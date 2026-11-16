Martín Cirio confesó que su candidatura a diputado "era bait"

La aventura electoral de Martín Cirio duró apenas unas horas. Después de anunciar ante sus seguidores que se postularía como diputado nacional, el influencer aclaró que todo había sido una broma. “Era bait”, escribió en una historia de Instagram, con la que desactivó las especulaciones sobre su supuesto desembarco en el Congreso.

El anuncio había ocurrido durante el cierre de La Noche de Martina 2, el espectáculo que presentó el sábado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán, en Parque Patricios. Vestido de novia y frente a miles de personas, el streamer introdujo el tema como si se tratara de una decisión sobre su futuro profesional.

Cirio contó que venía involucrándose en causas sociales, participando de marchas e informándose sobre la actualidad. En ese contexto, presentó la política como una nueva motivación y una forma de devolver el apoyo recibido por parte de su comunidad. El discurso combinó agradecimientos con la promesa de un cambio de rumbo.

“Me voy a postular como diputado”, aseguró. Para darle sustento al anuncio, afirmó que ya tenía un equipo de trabajo y un partido político, aunque evitó identificar el espacio que lo acompañaría. También prometió ampliar la información más adelante e invitó a sus seguidores a difundir la novedad en las redes sociales.

El remate tuvo tono de arenga: “¡Viva Argentina! Vamos a cambiar este país”. Los fragmentos del espectáculo comenzaron a circular y la supuesta candidatura se convirtió en noticia. Pero el domingo, desde Instagram, el propio protagonista dejó en claro que el lanzamiento formaba parte del juego con su público.

“Las caras de todos cuando dije que iba a ser diputado”, comentó, divertido por el desconcierto que había provocado. La expresión “bait”, que en inglés significa carnada, se utiliza en internet para describir contenidos destinados a captar la atención o provocar una reacción. En este caso, fue la explicación elegida para desmentir sus aspiraciones electorales.

La broma continuó con un montaje de su rostro sobre el cuerpo de Cristina Kirchner y una supuesta primera propuesta: abrir túneles en ciudades y pueblos del país. Así, la aclaración también se transformó en contenido para sus seguidores.

La velada había reunido a invitados como Mariana Fabbiani, L-Gante, Nicole Neumann y Marixa Balli. Entre música, humor y apariciones de figuras del espectáculo, Cirio reservó para el final una gran sorpresa que trascendió el estadio: un lanzamiento político que él mismo desarmó desde sus redes.