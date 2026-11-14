Adrián Di Stefano: “La tevé de antes era más respetada”

La historia de Adrián Di Stefano está construida con la persistencia de quienes encuentran en el teatro su lugar en el mundo. La charla transcurre en el propio Teatro Colonial, la sala que conduce desde hace más de 41 años y que convirtió en el centro de su vida artística. Su carrera comenzó bajo los reflectores de la televisión, del viejo Canal 11, cuando fue uno de los galanes de las telenovelas de Verónica Castro, en una época de grandes figuras y audiencias multitudinarias. Sin embargo, eligió otro camino, el de recuperar un teatro abandonado, levantar su telón y construir una trayectoria como actor, director y dramaturgo. Hoy, lejos de detenerse en la nostalgia, proyecta el futuro con la creación de un espacio de formación en artes dramáticas que comenzará a funcionar el año próximo.

Noticias: Se cumplieron 41 años de tu gestión en el Teatro Colonial. ¿Cómo apareció en tu vida?

Adrián Di Stefano: Yo venía de trabajar con Alberto Closas en teatro y en televisión había participado en “Amor gitano”, con Arnaldo André, y en “Yolanda Luján” con Verónica Castro. Estaba muy bien posicionado, trabajando en teatro y televisión. Pero a fines de 1986 me quedé sin trabajo. Se habían terminado los proyectos y no conseguía continuidad. Entonces armé un espectáculo unipersonal llamado “Por si preguntan quién soy”, y empecé a buscar espacios donde presentarlo. Así llegué a este teatro, que estaba completamente abandonado.

Noticias: ¿Qué significó para vos pasar de la televisión popular a un espectáculo unipersonal en una sala prácticamente abandonada?

Di Stefano: Tenía 31 años y, aunque disfrutaba de la popularidad y de la posibilidad de desarrollar una carrera como galán, en el fondo era un actor de teatro. Había egresado de la Escuela Municipal de Arte Dramático con 9,75 de promedio y tenía una formación muy ligada a los clásicos. La televisión me había enseñado algo, si uno depende exclusivamente de que otro lo elija, nunca tiene asegurada la continuidad. Necesitaba generar mis propias oportunidades. Cuando apareció la posibilidad de abrir el Colonial, sentí que podía construir un camino independiente y tomar mis propias decisiones, sin depender del rating o de la preferencia de algún productor.

Noticias: El Colonial tiene mucha historia y guarda algunos secretos.

Di Stefano: Es un espacio con una historia muy particular. Antes de convertirse en teatro había sido la residencia de Don Vicente de Azcuénaga. Luego, entre 1817 y 1854, el edificio funcionó como sede de la Aduana de Buenos Aires. Y en el sótano, hay una puerta sellada que sospecho que conduce a los túneles coloniales que une la Manzana de las Luces con los edificios públicos y la Iglesia. Y como sala teatral, sus antecedentes se remontan a 1946, cuando funcionaba como Teatro La Máscara.

Noticias: En un momento fue el epicentro de la zarzuela en Buenos Aires.

Di Stefano: Sí. Durante mucho tiempo fue una de nuestras características. Llegué a poner en el cartel de la esquina la leyenda “La esquina de la zarzuela”. Pero después comprendí que necesitaba ampliar el repertorio y encontrar una actividad que me diera continuidad económica. En 1987 estrené “M'hijo el dotor” y “Las de Barranco”. A partir de ahí empecé a trabajar con funciones para escuelas, que se convirtieron en una parte esencial de la supervivencia del teatro.

Noticias: ¿Cómo surgió la idea de programar obras de teatro para colegios?

Di Stefano: Entendí que para mantener el teatro a disposición de obras con funciones una o dos veces por semana, necesitaba construir un repertorio permanente, con obras para distintas edades y niveles educativos. Lo que empezó como una necesidad económica terminó convirtiéndose en una tradición. Hay alumnos que vinieron de chicos a ver nuestras obras y hoy regresan como docentes acompañando a sus propios estudiantes. Esa continuidad es una de las mayores satisfacciones que me dio el Colonial.

Noticias: ¿Qué obras tienen mayor repercusión entre los estudiantes?

Di Stefano: En los más chicos funciona “El Principito”. En primaria tienen mucha aceptación “Las de Barranco” y “M'hijo el dotor”. Para los alumnos más grandes ofrecemos “Bodas de sangre”, “La casa de Bernarda Alba”, “Fausto”, “Romeo y Julieta” y “Hamlet”. Una obra que sorprende por su repercusión es “Seamos libres”, sobre José de San Martín.

Noticias: A tus actividades de actor y administrador, le sumaste la de director teatral.

Di Stefano: No estaba en mis planes iniciales. La primera vez que dirigí fue por una circunstancia concreta, estábamos preparando una obra y me quedé sin director. Decidí hacerme cargo. Mi formación en la Escuela Municipal de Arte Dramático me había dado herramientas para imaginar una puesta, trabajar con luces, sonidos y todos los elementos de una representación.

Noticias: En los 80, hiciste muchas telenovelas, entre ellas, una con Verónica Castro.

Di Stefano: Una hermosa época, pero no muy afín a mi forma de sentir la profesión. Verónica era una estrella absoluta. Era verla y sentir que todos alrededor estaban impresionados. Tenía una presencia extraordinaria y una inteligencia notable para manejar su imagen. Recuerdo especialmente sus ojos, utilizaba una línea blanca sobre el borde del maquillaje negro que les daba una fuerza impresionante.

Noticias: ¿Es cierto que hubo una estrategia para instalar un supuesto romance entre ustedes y favorecer tu lanzamiento como protagonista?

Di Stefano: Creo que en aquella época se utilizaban recursos publicitarios para impulsar el crecimiento de una figura. Había una posibilidad de que yo asumiera un protagonismo mayor porque Víctor Laplace estaba filmando otra novela en Canal 7. Sin embargo, no supe ni pude manejar esa situación. Tenía la sensación de que iba a entrar en un terreno resbaladizo, que no terminaba de corresponderse con lo que yo quería hacer. Mi personaje estaba vinculado sentimentalmente con el de Inés Moreno y, finalmente, terminó desapareciendo de la historia. No sé cuánto influyó mi actitud, pero creo que yo mismo contribuí a que esa oportunidad no prosperara.

Noticias: Participaste en la novela “Por siempre amigos” de Menudo y también de “El pulpo negro”. ¿Cómo recordás aquella televisión?

Di Stefano: En la novela de Menudo también actuaban Adrián Suar y Pablo Rago. De hecho, estaba Ricky Martin, pero eran todos muy chicos y se movían en grupo, tenían muy poca relación con los actores más grandes. Los libros estaban escritos especialmente para ellos. No era un trabajo donde podíamos lucirnos, las luces estaban puestas en ellos. Sí tengo un recuerdo muy afectuoso de Narciso Ibáñez Menta. Teníamos muy lindas conversaciones, sin apuros, ni divismos. Y él era una mega figura. Era una televisión más artesanal, cuidada y respetada.

Noticias: A lo largo de estas décadas atravesaste distintas crisis económicas. ¿Cuáles fueron las más difíciles?

Di Stefano: Los años más difíciles son los recientes. Los dos últimos años del gobierno de Macri me golpearon mucho y este año también está siendo complicado. En mayo de 2017 empecé a hacer las cuentas y advertí que los gastos habían aumentado muchísimo mientras yo seguía cobrando prácticamente lo mismo por las funciones. Hoy tengo un nivel de actividad inferior al del año pasado, pero los costos siguen subiendo. No puedo trasladar todos los aumentos que sufro al valor de las entradas, porque serían impagables. A eso se suma la redacción de los apoyos institucionales. Para una sala independiente, esta política es muy difícil de absorber.

Noticias: ¿Cómo viviste la pandemia?

Di Stefano: Muy mal, sin perspectiva, pero en ese momento hubo mucha ayuda estatal que me permitió sostener el espacio. Hicimos algunas propuestas por streaming y también recibimos la colaboración de amigos. Hay un gesto que nunca voy a olvidar: Jorge Breccia me llamó porque no podía comprar entradas por Alternativa y me pidió mi CBU para ayudarme. A partir de entonces, todos los fines de semana me depositaba dinero, simplemente porque conocía la situación que estábamos atravesando. Son gestos que uno guarda para siempre. La solidaridad fue fundamental para atravesar ese período y mantener viva la posibilidad de volver a abrir las puertas.

Noticias: ¿El Colonial ahora tendrá su propio Espacio de Formación en Artes Dramáticas?

Di Stefano: Sí, estamos desarrollando una propuesta de formación actoral integral de tres años, destinada a mayores de 18 años, con o sin experiencia previa. La idea es combinar entrenamiento corporal, vocal y rítmico, actuación, improvisación, análisis teatral, dramaturgia y producción. También incluye laboratorios de escenas y monólogos, con prácticas profesionales durante toda la carrera. Queremos que los alumnos puedan formarse, experimentar y llevar sus trabajos al escenario, dentro del propio teatro.