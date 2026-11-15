Juan Pablo Geretto: “La risa siempre tiene que ver con el dolor”

Juan Pablo Geretto repite que no eligió ser actor; que si hubiera podido optar, hubiera preferido ser “heredero”. La ocurrencia tal vez tenga arraigo en una verdad profunda: de acuerdo a su propio relato, la actuación le permitió ser parte de un grupo y sentirse familia. Esos principios, en tanto valores y en tanto orígenes, están hechos obra. “Solo como una perra” sube cada lunes a Dumont 4040 y pone en juego el arte de la memoria. Allí el Geretto “de civil” pivotea el revés de la trama con personajes enlazados por el hilo autobiográfico de cuando llegó a Rosario escapando de su casa de Gálvez y se unió a un grupo de transformistas. Es una obra que entrenó hace 25 años y se mantuvo en cartel 11 más, pero de la que no quedaron registros visuales ni libreto. Hoy, pasados sus 50, se animó a reconstruir esa pieza a fuerza de coser retazos de memorias, con la trampa que eso supone. Entonces la obra es la misma y es otra. Como él.
Además, forma parte de “Berlín, Berlín” (Teatro Apolo), la mejor comedia del año de acuerdo a los Premios ACE y por la que ganó un Premio Pinti como mejor actor de comedia. En definitiva, disimula bastante bien eso de ser un tipo que vive la actuación de forma desapegada. “¿Viste? ¡Nadie me cree! Sólo soy creíble en el escenario”, se ríe.
Noticias: ¿Qué siente al estar agotando funciones con una obra tan significativa en su carrera?
Juan Pablo Geretto: Siempre es nuevo agotar localidades, todo cambia mucho en este país y a veces no depende de ser buenos o ser malo. Así que estoy muy feliz. Y con la obra también, feliz con la repercusión y con cómo sale la gente.
Noticias: Algo impactante es que en las funciones parece que la sala respirara a partir de una risa masiva constante.
Geretto: Es una linda imagen, como una criatura que armamos respirando juntos. Eso para mí es lo que debemos hacer en el teatro: crear una suspensión de la realidad y ser como una especie de animal viviente y único.
Noticias: ¿Cómo fue hacer un trabajo detectivesco sobre el pasado y la memoria?
Geretto: Todo recuerdo es un acto nuevo y creativo. Así que básicamente lo que trae es la posibilidad de tener esa sensación nueva y de valorarla de otra manera, con otra edad y con otra madurez. Y me trae una grata confusión entre lo que es recuerdo y lo que es invento y se vuelve recuerdo y se vuelve memoria, todo junto. Lo real fueron los reencuentros, los abrazos, la emoción que tuve durante todo ese año y medio y sigo teniendo cada vez que hago el espectáculo.
Noticias: ¿Tiene que ver con reivindicar a esa familia que armó, como se ve en la foto que ilustra el programa de mano, de los transformistas de Rosario?
Geretto: En la obra le pregunto a la gente dónde estoy en la foto, pero yo no estoy ahí. Sin embargo, no puedo sentir más pertenencia a un lugar que esa foto. Pertenezco a esa foto, aunque no esté. Entonces me parece que sí, es como reparar una vieja red.
Noticias: Y en un momento en el que recrudece la homofobia.
Geretto: No solo homofobia, cualquier minoría se podría poner en este espacio y sentirse así. Revisar todo ese pasado también me trajo a cuenta algo que vi el otro día en una entrevista al director de la serie “Queer as Folk” que dice que antes pensábamos que no nos querían porque no nos veían, y ahora nos ven y tenemos la certeza de que no les gustamos. Siento que algo de eso hay.
Noticias: Es muy llamativo en su propuesta cómo se combina la risa y un relato que implica también dolor.
Geretto: Es que siempre la risa tiene que ver con el dolor. El humor es un digestor de la realidad, creo que se constituye como se constituye cualquier otra defensa o cualquier otro escudo corporal o psíquico. Después hay otro trabajo: sacarse de arriba eso para no quedar aislado detrás de tu propio escudo.
Noticias: Siempre repite que la actuación no es su pasión, que es más bien un oficio que aprendió y del que podría prescindir. Pero eso contrasta mucho con lo que genera arriba del escenario. Resulta poco creíble.
Geretto: Es verdad, yo también pensé que era coqueteo o que era neurosis. Pero las oportunidades que tuve sin hacer teatro las he pasado muy bien y hubiera seguido en ese estado. Me la paso bomba, soy hedonista. Como que la actuación surgió por necesidad y la gente fue acompañando. Como digo en el espectáculo: al espectáculo le fue bien a pesar mío. Yo pensé que era cosa de una noche, pero la gente me apoyó y yo ganaba más dinero que con otros trabajos. Entonces me fui quedando. Pero no siento ni sentía en ese momento que fuera una vocación o que uno deba tener una vocación.
Noticias: ¿Para qué actúa?
Geretto: Es mi trabajo. Si no actúo no puedo pagar la obra social. Lo cual no implica que no lo haga responsablemente y que haya partes del trabajo que me gusten más y, por supuesto que no soy tonto, me siento con un gran privilegio también: en estos meses, tengo un trabajo de tres o cuatro horas diarias. Si tuviera que elegir trabajos, capaz que volvería a elegir este. Pero si tuviera que elegir libremente, elegiría ser heredero (risas). Sólo empecé a hacer teatro porque estaba al pedo en la escuela primaria, aburrido de que todos jugaran al fútbol, y con las nenas tampoco podía jugar porque no me dejaban. Y de repente caí en un grupo de teatro y siempre el teatro fue un lugar donde yo sentí pertenencia (se corrige), no el teatro sino el grupo. Tal vez si hubieran hecho ajedrez, hubiera sido el ajedrez. Quiero decir que luego el grupo de pertenencia fueron los transformistas en Rosario y ahí me quedé. Será que mi pasión es estar con gente que me quiere y gente que compartimos. Creo que le soy más fiel a eso que al teatro.
Noticias: ¿Está en el lugar que quiere estar?
Geretto: Sí, creo que sí, que estoy más reconciliado con el lugar donde estoy, más que estar en el lugar donde quiero estar. Tampoco sabría bien en qué lugar quiero estar, pero seguramente estoy como diciendo qué lindo que la pasé hoy, qué lindo que lo pasé hace una hora… una cosa más presente, que también me lo permite el tener un trabajo y las necesidades básicas cubiertas.
Noticias: ¿Qué le preocupa más del momento actual de la Argentina?
Geretto: Me preocupa este giro hacia un lugar menos amoroso, pero es algo global. Entiendo que es cíclico y me da una pena horrible tener que vivirlo yo, pero si no lo tendría que vivir otro en otro momento. Mi hermano es excombatiente de Malvinas, pero, más allá de eso, mis abuelos hubieran dicho que tuvieron años de calma y bonanza. Ahora nos toca vivir esta época convulsionada y más que preocuparme, es estar atento a qué hay que hacer, cómo me puedo poner al servicio de lo mejor de lo humano.
Noticias: Entonces cuando su hermano fue a Malvinas, usted empezó teatro. ¿O me equivoco?
Geretto: Y, puede ser, puede ser, sí. Básicamente ese momento fue como una apnea, como si se hubiera contenido la respiración durante todo ese tiempo en mi familia.
Noticias: ¿Él estuvo en las Islas?
Geretto: Sí… bah, te dije que sí, pero no lo sé, porque mi hermano no habla mucho del tema y por suerte encontró un grupo de excombatientes, supongo que con ellos sí habla. Pero, bueno, recuerdo el silencio básicamente y yo, con 8 años, también estaba ahí como haciendo ruido en el silencio. Recuerdo el día que terminó el conflicto porque mi mamá entró al cuarto, abriendo las ventanas y el sol y todo eso, como en una película. Son esas cosas que te van dejando puntos en el mapa de tu vida y ese es uno importante.
Noticias: En sus obras hay una constante de reconocer lo universal en lo individual, ¿hace reír a tantos porque está hablando casi de arquetipos?
Geretto: Sí, me parece que si uno es sincero con lo que cuenta y se expone —y el escenario para mí siempre es un gran lugar para exponerse porque es un lugar bastante protegido— siempre el público va a sentir identificación. Porque uno no es tan raro ni su vida es tan extraña, siempre hay un lugar donde uno se puede ubicar y decir: “Esto también me pasa o me pasó a mí”. Con ese pensamiento yo construyo.
Noticias: Todos fuimos o somos minoría en algún aspecto.
Geretto: ¡Ser mayoría es de bastante poco trabajo personal! Me parece que es mejor encontrar la belleza en lo diverso, en lo único, o buscarlo, lo que también es un gran trabajo. Y aceptarlo, ni te digo.
Noticias: En algún momento dijo que debemos trabajar para “volvernos más propios”. ¿En qué porcentaje cree que está?
Geretto: No sabría decirte, creo que no es algo que se va sumando o que vas ganando un score. Es más como una marea, que va y viene. Por momentos uno se siente ajeno a uno mismo, por otros, con más confianza o con más identidad. Y hay días en que dan ganas de desaparecer o volverse invisible, parecerme mucho y descansar en eso y no ser tan particular. Pero creo que estoy contento con mi vida, con mi presente, con tener 52 años, sobre todo por las cosas que le pasaron a mi generación porque si estamos es porque hemos sorteado muchísimos obstáculos. Y me parece muy desagradecido no buscar, al menos buscar, estar contento, ese instante de alegría a diario.
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