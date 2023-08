Julieta Nair Calvo: “Trabajo desde los cuatro años”

Con 100.000 espectadores en sus 100 primeras funciones, “Tootsie, la comedia” es una de las más destacadas obras de la cartelera teatral porteña desde su debut en marzo pasado, en el Lola Membrives. Allí, Julieta Nair Calvo encarna a Julia, una recreación de July, la joven actriz que a Jessica Lange le valió su primer Oscar, por su labor en “Tootsie”, la película donde Dustin Hoffman interpretó a un actor desocupado que se disfraza de mujer para conseguir un papel en una telenovela. Personajes que aquí protagonizan Nicolás Vázquez, con los nombres de Santi —seguramente, un homenaje a su hermano Santiago, fallecido en 2016— y de Dorita.

En medio de este éxito teatral, Nair Calvo se hace un rato para conversar con NOTICIAS sobre su presente actoral, su ascendente carrera desde muy corta edad, su rol como mamá primeriza del pequeño Valentino —producto de su relación con el empresario gastronómico Andrés Rolando— y de los espectadores que hicieron de “Tootsie…” un verdadero suceso de público.

Julieta Nair Calvo: Lo que sucede en “Tootsie…” con el público es muy especial, y particularmente con los seguidores de Nico, que lo acompañan hace años, porque él genera esa confianza. El público es un espectáculo en sí mismo; vos lo viste personalmente.

Noticias: Sí. En la escena donde Julia le confiesa a Dorita lo que siente por ella, y donde Santi, consciente del engaño, no se anima a avanzar, un espectador le gritó: “¡Dale!”.

Nair Calvo: ¡Lo recuerdo perfectamente! Las funciones de “Tootsie…” son como un recital. La gente se mete tanto en la historia —sobre todo, en la historia de amor—, que a veces le escuchamos decir: “¡Uhhh!”, “¡Ohhh!”. En otra función, un señor gritó: “’¡Aguante el teatro!”; y Nico, que siempre habla con el público al final, le preguntó a qué se dedicaba, a lo que el señor respondió: “Soy camionero, pero estudio teatro”, y se puso a llorar. Y yo me quebré con él, porque esta conexión con el público es una bendición. Yo no viví algo así en otras obras que participé.

Noticias: ¿Qué significa “Tootsie…” en su carrera? ¿Hay un antes y un después?

Nair Calvo: Sin duda. Aunque te diría que eso comenzó a poco de ser mamá, con los dos trabajos que hice luego de tener a Valentino, que fueron transformadores. Primero, actuando —nada más ni nada menos— con Susana Giménez, en “Piel de Judas”, en Uruguay. Lo que fue toda una movida, porque Valentino tenía apenas tres meses, pero me mandé y resultó maravilloso. Y pegado a eso, la propuesta de “Tootsie…”, que es mucho más de lo que imaginé. Sabía que iba a ser algo grande, por lo que me contaba Nico, por la película, por la obra en Broadway, pero superó todas mis expectativas.

Noticias: Más que con un pan bajo el brazo, Valentino se vino con toda una panadería, podría decirse.

Nair Calvo: ¡Sí!, con una panadería entera (se ríe). Además de todo esto con el trabajo, estoy absolutamente babosa con mi hijo.

Noticias: En Instagram lo mostró tocando el piano. ¿Saldrá artista?

Nair Calvo: ¿¡Viste!? Le encantan los instrumentos musicales. El piano casi no lo toco, fue él solo. Es tan chiquito que aún no llega a ver las teclas, pero pone las manos de una manera que me pregunto: “¿Cómo es posible?”. Rolo, el papá, me carga, porque yo alucino con que en una vida pasada fue pianista (se ríe).

Noticias: Para crear su Julia, ¿se inspiró más en la July de Jessica Lange o en la del musical de Broadway?

Nair Calvo: En el de Jessica Lange, pero sólo para ver por dónde iba, porque la idea era encontrar mi propia Julia, que la sigo descubriendo función a función. Aparte, Mariano Demaría, el director, nos señaló: “Nuestra esencia debe ser la película”. Esto no es el musical de Broadway, sino una comedia con tintes de musical.

Noticias: Usted trabajó mucho para chicos. ¿Cómo es actuar para un público como el de “Piel de Judas” y “Tootsie…”?

Nair Calvo: Para mí, eso es algo muy lindo e importante. Aunque te diría que comenzó con “Showmatch - La Academia”, mi trabajo anterior, donde me vio mucha gente que quizás no me conocía o que sólo me había visto en una novela o que no sabía que bailaba y cantaba, por no haberme visto en teatro. Gente que asoció: “Ahhh, ¿es la de Disney?” A la salida del teatro suelen decirme: “No sabía que cantabas así” o “Me hiciste emocionar, nunca te había visto en un papel así”.

Noticias: En su despedida de “La Academia”, donde anunció su embarazo, dijo que a veces había postergado cosas por amor a su trabajo. ¿Cuáles?

Nair Calvo: Es que trabajo desde los cuatro años, cuando empecé a hacer publicidades, y para formarme, tuve que tomar muchas clases. A veces, de noche; y como hasta los 19 años viví en Quilmes, mi papá tenía que ir a buscarme a medianoche; y al otro día, a las 6.30, ya estaba despierta para ir a la escuela. Fue sacrificado, pero no me arrepiento, porque gracias a todo eso y al apoyo de mis padres, hoy soy quien soy.

Noticias: ¿A qué cosas renunció en la niñez y la adolescencia?

Nair Calvo: Tampoco a tantas. Casi me pierdo un viaje de egresados a Puerto Madryn porque estaba grabando “Generación Pop”, con Reina Reech, pero al final logré ir en otro micro con mi mamá y, así, compartir parte de esos días con mis compañeros. Obviamente, también salí con mis amigas, fui a bailar, pero como siempre me gustó estudiar, incluso para la escuela, también me divertía yendo, por ejemplo, a la biblioteca, porque en esa época no había internet. Aparte, para mí, actuar siempre fue como un juego. De niña, miraba muchas novelas para chicos, películas infantiles; y rebobinando, memorizaba los textos y los repetía. Mi mamá me llevó por primera vez a un casting porque un día me descubrió interpretando un monólogo de la “mala” de Blancanieves frente al espejo del baño. Mi trabajo es mi pasión y siempre estuvo primero.

Noticias: Cuando le ofrecieron hacer teatro con un hijo tan pequeño, ¿tuvo algún dilema entre la maternidad y el trabajo?

Nair Calvo: Lo hablé mucho en terapia, porque al principio me pesaba la idea de irme a la noche, justo en el momento del baño o de llevarlo a dormir. Pero ya no siento culpa, porque no sólo tengo un compañero espectacular, que además es un padrazo, sino que con mi suegra, mi mamá y la niñera armamos toda una red de contención y Valentino es un nene muy feliz.

Noticias: “Las Estrellas”, un tira donde protagonizó a una joven que se enamoraba de otra joven, ¿marcó el fin de su etapa infantil?

Nair Calvo: No. Para mí, nada tiene fin. Mañana puedo volver a hacer algo infantil, porque amé hacerlo. Trabajar para los chicos, sin subestimarlos, es tan lindo... Junto al público de “Tootsie…”, el de Disney es el más maravilloso para el que trabajé.

Noticias: Tiene una conexión muy particular con los niños, ¿no?

Nair Calvo: Sin duda, y ahora, con Valentino, me pasan cosas que nunca imaginé. Le pongo los videos que hacía para Disney, él se queda mirándolos y me dice: “¡Mamá!”, ¡me reconoce! En una canción que habla de un león, pone las manos como garras y me dice “¡Grrr!”. Ahora entiendo el amor que nos manifestaban los padres de esos nenes que iban al teatro: sus hijos estaban descubriendo el mundo, gracias a un grupo de chicos que le mostraba los animales, los colores, a través de canciones. Hoy vivo esa misma emoción y es conmovedor.

Noticias: ¿Qué maestros marcaron su carrera?

Nair Calvo: No tuve un maestro durante muchos años, como otros actores, pasé por todos los que pude. Aunque hice la escuela de Julio Bocca en comedia musical de cuatro años, donde tuve muchos maestros; y de chica estudié varios años con Deborah Warren, a quien sí puedo considerar un referente. Con Deborah también trabajé en una compañía de teatro independiente que ella tenía e hice mi primera obra en el off, que escribimos entre todos. Ahí aprendí a hacernos el vestuario, la escenografía, a conseguir anunciantes para el programa de mano, a volantear. Todo eso fue muy importante, porque después ves con otros ojos cada una de esas cosas, aprendés a valorarlas.

Noticias: Reina Reech y Cris Morena también fueron importantes en su carrera. ¿Qué aprendió de ellas?

Nair Calvo: Sin duda, la disciplina, a ser profesional. Con ambas aprendí que nada está hecho al azar, que todo tiene un porqué, que dentro de la libertad que da el arte, hay una estructura a seguir, como cumplir los horarios y saberse la letra.

Noticias: Susana anunció que volverá a hacer “Piel de Judas”. ¿Va a estar?

Nair Calvo: Me encantaría, pero no puedo, porque me coincide con “Tootsie…”. Aunque reconozco que me da un poco de celos (se ríe).

Noticias: ¿Algún nuevo desafío en vista?

Nair Calvo: No en vista, pero me gustaría trabajar en una película. De chica, participé en “Un argentino en New York”, luego hice doblajes y estuve a punto de actuar con Guillermo Francella en “Animal” —no pude porque justo estaba grabando “Las Estrellas”—, pero ya se va a dar.

Noticias: ¿Algo dramático?

Nair Calvo: Me encanta el género. En “El Lobbista”, una miniserie dirigida por Daniel Barone y con grandes actores, jugué algo con eso y fue alucinante.

por Sergio Nuñez