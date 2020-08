Natalie Pérez: “La compañía del arte siempre es sanadora”

Natalie está en su casa. Como casi toda la Argentina, ahí se quedó, en un PH que comparte con su perro, Rope y sus dos gatos negros. En ese entorno es que terminó de dar forma a su segunda placa (de la que aún no devela su título) y a su primer recital en modalidad streaming al que bautizó “Ritual”, que tendrá lugar el 29 de agosto. Vestida muy de entrecasa y con una vincha mal puesta a lo Gauchito Gil, charla con NOTICIAS vía Zoom y cuenta que está soltera y que no tiene ganas de volver a estar en pareja. “No por ahora”, dice con la misma sinceridad que destila su atuendo esta chica que comenzó a actuar a los 13 años en “Chiquititas”, y que este año protagonizó junto a Sebastián Wainraich, uno de los éxitos pandémicos de Netflix, “Casi feliz”.

Noticias: ¿Cómo la ha tratado la cuarentena?

Natalie Pérez: He tenido mis momentos. Recién ahora, luego de más de 140 días me puse objetivos y hasta armé toda una planilla para realizarlos, como un trabajo. Estoy muy acostumbrada a trabajar muchas horas fuera de mi casa y de repente, pasé de estar todo el día afuera, a todo el día adentro. Por suerte me agarró bien porque esto me podría haber pegado muy mal.

Noticias: ¿Quiere decir que estaba en un buen momento cuando la agarró la cuarentena?

Pérez: Sí. Venía el Lollapalooza, el año estaba en pañales, esto recién arrancaba. Creo que a todos se nos pincharon dos o tres globos. A veces siento que la vida me pasó por encima pero bueno, hay que aprender.

Noticias: Se iba a presentar en el festival Lollapalooza que se suspendió por la pandemia. ¿Cómo manejo esa decepción?

Pérez: Al estar recién en mis comienzos como cantante, de por sí ya no podía creer la oportunidad de participar en un festival en el que se presentaban semejantes artistas (el mismo día en que tocaba Natalie, estaban programados Guns n’Roses, Lana del Rey, Mika y los locales Airbag, entre tantos otros). Eso ya de por sí me flasheó. Sólo espero que se dé más adelante.

Noticias: Aún no ha revelado el nombre de su nuevo disco.

Pérez: Las mamás nunca dicen el nombre del bebé antes de que nazca. Lo sabe sólo la familia íntima. (Risas). Aún no voy a decir el nombre porque recién se presentó en marzo, junto con la cuarentena, el primer single, “Sólo te quiero y nada más”. El día del recital voy a presentar el segundo single y luego presentaré el disco completo.

Noticias: Por lo que he escuchado de su disco anterior, “Un té de tilo y nada más”, y el nuevo single, tiene un estilo que mezcla cumbia colombiana con cuarteto o ritmos parecidos…

Pérez: Pienso algo así también sobre mí música, pero dicen los que saben que es pop. El pop abarca muchos ritmos y estilos y este es un pop latinoamericano con mucho de argento. Quiero destacar que todo lo que suena en el disco es orgánico, fue tocado por alguien. Detrás de todas las canciones, de todo lo que se escucha, hubo un músico.

Noticias: Quiere decir que no hay tantos efectos o filtros de sonido como suele haber en el pop.

Pérez: Ahora es un momento en el que hay muchísimo sonido hecho en consolas, lo que está bueno también, pero es un camino diferente del que elijo.

Noticias: Si bien ahora se está focalizando en su faceta como cantante es como actriz que tiene mayor visibilidad…

Pérez: Sí, pero hay una razón muy sencilla de por qué fue así…

Noticias: ¿Y cuál sería esa razón?

Pérez: Porqué de mis 33 años fueron 22 dedicados a la actuación y sólo tres a la música. En la balanza hay una diferencia enorme. Me dedico a la música a partir de 2017 cuando tomo la decisión de crear un disco, de escribir mis canciones desde cero, de ponerme a componer, aunque venía atravesando un proceso hacia la música desde hace tiempo. Ya había hecho canciones, tenía otro disco que había grabado y nunca había salido. Creo que la gran diferencia es que en la actuación, algo que disfruto mucho y donde he aprendido una bocha, siempre fui empleada y esto es un proyecto personal e independiente, autogestionado. Todo es muy distinto sobre todo el tipo de trabajo. Con la música organizo mis horarios, me manejo como quiero o como me parece.

Noticias: Junto a Sebastián Wainrach ha protagonizado uno de los éxitos del año con “Casi feliz”, pero no sólo de nuestro país, también a nivel internacional. ¿Qué repercusiones ha tenido para usted?

Pérez: Más allá de que fue un trabajo que estuvo buenísimo y que hay una posibilidad muy fuerte de hacer una segunda temporada, lo mejor fue la cantidad de llamados y felicitaciones de colegas. Me llamaron productores, actrices, actores, directores. Y cuando la gente del ambiente te extiende así la mano es una caricia.

Noticias: ¿Cómo va a ser esta experiencia tan extraña de hacer un show en vivo por streaming?

Pérez: Lo pienso como nuevas versiones de hacer shows. Hay un montón de protocolos por cumplir pero también hay una cantidad increíble de nuevos recursos que pueden estar buenísimos. Al principio no podía visualizarlo muy bien, pero luego viendo lo que iba sucediendo en las redes como el éxito que fue Cosquín Rock por streaming, o los recitales de Fabi Cantilo me di cuenta de que era algo realizable y que la gente se copa y participa. Hay gente que está muy sola de verdad en esta cuarentena, atravesando momentos complicados y la compañía del arte siempre es sanadora. “Ritual” es una prueba, porque todos los que estamos participando de este show, que es un equipo grande pero de no más de 20 personas, estamos craneando algo para que la gente flashee. Para poder captar sus cinco sentidos apostando algo muy cinematográfico. Música en vivo 100%, un semiacústico.

Noticias: ¿Está nerviosa?

Pérez: Se me cruzan mil cosas por la cabeza. Es muy loco hacer un show sin que haya público presente. Pero uno sabe que no está solo, que la gente nos estará acompañando desde sus casas y nosotros estaremos poniéndole un poco de onda al día. Va a haber también un momento de interacción con el público, invitados sorpresa.

Noticias: ¿Y por qué plataforma va a ser?

Pérez: Por Vimeo. Y acá no se compran entradas, vos tenés que tener un código. Adquirís tu código en la página y ellos mismos te mandan un mail que es un link que directamente te lleva a Vimeo para poder ver el show por streaming.

Noticias: ¿Y a la gente la vas a poder escuchar? ¿El aplauso como se maneja?

Pérez: ¡Eso va a ser una sorpresa también! La idea es que la gente pueda flashear esa hora de música.

Noticias: ¿Qué alcance ha tenido?

Pérez: Como sorpresa para nosotros, se sumó mucha gente de otros países. Y eso es una de las cosas más locas de esta nueva normalidad porque, de repente, yo nunca fui a Tierra del Fuego y justo hay una persona a la que le gusta mi música y de esta manera puede verlo desde allá. Las distancias se acortan, y por otro lado pienso que el desafío nuevo para los artistas, perdón… Les artistes, es encontrar cómo le vamos a mostrar nuestra música al mundo. Con las posibilidades que tenemos hoy tengo muchas expectativas con lo que vamos a hacer.

Agradecimientos: Vestuario: @marimba.byvenska

por Constanza Guariglia