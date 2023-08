Juan Ferrara: “Me gusta enseñar a cocinar sin ser solemne”

La señora primero se acerca con timidez. Luego toma resolución y se decide a interrumpir brevemente el diálogo entre el cocinero Juan Ferrara y NOTICIAS, en un café cercano a la célebre esquina de Scalabrini Ortiz y Corrientes.

La mujer le habla a Ferrara como si lo conociera de toda la vida, con la cercanía propia que generan las figuras televisivas. Le brinda palabras de cariño y de agradecimiento.

Ferrara no puede ocultar la felicidad que le generó el improvisado encuentro. Es el tipo de caricia que necesita luego de una temporada de cambios y transformaciones. Sufrió la muerte de un mentor, un amigo y referente como Guillermo Calabrese, quien falleció en abril. Le surgió la oportunidad de empezar una nueva propuesta televisiva en Canal 9 y debió despedirse desde su cuenta de Instagram de “Cocineros argentinos”, el emblemático ciclo de la TV Pública del que formó parte durante casi quince años.

Su inesperada marginación lo convirtió en objeto de especulaciones y habladurías del circo mediático. Algo a lo que Ferrara, cultor del perfil bajo, no estaba acostumbrado. Sobrevivió la tormenta y ahora mira hacia adelante, dispuesto a seguir transmitiendo con pasión y alegría sus conocimientos culinarios.

Tiene ganas de hablar y de ser escuchado. Genuino y auténtico, encuentra en esta charla la posibilidad de contar su historia y dar su versión de los hechos.

Noticias: El programa “¡Qué mañana!” es una hermosa oportunidad para usted, pero también se dio por el fallecimiento de Cala. ¿Cómo se lleva con esos sentimientos encontrados?

Juan Ferrara: Y, la verdad que fue muy difícil salir al aire con el fallecimiento de Guillermo, de Cala, Calita como le decían… Se dio en un momento muy complejo, con sus compañeros consternados y dolidos. Yo laburé tantos años con él en “Cocineros…” y la verdad es que su muerte nos sorprendió a todos. Me llamaron para hacer un programa homenaje, fui invitado por dos semanas y después seguimos adelante con un nuevo formato y la entrada de Mariano Peluffo. No tenía el gusto de conocerlo y realmente se formó un grupo muy lindo, con buen clima de laburo y estoy ejerciendo mi rol de cocinero los martes, miércoles y viernes con un gran equipo.

Noticias: Cuando lo hacía Ariel Rodríguez Palacios él era el conductor, lo mismo sucedió con Calabrese, pensé que usted iba a tomar la posta en la conducción. ¿La llegada de Mariano Peluffo le molestó?

Ferrara: No, para nada. Las reglas del juego estaban clarísimas de entrada, sabíamos que el canal estaba buscando opciones, una era yo, eso es así, pero tenía muchas ganas de empezar algo nuevo, de trabajar y estoy super agradecido con el canal.

Noticias: En un programa de ese estilo hay que cocinar, mirar a cámara, hablar con los compañeros, no parece tan fácil. ¿Cómo lo hace?

Ferrara: No es fácil, pero son muchos años de oficio, lo fui adquiriendo con el tiempo, con las horas de laburo y siempre poniendo el foco en el servicio, en enseñar. Si está claro eso que es fundamental, se hace llevadero, entretenido y rico para interactuar porque cada uno aporta desde su lugar. A Mariano le gusta mucho la comida, es un apasionado y se da todo de manera muy fluida.

Noticias: ¿La clave es enseñar pero también entretener?

Ferrara: Sí, está bueno enseñar sin ser solemne y entretener porque se da de una manera espontánea producto de la conexión con los compañeros.

Noticias: Estuvo muchos años en la TV Pública, ¿ahora que trabaja en un canal privado le preocupa el rating?

Ferrara: Me preocupa, pero no me ocupa la cabeza, no estoy pensando todo el tiempo en eso. El programa está yendo muy bien y estamos contentos, ya había una estructura fuerte y con todos estos cambios realmente está funcionando. Trato de focalizarme en enseñar para que la gente pueda cocinar más en su casa, conocer productos y alimentarse mejor.

Noticias: Una curiosidad que surge cuando uno ve programas de cocina es qué pasa con la comida que hacen, ¿cuál es su destino?

Ferrara: (Se ríe) Es una muy buena pregunta porque el destino son las bocas y los estómagos de todos los que trabajamos detrás y delante de cámara. Termina el programa y es una fiesta, vienen todos con sus tenedores y se arma una gran comilona, eso es muy lindo. Absolutamente nada se tira, todo se come y se cocina en vivo.

Noticias: “¡Qué mañana!”, “Escuela de cocina”, “Pasaplatos”, “Ariel en su salsa”, “Masterchef”... ¿Por qué piensa que hay un presencia tan fuerte de la gastronomía en la televisión abierta?

Ferrara: Simplemente porque me parece que a la gente le gusta. Creo que les interesa la comida, hay una atracción. No tengo un pensamiento sociológico al respecto, quizás también post pandemia sucedió algo que aumentó el interés, producto de que todos cocinaron más en sus casas. Es evidente que si hay muchos programas donde la comida es protagonista hay un público para eso, también es una fuente de laburo para muchísima gente y cada una de las propuestas tiene su identidad.

Noticias: Con respecto a “Cocineros argentinos” usted publicó una muy linda despedida en su cuenta de Instagram, pero no pudo hacerlo al aire. ¿Qué pasó?

Ferrara: Hay una cuestión contractual con la productora, estamos conversando, entonces no pude despedirme al aire, lo hice de forma espontánea y con el corazón en Instagram.

Noticias: ¿Quién tomó la decisión de su partida? ¿Usted quiso irse?

Ferrara: No, para nada. Mi desvinculación fue una decisión de la productora.

Noticias: Debe saber que se dijeron muchas cosas al respecto, quedó en el medio Chantal Abad. ¿Tuvo algo que ver?

Ferrara: Nada, lo desmentí totalmente y lo aclaro, ella entró como conductora pero no estuvo involucrada en nada. No nos conocemos, solo nos cruzamos en un par de eventos, aunque obviamente sé de su trayectoria. No tenemos ningún problema, hablamos y está todo bien.

Noticias: Entre las cosas desafortunadas que dijeron se mencionó que usted llegaba a “Cocineros argentinos” de mal humor o medio bajón, y que se lo venían marcando. ¿Tiene algo para responderles?

Ferrara: Qué sé yo, la verdad es que ni quiero hablar de eso porque fueron quince años de trabajo y estoy muy tranquilo de lo que dí hasta el último día. Fue abrupta la desvinculación y hasta el último minuto colaboré con la producción, siempre al pie del cañón lo que me pedían. Realmente me siento muy tranquilo con eso.

Noticias: Me parece importante preguntarle por la versión que tiró un panelista sobre maltrato al equipo de cocina. ¿Quiere decir algo?

Ferrara: Es absolutamente falsa. Hay que llenar horas de televisión...estoy muy ajeno a eso. Traté de no mirar todo lo que se dijo porque sino te volvés loco. Me he despedido de mis compañeros, de la gente del canal, todo el mundo sabe cómo laburo y cómo soy.

Noticias: Se lo ve muy tranquilo. ¿Cuando recibió la noticia también reaccionó así o algunos manejos le dieron bronca?

Ferrara: Fue la primera vez que me pasó algo así, yo concibo la tele desde otro lugar. Fijate que a lo largo de quince años nosotros mostramos la gastronomía de todo el país, una cocina accesible para la gente, le dimos difusión a pequeños productores, hablamos de agroecologìa, esas son las cosas que a mí me importan y me motivan a hacer televisión. Esta paradoja de levantar algo feo con respecto a “Cocineros…” lo tomé con calma porque es más importante la verdad que transmitimos a la hora de hacer una tele consciente y participativa. La gente te tira la mejor y eso es hermoso. Yo me involucro con cada proyecto y el cariño que recibo es maravilloso.

Noticias: Hace mucho hincapié en comer mejor. ¿A qué se refiere?

Ferrara: Me parece que los argentinos tenemos un gran desconocimiento todavía sobre los productos y su elaboración, nuestra alimentación se basa mucho en carnes y creo que hay una gran variedad para incluir en la dieta, como el pescado, las legumbres, las verduras. Nuestro rol de comunicadores y cocineros está para dar a conocer alternativas, hoy también importa mucho el tema de la nutrición y está bueno que el público se involucre y vea cuánto trabajo que hay hasta que un producto llega a la verdulería.

Noticias: Usted es actor, si lo llama alguien como Ariel Winograd para estar en una película, ¿aceptaría?

Ferrara: No ejerzo mucho últimamente (se ríe), pero me considero actor y eso me ayudó a la hora de comunicar en mi trabajo. Estaba pensando, ¿sabés que sí? ¡Aceptaría! Obviamente tendría que volver a entrenar. También me entusiasma la idea de dirigir una obra, veo mucho teatro y eso está dando vueltas en mi cabeza.

Noticias: Si lo convocan para una cena con Guillermo Francella, el Puma Goity y Oscar Martínez, ¿qué les cocinaría?

Ferrara: Uy, ¡qué nombres me tiraste! (se ríe). Para Oscar Martínez una pasta, a Francella y al Puma los relaciono más con un buen asado. Diferentes cortes de carne, los visualizo conectados con el ritual del fuego. Sería lindo agasajarlos con una picada en la previa y unos lindos cortes con cocción jugosa, vegetales al rescoldo, ¡me los imagino!

por Leonardo Martinelli