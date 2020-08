Tini de Bucourt: “Amo la dignidad de los años”

Su vida es un constante desafío. Se casó a los 18, tuvo dos hijos y se divorció a los 21. Después, ingresó en el mundo de la moda y fue una importante mannequin durante los años setenta y ochenta. En pleno éxito se bajó de la pasarela, puso su escuela y se convirtió en empresaria y docente. Más tarde dio un giro total y se fue a la India siguiendo a un gran amor. Los siete años en aquel país fueron el mejor aprendizaje que pudo haber tenido. “La India fue una excelente madre para mí”, cuenta Tini de Bucourt durante su charla con NOTICIAS.

Estudió psicopedagogía, constelaciones familiares y coaching. Además, tiene una maestría en bioenergética, es profesora de yoga e hizo danza durante años. Hoy, a poco de cumplir los setenta, es una espléndida y cálida mujer que ama la edad y las arrugas. Su misión es ayudar a otras mujeres a descubrir su belleza, su autenticidad. Da diversos talleres, charlas y conferencias y tiene tres libros publicados — “A Cara Lavada”, “India Mía” y “Mujeres Felices” —. El círculo de felicidad se completa con sus hijos —Juan Sieburger (arquitecto) y Cecilia de Bucourt (artista y bailarina, vive en NY) — y sus nietos Chiara, Christian, Sofía y Noah—.

Noticias: ¿Qué aprendizaje le quedó de su época de top model?

Tini de Bucourt: Conocí mucha gente e hice contactos valiosos. Pertenecí a un grupo de modelos increíbles y aprendí a respetar a mis colegas y a valorar las diferencias. Aprendí a gestionarme sola y a generar mi trabajo, porque no había agencias de modelo. Entendí que una buena modelo es el eslabón final de una larga cadena que empieza con el diseñador. Viajé por todo el país y el extranjero.

Noticias: ¿Cuándo se dio cuenta de que ese mundo tan perfecto ya no era su camino?

De Bucourt: No es perfecto, es un mundo bastante irreal. Sos muy joven, te ponen las mejores marcas, vestidos, zapatos y podés caer en la trampa de que eso sea tu aspiracional. En mí terminó de una manera increíble. Tuve un sueño donde había un cartel con luces de neón que decía: “Bajate de la pasarela ya”. Al otro día anuncié que dejaba mi carrera sin tener la menor idea de qué iba a hacer de mi vida.

Noticias: ¿Qué hizo entonces?

De Bucourt: Muchas mujeres me pedían que les enseñara a caminar y ahí me cayó una ficha. Terminé creando una escuela de modelos impresionante, donde formé a casi toda la camada que siguió a la mía, y abrí un sector dedicado a todas las mujeres para aportarles a su crecimiento. Viajaba al interior del país, iba a Centroamérica, buscaba el origen de lo autóctono, de la belleza, del estar bien plantado. Fui una investigadora. Ahí despertó en mí la pasión por la didáctica. Ayudar al otro a despertar eso que yo veo y que esa persona todavía no ve.

Noticias: ¿La belleza está sobrevalorada?

De Bucourt: Primero, ser linda no tiene nada que ver con la belleza. Ser linda nunca fue un valor muy fuerte para mí. La belleza es otra cosa, algo sublime. Es autenticidad.

Noticias: Usted suele hablar del “cuerpo oculto”.

De Bucourt: Sí, es la capacidad de interesarte por temas que te apasionan y que se inscriben en tu cuerpo. Es un lenguaje no visible. Es algo que se impregna en tu ser y que te hace una diferencia. En mi caso, por ejemplo, fueron los años de danza que me dieron una característica en el caminar y una plasticidad que todavía conservo. El cuerpo oculto es algo muy abstracto pero muy valioso. Y es parte de lo que trabajo en mis talleres con mujeres de todas las edades. Que descubran su belleza, su autenticidad.

Noticias: En octubre cumple 70 años. ¿Qué implicancias profundas tiene para usted?

De Bucourt: Me implica un gran orgullo y estoy muy agradecida. Soy una fanática de la edad. Amo la edad. Amo la dignidad de los años. Me importa mucho el valor a la edad. Quiero romper la estructura de la mujer perfecta y del packaging externo, donde siempre tenés que ser flaca, no tenés que tener arrugas. Por supuesto, me cuido, pero me gusta que a los setenta aparezcan mis arrugas más visibles. Los años pasan y está bien. Sin embargo, adentro tengo una niña alegre tan grande. Quiero vivir cincuenta años más por todo lo que quiero hacer.

Noticias: De hecho, usted también pinta, le interesa la jardinería y hasta aprendió a andar en patín eléctrico últimamente.

De Bucourt: Sí, soy muy curiosa y buscadora. Me divierte hacer cosas que nunca hice. Antes de la cuarentena trataba de hacer algo todas las semanas. Ir a un concierto de rock under o a una conferencia sobre un tema que aparentemente no me interesaba o a comer sola a un buen restaurante. No me preocupa nada, yo me manejo muy cómoda conmigo. Es divertido, los desafíos me divierten.

Noticias: Usted contó que en su juventud le importaba mucho la mirada de los otros. ¿Ya no le importa?

De Bucourt: Nada. Cuando necesitamos tanto la mirada del otro evidentemente hay un vacío. Yo tenía una falta profunda de mirada en mi familia básica. Mi papá murió súbitamente cuando yo tenía trece años, mi hermano y la familia de mis padres vivían en Europa. No tenía a nadie que pudiera ocupar su lugar. Su muerte fue un vacío para mí y mamá quedó en un estado, pobre, una parte de ella se fue con papá. Crecí sola y esa falta de mirada hizo que la carrera de modelo me diera un falso ser. Me transformé en una experta en encandilar, necesitaba que me miraran.

Noticias: En un momento dejó todo y se fue a la India siguiendo a un amor.

De Bucourt: Sí, yo tenía dos escuelas, un programa en cable, daba conferencias, había abierto las carreras de fotografía y de producción de moda, laburaba un montón. En un momento me reencontré con un gran amor (Enrique Anchordoqui) habíamos sido novios, pero habían pasado doce años sin saber de él. Cuando nos reencontramos su propuesta fue: “Esta vez me acompañás a la India”. No dudé un segundo. Pero intuitivamente el año anterior a este reencuentro fui desarmando la escuela y el programa de televisión. Había algo dentro de mí que decía: “Basta con la luz”. La luz como metáfora. Basta de este mundo. Y “oh causalidad” aparece esto totalmente inesperado.

Noticias: ¿Cómo fueron esos siete años en India? ¿Qué encontró allí?

De Bucourt: Después de mis hijos, fue el septenio más importante de mi vida. La India fue una excelente madre para mí. Fui en condiciones fantásticas. Abrimos la embajada de Uruguay, que no existía, Enrique era el embajador, y fue una tarea alucinante. Empezamos de cero y eso me permitió conocer la ingeniería de la sociedad india. India me sacó juicios, mi enorme disfraz de top model, mi soberbia. Ellos tienen una mirada completamente diferente y eso me impactó muy fuerte.

Noticias: ¿Cómo es esa mirada?

De Bucourt: Está basada en tu valor. La India es cruda, con contrastes difíciles de imaginar, una belleza y una cultura increíbles y, al mismo tiempo, un dolor y una pobreza que no se puede creer.

Noticias: ¿Cómo es la mujer india?

Bucourt: Muy femenina. Y mirá qué loco, desde que volví de India nunca más usé cosas apretadas ni mostré partes de mi cuerpo. Comprendí que la femineidad pasa por otro lado, es mucho más abstracta, sensorial, serena. Las mujeres indias muestran siempre su rostro, son erguidas, son matriarcas, tienen peso, aunque es un país muy machista. En las clases muy bajas las que más trabajan son ellas, pero tienen una dignidad, y cuando el nivel social sube la mujer se transforma en alguien muy poderoso.

Noticias: Desde hace años usted da diferentes talleres para mujeres de todas las edades. ¿Cómo nos está viendo actualmente?

De Bucourt: Todas tenemos tremendas herramientas, pero hay un porcentaje, por más brillante que sea, donde todavía pesa mucho la mirada externa. Veo a la mujer llena de posibilidades y muchas veces no se da cuenta. Mi propósito es descubrirla, que ella se descubra, que pueda reorientar sus habilidades y que se enganche con el entusiasmo, con la alegría, con las ganas y que salga de la victimización.

Noticias: Usted dice que las heridas son una gran oportunidad

De Bucourt: Enorme. Doy gracias a mis heridas por todo lo que crecí gracias a ellas y todo lo que hice para sobrevivir.

Noticias: También dice que no hay que quedarse enganchado en el enojo.

De Bucourt: Adentro de cada uno hay un encriptado que pide ser descifrado, un camino que nos está esperando. Nuestro trabajo es descubrirlo. El encriptado es tu belleza, tu autenticidad y el otro tema es enganchar tu entusiasmo porque es el que te va a permitir vivir maravillosamente. Si no dejás atrás el enojo y las heridas nunca vas a encontrar ese entusiasmo.

Noticias: ¿Qué opina de los movimientos feministas actuales?

De Bucourt: No me gusta la palabra “empoderamiento”, me parece muy dura, hasta te diría machista. Todo lo que sea extremo, tan pendular, pasar del sometimiento a esta cosa tan radicalizada y polarizada, es de vuelta un gesto, justo el que no queremos. Esta pandemia nos mandó a todos a casa. Entendiendo la casa como la energía femenina. Eso me interesa a mí. Me interesa ese lugar de lo femenino. Esto nos invita a equilibrar la energía masculina demasiado desequilibrada con respecto a la femenina que quedó descuidada. Y por energía femenina entiendo la cooperatividad.

Noticias: ¿Cómo ha sido su experiencia estos meses?

De Bucourt: Es un aprendizaje extraordinario, estoy mucho más enfocada, no tengo que llegar a ningún lugar. Estoy creativa, armé talleres nuevos, doy charlas en empresas, municipios, grupos – algunas gratuitas– y estoy comunicada con el mundo. Todo por Zoom.

Noticias: ¿Y el amor? ¿La pareja?

De Bucourt: Después de divorciarme de Enrique me regalé esta década sola porque necesitaba estar conmigo. Igual, estoy abierta, no cerré la persiana. Si aparece alguien con la misma libertad y podemos acompañarnos en este trayecto de vida, perfecto. Si no, no necesito estar en pareja hoy.