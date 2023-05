Nicolás Pauls: “El éxito es defender lo que uno ama”

Nicolás Pauls abre la puerta del encuentro a la hora exacta. Para él, la puntualidad es un pilar fundamental. Está cómodamente sentado en un sillón de su estudio, donde graba su música, escribe letras, y todos sus etcéteras creativos. Está al frente de “Fantasmas de la política” (Canal a), el 20 de mayo estrena “Plagio” (Teatro Regina); está presentando “Embajadores”, un programa de ecoturismo (UCL TV); prepara nuevo disco; y espera el lanzamiento de dos películas, “Apaixonada” y “Unicornio”; de un documental, “Mar con lobos” (Star+); y de una serie, “Planners” (Star+). En la biblioteca, hay cuadernos con escritos suyos desde cuando él tenía 13 años. Lo escoltan en su hacer, con distancia pero con amable contundencia. A veces, él los ojea y se espeja. ¿Cuán lejano quedó ese adolescente de este tipo que en diciembre cumplirá 50? “Encuentro una línea que estaba trazada ahí, hay una familiaridad en todo sentido; hay algo en la esencia que está, intocable”, recuerda. Unos versos publicados en su Instagram dicen: “Vamos a escribir lo que vendrá./ Creo hay que mirar aún más allá./ Vamos a curar lo que te hirió,/ aquello que cicatriza mal”. Podrían ser palabras del de hoy dirigidas a aquel pibito que se despereza en los estantes. Hablando de su Instagram, hay algo que llama la atención: cierta costumbre que tiene de publicar fotos de un primerísimo primer plano de su cara, cortadas a la mitad.

Noticias: ¿Con qué tienen que ver esas imágenes suyas partidas?

Nicolás Pauls: Yo también me lo pregunto cuando lo hago, porque en realidad son fotos completas que, en el momento de publicarlas, las parto. Tal vez, porque mucho de lo que puedo subir ahí tiene que ver con una especie de desnudez. Siento que en el lugar donde más Nicolás soy es en la composición de canciones. Y cuando hago eso con el IG, seguramente va acompañado de un texto que es absolutamente Nicolás, que tiene que ver con una desnudez. Siento como que el primerísimo primer plano ahí me abruma un poco, entonces medio me corro (se ríe). También sé que tiene muchísima más llegada lo que escriba si pongo una foto mía que si pongo la de un pájaro.

Noticias: Es un llamador de atención.

Pauls: Absolutamente.

Noticias: Como lo es el título del programa que está haciendo en Canal a, “Fantasmas de la política”.

Pauls: Sí, el título te lleva a pensar algo que en la práctica no termina viéndose. No habla de política, habla de edificios que están relacionados con la política.

Noticias: ¿Qué le interesa de ese proyecto?

Pauls: Arranqué la conversación ya con el entusiasmo de ser parte de un proyecto de un canal que a lo largo del tiempo siempre dio muestras de propuestas sumamente interesantes. Y cuando me contaron la idea, acepté inmediatamente. Me recordó algo que, hace más de veinte años, yo había empezado a trabajar pero no había concretado, un libro de fotos y de textos de mitos y leyendas de la Argentina; había una familiaridad con eso.

Noticias: ¿Se involucró en la producción?

Pauls: No, me entregué a un esquema que armó Productora 30. Pero sí lo que le pedí al canal es que quería ser parte del recorrido y escuchar el testimonio de las personas, no ser una voz en off. Porque para mí no hay nada más nutritivo que estar en conversación con otro, para ver a dónde te lleva eso. Entonces sentí que el lugar que iba a ocupar era el de escuchar, ser un receptor de las historias, no ser un tribunal.

Noticias: ¡Qué disruptivo eso para esta época!

Pauls: Por eso mismo, el mundo se ha convertido en una especie de tribunal, todos son jueces de lo que el otro hace o dice. Bueno, acá no, yo no soy juez de nadie ni de nada, o intento serlo cada vez menos. Entonces, es escuchar las historias que van contando los que tienen las experiencias que ocurren en esos edificios, pero no juzgar nada.

Noticias: ¿Se sintió muy juzgado en algún momento?

Pauls: Sí, pero busqué toda la vida desarrollar algo que tuviera que ver con eso otro. Creo que el prejuicio básicamente lo sufre el que lo ejerce. Porque si me hablan de un disco y antes emito un juicio y no me zambullo a escucharlo, me lo estoy perdiendo yo. A lo largo del tiempo siempre fui intentando eso, que me deslizara, que no me afectara. Es un trabajo, ¿no?

Noticias: ¿Y lo es desde la acción creativa misma? ¿Cae en la trampa de intentar conformar o de esquivar los prejuicios?

Pauls: Me sirvió mucho entender que yo las cosas las hago para mí, por el placer que me genera hacerlas, y que ese es el éxito para mí. El éxito es hacer las cosas que amás, defenderlas, llevarlas adelante. Para mí el éxito es eso, defender lo que uno ama. Me permito abordar todo espacio que me genere una intriga. Y, te repito, lo hago por mí, por la satisfacción que me produce hacerlo. Y porque además necesito hacer cosas porque eso me retroalimenta, el movimiento genera un movimiento en otras cosas. Cuando nado, me encantaría estar con un anotador al lado, por la cantidad de ideas que me aparecen.

Noticias: Es como una meditación activa.

Pauls: Absolutamente, creo que lo que uno hace en soledad y con concentración genera otras cosas. Hace unos años crucé los Andes caminando y fue una de las experiencias más maravillosas que tuve en mi vida, no sólo por el hecho geográfico en sí y la aventura sino por lo que pasó en mí, porque ese caminar solo tiene un trabajo meditativo y de concentración que produce una cantidad de cosas.

Noticias: Lo creativo de los tiempos en soledad y el entablar conversación es como una doble vía.

Pauls: Sí, pienso mucho en la sofocracia, en el gobierno de los sabios. Creo que lo mejor es extraer lo mejor de cada uno y me doy cuenta de que la persona con la que creo no tener nada que ver, probablemente tenga algo en común, y es saber escuchar y tomar de ahí. Estamos todos tratando de perfeccionarnos, creo yo, de mejorar lo que no hacemos bien, ojalá todos estemos en ese plan. Para mí es importante saber extraer lo mejor de cada uno a cada paso y de cada persona. Quedarse con lo negativo de las cosas no conduce más que al estancamiento.

Noticias: ¿Cómo lo hace en la práctica, en un país tan desafiante como este?

Pauls: Bueno, tratando de entender que hay un modo que se viene replicando a lo largo del tiempo, y estoy hablando a lo largo de la historia de esta civilización, es el modo como ha ido funcionando el sistema, me refiero a quienes gobiernan este mundo. Hasta que eso no se desarme y se construya algo nuevo, difícilmente las cosas vayan a cambiar. Entonces, lo que en algún momento a mí me generaba un enojo absoluto, hoy es entender que desarmar eso es complejo desde lo macro. Lo que hay que desarmar es el procedimiento equivocado que cada uno tiene y mejorar ese espacio, primero con vos y después con tus seres más cercanos, para que tal vez eso se replique. En algún momento empecé a pensar que la batalla en lo macro estaba absolutamente perdida. Entonces la búsqueda de autoconocimiento es personal y de generar lo mejor posible para vos y para los que tenés al lado. Hay una canción que hicimos con Tito Losavio que se llama Homeostasis que dice que la única manera de escapar es entrar en vos y para mí es eso, la salida no es hacia afuera, es hacia adentro, solucionando, modificando y mejorando individualmente.

Noticias: Pero la inflación supera el 100% y la clase dirigente no es precisamente un consejo de sabios. ¿Se altera con eso?

Pauls: Ya no. Porque mientras por delante del amor esté la codicia de quienes gobiernan este mundo, no hay una solución posible. La clase dirigente es empleada del pueblo y pareciera ser al revés. Mientras siga sosteniéndose este sistema global, es muy difícil.

Noticias: Tiene 3 hijos; Olivia (17), León (13) y Alfonso (3). En relación a ellos, ¿puede lograr esa misma calma ante estos temas macro?

Pauls: Lo intento. Pero me he preguntado muchas veces: ¿a esto lo trajimos?. Me acuerdo que hace años tenía por delante una gira de conciertos por Europa y me costaba mucho irme, dejarlos por un mes y medio. Pero días previos al viaje, los senté y les dije: “Me cuesta mucho irme pero esto que voy a hacer es algo para lo que trabajé mucho, que hace mucho tiempo quería hacer y que si no lo hago ahora, siento que no lo voy a concretar. Y quiero enseñarles que hay que defender lo que uno ama y yo amo esto que construí”. Sistemáticamente quiero transmitirles que defiendan lo que aman.

Noticias: Viene repitiendo esa frase, ¿de qué exactamente hay que defenderlo?

Pauls: Me refiero a transitarlo, a indagar. Cuando nace algo que te gusta hacer, sea lo que sea, ponele amor y perseverancia, metete en eso. Es defender lo que proviene del corazón, que me parece que es indiscutible. Y es también defenderlo de la distracción a la que te puede llevar ir por lo que considerás que te da seguridad. No existe la seguridad, o sí. A mí eso me lo da el sentirme parado con firmeza en lo que disfruto hacer.