tienen disponible alrededor y hacen que funcione. Porque muchas veces, como en la vida, se te presenta un problema y lo tenés que resolver. Normalmente en los Estados Unidos tenemos la maquinaria para hacerlo, pero allá te demuestran: “Si no tengo la máquina no hay problema, lo resolvemos de otra forma”. Así que creo que mucha de esa es curiosidad es parte del instinto latinoamericano. Tienen el instinto natural para hacerlo funcionar. No siguen las reglas que algún libro les dice, solo hacen que funcione.

Noticias: ¿Cuál sería su consejo para personas que quizás están dudando en entrar en este mundo de diseñar y crear armas?

Marcaida: Lo primero que aconsejo es que aprendan. Tienen que aprender lo que van a hacer porque si no entienden lo que hacen, sobre todo en una competencia, no les va a ir muy bien. Si querés entrar a la competencia, tenés que entrenarte. Porque muchos cuchilleros son grandes forjadores, pero cuando llegan a la serie, dicen “Así se hace un cuchillo. Nadie hace un cuchillo en seis horas”. A algunos les lleva hasta un mes terminar un cuchillo. Y si cometés un error y querés tratar de repararlo, te puede llevar un día entero. En la serie, cometés un error y no tenés una semana para resolverlo, quizás tengas solo 20 minutos para resolverlo.

Noticias: ¿Cómo manejás la popularidad que le trajo el programa?

Marcaida: Trato de manejarlo simplemente recordándome quién soy frente a los ojos de Dios. Hago mi mejor esfuerzo para que no se me suba a la cabeza, porque es una de las cosas más peligrosas sobre la fama, cambia la forma de ver a ciertas cosas o a ciertas personas, y algunas personas tienden a mal acostumbrarse porque piensan que son más grandes de lo que son. Intento mantenerme normal, nunca me olvido de dónde vengo, nunca hay que olvidarse de la familia. Es una lucha constante, no es fácil. Cuando las personas te ponen ahí arriba, tendés a dar las cosas por sentado. Puede cambiarte para peor.

Noticias: Respecto de su historia personal, ¿cómo empezó a desarrollar esta pasión por las artes marciales y las armas?

Marcaida: Cuando era joven me invitaron a aprender artes marciales. Siempre les tuve miedo a las armas, así que de grande y en la práctica militar, una de las cosas que aprendí fue a ser capaz de enfrentar el miedo para crecer desde él. Así que enfrenté mi miedo, me incliné por las artes marciales que tienen armas, que tienen cuchillas y cuando me enfrenté con saber que le tenía más miedo a la idea que a la realidad. Así que por entrenar con armas me di cuenta de que no es el arma lo que es peligroso, sino la persona que la usa. Así que se transformó en una pasión para mí: aprendí cómo usarla, a diseñarla y ahora estoy aprendiendo cómo se hace.

Noticias: Nació en Filipinas y luego se fue a Estados Unidos. ¿Cómo fue esa experiencia de crecer en una cultura diferente?

Marcaida: Mudarme a los Estados Unidos me enseñó muchas cosas. Aprendí que definitivamente hay una manera cultural diferente de ver a los inmigrantes que llegan al país. Pero también aprendí que realmente lográs apreciar las cosas que tenés, cuando venís de un nivel de ingresos más bajo. Al llegar a los Estados Unidos me di cuenta de que tenemos más oportunidades acá para hacer algo propio. Pero también veo que hay muchas personas que se quejan y esperan que las cosas sucedan. Y después tenés a inmigrantes que llegan acá y se dan cuenta de que no tenían nada ni para empezar, y todo que lo que les ofrece este país es un regalo. Y tomamos eso. Y lo usamos. Y lo apreciamos. Y queremos trabajar más fuerte que nunca porque venimos de un lugar de donde no tenemos esas oportunidades. Así que cuando dicen que el oeste es la tierra de las oportunidades, lo encuentro totalmente verdadero. Llegué acá sin nada y hoy miren dónde estoy. ¿Podría haber hecho esto si me hubiese quedado en Filipinas? Quizás sí, quizás no. Solo sé que por moverme a los Estados Unidos y manejarme culturalmente de la forma en que lo hacía en Filipinas hizo que yo pudiera hacer algo de mi persona.

Noticias: ¿Y qué conserva de su cultura nativa?

Marcaida: La familia es lo más grande. Creo que una de las cosas que más disfruto sobre mi cultura en casa es estar muy cerca de mi familia. Es una pasión que encuentro en común con Latinoamérica. Disfruto de salir y disfruto ver que todos, los “abuelitos y abuelitas” están con sus familias. Y no se ve eso acá; se ve a todos, menos a los mayores. Y me encanta ver eso, a tantas familias juntas. Acá uno es más individualista. La gente sale por su cuenta, hace cosas por su cuenta. Pero la estructura familiar es muy fuerte tanto en Filipinas como en Latinoamérica.

Noticias: ¿Cómo es su familia?

Marcaida: Estoy casado y tengo tres niños…. y una niña. La niña es mi perro. (risas). Siempre estuve haciendo mis artes marciales y viajando, haciendo seminarios y otras cosas. Así que construí esa forma de ser de una manera regular para ellos. Nada es sorprendente o especial. Porque yo soy el mismo para ellos, sin importar lo que haga.

Noticias ¿Y les gustan las armas o simplemente lo ven a usted usarlas?

Marcaida: Me miran. Creo que el mayor es el que un poco más lo aprecia… Todos aprecian lo que hago en diferentes maneras. Espero que puedan lograr lo que quieren y que puedan rescatar lo mejor que hacen y me enseñan lo suficiente sobre mis malos hábitos. Yo aprendo más de ellos que ellos de mí.

Noticias: ¿Qué le gustaría hacer a futuro en su carrera?

Marcaida: Espero que estar en la serie también me permita extenderme en lo que hago normalmente. Hay otros proyectos. Estoy tratando de hablar con algunas personas sobre un proyecto fílmico bastante inspirador; estoy tratando de hacer videos on-line enseñando lo que hago; quiero hacer algunos libros de cómics y tener así un mayor alcance a los niños con ideas positivas; y eventualmente voy a empezar mi carrera como cantante. Estoy bromeando, no canto (risas).

Noticias: ¿Cuál es su consejo para la gente que está en casa durante esta cuarentena?

Marcaida: Asegúrense de establecerse una rutina, porque si no lo hacen no podés decir que hayas realizado algo durante el día. Algunas personas se despiertan, comen y no hacen nada. Así que, métanse en una rutina. Y después, aprecien que no están atascados en casa. Estar en casa es un regalo para muchas personas. Véanlo como un regalo. No se queden en casa y sientan que están atascados. Quédense en casa como un regalo de que pueden hacer un montón de cosas que en otro momento no pueden hacer porque están trabajando o están haciendo otra cosa. Hagan lo más que puedan, hagan un plan, ¿cuáles son esas cosas que siempre quisieron hacer pero nunca tuvieron la oportunidad de hacerlas por falta de tiempo? Ahora tienen el tiempo. Este es un tiempo para lograr muchas cosas y es un regalo.

Noticias: ¿Qué va a ver la audiencia en esta próxima temporada de “Desafío sobre fuego”?

Marcaida: Pueden esperar que haremos los desafíos más interesantes y desafiantes para “Desafío sobre fuego Latinoamérica” (Estrena en julio 2020 por History). En “Desafío sobre fuego: temporada 7” (Capítulos estreno todos los martes a las 21.50 por History), hay armas más históricas.

Fotos: gentileza History.