Elena Roger: “siento que no le tengo que demostrar nada a nadie”

Elena Roger acordó esta nota sin saber que coincidiría con una situación familiar de esas que nadie desea: su padre fue internado unas horas antes. Está acompañándolo en el sanatorio pero no se olvida de la entrevista, propone hacerla ni bien llegue su hermana y ella salga un rato hacia un lugar más tranquilo. Le ofrecemos reprogramar el encuentro para otro día, pero prefiere que sea a la tarde, antes de llevar a su hijo Risco a una de las actividades, otro compromiso impostergable para ella. Es martes. Al día siguiente le espera prestarle el cuerpo a "Piaf " (Teatro Liceo), en la primera de seis funciones semanales, de casi dos horas cada una, de una intensidad profunda, rugosa, escalofriante.

La pregunta es: ¿de dónde saca la energía, cómo la administra? La energía es una palabra que la define en un amplio sentido. De adolescente, formaba parte del grupo Costanera Sur de Fundación Vida Silvestre; de adulta, terminó construyendo junto a su pareja, Mariano Torre, la primera vivienda autosustentable de Latinoamérica, inaugurada en 2014, en Ushuaia; y hoy vive en su barrio de siempre, Barracas, en una casa también cimentada en los principios de una construcción sustentable, impulsada por el arquitecto Michael Reynolds.

Roger tiene poco tiempo, pero sabe aprovecharlo en un intercambio profundo.

Noticias: ¿Cómo maneja su energía?

Elena Roger: Con la energía física, me ayuda mi compañero (Mariano Torre). Bah, “me ayuda” no; tenemos que sacarnos eso de “me ayuda”. Colaboramos los dos en que el otro pueda expandirse, y cada uno sale a cubrir cuestiones que se necesitan. Ahora trato de descansar lo más posible, porque el desgaste físico y emotivo que lleva la obra es bastante fuerte. Después está la energía mental, donde hay que organizar las cosas, distintos trabajos, cuándo lo hago, qué es lo que hago. Esa medio que nunca descansa. Y la energía emocional en este momento está muy saturada porque hay muchas cosas dando vuelta, sobre todo lo de mi papá, no sabría cómo ponerla en reposo.

Noticias: En 2002, su padre había sufrido un ACV, ¿fue una bisagra en su vida?

Roger: Sí, claro, viste cuando dejás de preocuparte de nimiedades, son los golpes de la vida que te hacen crecer. Fue tan fuerte la posibilidad de pérdida total de ese ser humano al que amo tanto, que me hizo poner foco en otro lado. Es como tener hijos también, el foco te cambia. Lo mío ya está en segundo plano. No es que uno se abandona, porque para que ellos se puedan desarrollar, nosotros tenemos que seguir desarrollándonos, pero el foco cambia y no lo digo desde un lugar de sufrimiento, es una elección.

Noticias: En lo profesional, ¿alguna vez se sintió sometida a algo que no estaba eligiendo?

Roger: Sí, puede ser, no recuerdo específicamente cuándo pero sí, seguro.

Noticias: Cuando hizo “Evita” en Estados Unidos, contó que no tenía tantas ganas y le agarró una lumbalgia muy fuerte, ¿no?

Roger: Me agarró algo en el ciático, no podía estirar la pierna ni levantarla, me dolía muchísimo. Y la explicación que encontré en Biodecodificación fue el miedo a avanzar y a perder el lugar, estaba entre la espada y la pared: si me iba de Argentina, tenía miedo de perder mi lugar acá, no solo en lo profesional, también acababa de conocer a Mariano. Y si no me iba allá, podía perder ese lugar. Hacer “Evita” en EE.UU, era algo que de más de joven lo podría haber planeado pero, cuando me tocó, yo no quería dejar Buenos Aires. Sin embargo, fue muy buena la experiencia. Y terminé “Evita”, quedé embarazada y empecé a armar mi vida de hogar, quería tener una familia. Pero sí, sufrí el tener que irme a Nueva York, quizás por esta cuestión mía sustentable o ecológica, un lugar de un consumismo infernal, donde a veces uno se plantea que con todas las situaciones que pasan, cómo pueden ser tan banales. No le encontraba sentido. Pero estando allá, vi que también hay un montón de gente a la que le preocupa esto.

Noticias: Nos movemos desde los prejuicios.

Roger: Total. Además, desde un lugar de cierto renombre, uno también puede hacer cosas y hablar… Si no hubiese hecho la carrera que hice, no estaría hablando con vos. Hay que relajarse y ver qué es lo que el universo tiene para que vivas. Y confiar. En la pandemia, hice una “rueda de plantas” con una chamana. Ella nos iba indicando todos los meses qué planta tomar. Había una que limpiaba el sistema respiratorio; otra, el digestivo: algunas eran más espirituales, otras, más carnales. Cuando terminamos, nos dijeron una palabra, como una devolución, y a mí me dijeron “confiar”. Y ahora recuerdo que en ese momento, estaba yendo y viniendo de los miedos, como todos, y dije: “Sí, es confiar, soltar y confiar”. Porque creamos el futuro con nuestra mente y todo ese estrés que vivimos por el miedo de que suceda algo que no sucedió no es sano.

Noticias: Parece ser una buscadora, alguien que tiene inquietudes variadas y está indagando todo el tiempo.

Roger: Te diría que más que buscadora soy abierta. Cuántas cosas vienen a nosotros, cuánta información que por prejuicio, como decíamos, no tomamos. El maestro está en tu puerta, el tema es cuándo le querés abrir. Viste esto de ir por la calle pensando en un problema y que alguien te diga algo y decís: “Guauuu, es un mensaje”, y tal vez la persona no tiene idea de eso. También te puede pasar que no estés consciente, ni abierta como para entender que ese es un mensaje que te puede servir.

Noticias: Recuerdo que una maquilladora le comentó sobre Michael Reynolds, el arquitecto sustentable, y su documental…

Roger: ¡Claro! Con una sola palabra me abrió mi casa, en la que vivo hoy.

Noticias: Estuvo abierta y atenta, como cuando, hace 13 años, contra todo pronóstico, se bajó del éxito de “Piaf”.

Roger: Sí, porque sentía que no podía ser "Piaf" toda mi vida, y que tenía otras cosas que explorar. Justamente por eso ahora volvemos y es el éxito que es, porque crecí como ser humano, porque ahora tengo otras vivencias.

Noticias: ¿Qué le puede dar hoy a Piaf que no le podía dar entonces?

Roger: En principio, su edad entera (Piaf murió a los 47 años), mis hijos, por supuesto. También hay algo que yo detecto en esta nueva vuelta que es que me siento distinta como cabeza de compañía.

Noticias: ¿En qué sentido?

Roger: Me siento más preparada, más tranquila.

Noticias: ¿Este regreso es como lo esperaba?

Roger: Mirá, podría haber salido mal y no tenía que ver con la calidad del espectáculo. Maduramos mucho todos y volver después de 13 años, fue algo muy emocionante (este es casi el mismo elenco), sentimos que somos una familia. Todos están en un lugar menos egocéntrico y más aplomado, todos, no solo yo. Antes de estrenar, les decía: “No sé si esto va a ser un éxito pero el éxito ya lo tenemos, estamos sintiendo todo esto mientras ensayamos”.

Noticias: ¿Por dónde pasa su definición de éxito?

Roger: No pasa por el éxito que la gente piensa que es éxito. Para mí el éxito pasa por sentirse bien, por hacer todo lo que tenía que hacer, por aceptar lo que quizás no es el éxito convencional y es otro tipo de éxito, por ser feliz, por estar cómoda.

Noticias: ¿Siente que tiene que seguir demostrando?

Roger: No, siento que no le tengo que demostrar nada a nadie, que estoy disfrutando lo que estamos haciendo sin sentirme juzgada por mí misma, siento que estoy bien. Sí quiero demostrar una buena actuación, por eso el manejo de energía, me gusta estar bien para poder hacer lo que me gusta a pleno. Siempre digo que Piaf cura.

Noticias: Y dice que ustedes curan a Piaf.

Roger: Ahora que se habla tanto de las constelaciones familiares, hablando con el elenco de que sentíamos cosas fuertes, yo dije si no estábamos constelando la vida de los que estamos encarnando, y también que, a través de nuestra actuación, la gente puede tener revelaciones de sus vidas. Creo que la actuación hace mucho de esto, con el ritual que produce. Siento que el teatro es como una iglesia, un lugar espiritual donde todos nos ponemos a ver algo, a sentir, estamos abiertos a que suceda y a que las energías vayan y vengan.