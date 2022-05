Luciana Rubinska: “Hay menos prejuicio con las mujeres en el fútbol”

Pionera entre las mujeres que decidieron dedicarse al periodismo deportivo, Luciana Rubinska logró abrirse camino y ser reconocida entre sus pares. Es madre de mellizos y decidió pasar tiempo a solas con cada uno de ellos para forjar y fomentar sus individualidades.

Noticias: ¿Qué recuerdos tiene de su infancia?

Luciana Rubinska: Tuve una infancia muy linda en el Club Náutico Buchardo. Practiqué gimnasia rítmica muchos años y entrenaba con el sueño de estar en la Selección. Lo di todo aunque no alcanzó, pero me formé en el deporte y en la competencia. De adolescente tuve que usar corset por una escoliosis y redireccioné, obligada, mis sueños de niña.

Noticias: ¿Cómo surgió y se desarrolló el amor por el deporte?

Rubinska: Desde chiquita recuerdo a mi papá con la radio en la oreja escuchando las transmisiones. Y de más grande, por amor a la Selección y a Atlanta, que iba a verlo a todos lados.

Noticias: ¿Cómo fue abrirse camino en un ambiente mayoritariamente masculino?

Rubinska: Fue fácil porque no lo pensé. Tenía mucho entusiasmo y exceso de energía y pasión. Conviví con la penosa frase de “por ser mujer, sabés bastante…”. Mi camada luchó fuertemente contra los prejuicios y el machismo.

Noticias: ¿Qué opina del rol de la mujer en el fútbol?

Rubinska: Me alegra inmensamente ver que cada vez hay más espacios para las mujeres en los medios de comunicación y que mis hijos crezcan escuchando mujeres en los programas y en las transmisiones.

Noticias: ¿Se sigue subestimando a las mujeres que desean hacer carrera como periodistas deportivas o como futbolistas?

Rubinska: Cada vez menos. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero las nuevas generaciones trajeron miradas más igualitarias.

Noticias: ¿Cómo ve a Argentina para el Mundial?

Rubinska: Argentina es candidata a ser protagonista en el Mundial. Ganó solidez en la Copa América. El grupo está unido y tenemos al mejor. Ojalá sea un cierre glorioso de Messi con la Selección.

Noticias: ¿Qué equipos le gustaría que se disputen por la Copa?

Rubinska: Siempre quiero que les vaya bien a los equipos sudamericanos.

Noticias: ¿Quién fue para usted Diego Armando Maradona?

Rubinska: Dios. A Maradona lo conocí en un programa en TyC y quedé impactada por el magnetismo que tenía. Años más tarde tuve la suerte de poder entrevistarlo. Fue por la generosidad de Víctor Hugo Morales en C5N. Jamás lo olvidaré.

Noticias: ¿Qué es lo que más disfruta de su trabajo?

Rubinska: Disfruto haciendo periodismo y televisión. Es mi casa. Me gusta saber que algo de lo que hago acompaña a los y las que están mirando. Me gusta sentirme cerca de la gente. Mi trabajo es apasionante. Soy fanática de mi laburo.

Noticias: Tiene dos Martín Fierro en su haber, ¿qué significado le da a los premios?

Rubinska: “A nadie le amarga un dulce Max”, dice el Indio Solari. Disfruté cada nominación y cada premio. Me gusta, me emociona y me encanta ir a los Martín Fierro. Uno de esos premios lo pude compartir con mis hijos, que si bien no tenían mucha noción de qué se trataba, decían: “Mamá ganó la Copa”.

Noticias: ¿Cómo convive con las exigencias del medio?

Rubinska: Convivo bárbaro. Nací acá y no me pesan las exigencias. Hasta te diría que las disfruto, sacan lo mejor de mi.

Noticias: ¿Es autoexigente?

Rubinska: Lo necesario para enfocarme en mejorar y nunca olvidarme quiénes están del otro lado. Por suerte he tenido muchas más alegrías que frustraciones. Y las malas, las paso rápido y vuelvo a intentarlo.

Noticias: ¿Cuáles son sus mayores anhelos?

Rubinska: Como diría mi amigo Julián Capasso, he cumplido sueños que nunca he tenido. La profesión me dio muchísimo más de lo que alguna vez soñé. Deseo que mis hijos encuentren pasiones como las que tengo yo.

Noticias: Si tuviera que definirse, ¿qué palabras usaría?

Rubinska: Soy valiente, empoderada, sensible, divertida y tremendamente constante en lo que emprendo.

Noticias: ¿A qué le teme?

Rubinska: Le temo a la muerte y no lo supero pese a mis años de terapia.

Noticias: ¿Cuáles son los mayores placeres de la vida?

Rubinska: Trabajar de lo que me gusta, tomar vino, comer rico, juntarme con amigos, jugar al fútbol con mis hijos, ver los partidos con ellos y poder llevarlos a sus partidos.

Noticias: ¿Cómo lleva adelante la crianza de sus hijos?

Rubinska: Amo ser mamá. Y agradezco que tengo dos fenómenos que me hacen la vida más hermosa y mucho más fácil. Todo el tiempo les transmito los valores que son importantes para mí. El respeto por el otro y la búsqueda de pasiones.

Noticias: Un mensaje para usted en el futuro...

Rubinska: Que nunca pierda mi naturalidad y mis convicciones. Y que siga disfrutando que esto pasa rápido.