Román Iucht: “Un periodista necesita pasión y compromiso”

Con una voz inconfundible para los seguidores del deporte, dueño de un decir en el que predominan la pausa, la moderación, la claridad conceptual y el respeto por el idioma, Román Iucht transita por un gran momento profesional al frente de “Cueste lo que cueste”, programa que conduce y en el que binda su impronta característica con el conocimiento acumulado a lo largo de 35 años de trayectoria.

Integrante de ciclos emblemáticos de la radiofonía argentina como “Competencia” y “La oral deportiva”, admirador de los entrenadores Marcelo Bielsa y Alejandro Sabella, también es comentarista de los partidos de la Liga Argentina transmitidos por TNT Sports, en los que argumenta con su tranquilidad habitual y despliega una capacidad de análisis que contrasta con los apasionamientos desbordados de la cultura futbolera. Impone el razonamiento para entender el juego, la elaboración de ideas antes que la confrontación.

En una mañana en la que el otoño todavía se resistía a entregarle el cetro a la prepotencia invernal, Román Iucht conversa con NOTICIAS en uno de esos cafés que parecen detener el tiempo, ideales para disfrutar de una buena charla.

Noticias: “Cueste lo que cueste” es un programa bastante distinto a otras propuestas centradas en el deporte, ¿cómo lo definirías?

Román Iucht: Perfil apostó a que “Cueste lo que cueste” sea el primer programa cien por ciento de deportes de la señal. Sale al mismo tiempo por tele y por streaming, vamos todos los días de 10 a 11 de la mañana en Bravo y se transmite en simultáneo por el canal de YouTube de Perfil. Es cierto que hay una propuesta distinta porque el programa tiene la particularidad de ser un streaming absolutamente periodístico, no responde a los parámetros de lo “normal” que hoy suele verse en el stream, no estoy opinando, ni siendo peyorativo, simplemento describo que lo usual es ver a cuatro o cinco personas que cuentan anécdotas, cosas de ellos, hacen humor...

Noticias: Y cuando quieren dar noticias se complica

Iucht: Total. “Cueste lo que cueste”, en ese sentido, se distancia porque es un programa con producción, con periodistas, debate, análisis, información y testimonios alrededor del deporte en general. No voy a negar que por una cuestión lógica y de impacto la mayor parte del tiempo es ocupada por el fútbol, pero sin descuidar lo polideportivo. Yo siempre me consideré primero periodista, después periodista especializado en deportes y finalmente en fútbol, así que trato de conservar esa línea porque además me gusta mucho el deporte en general. Si bien el epicentro está en el fútbol o en deportistas argentinos, cuando ocurre algo trascendental lo mencionamos. Si los Knicks salieron campeones después de 53 años en la NBA, ¿cómo no vamos a hablar de eso? Obviamente no le destinaremos el mismo tiempo de debate a River o Boca que a un torneo de la NBA o de golf, pero a mí me gusta que el programa tenga esto de ser un abanico lo más amplio y plural en cuanto a lo deportivo.

Noticias: ¿Cómo se escapa al recorte y a la reacción instantánea, algo que se ve mucho en las redes?

Iucht: El programa tiene un desafío para nosotros porque en todo lo que sale por internet hay una cuestión de derechos de las imágenes, no pueden usarse libremente, pertenecen a sus dueños. Entonces eso nos obliga a darle otra vuelta, y creo que ese es el valor agregado que tiene “Cueste lo que cueste”. Nosotros intentamos buscar un tratamiento diferente de la noticia, nos gusta mucho buscar todo el tiempo algo alternativo. Te pongo un ejemplo muy concreto, cuando Messi llegó al récord de 18 goles que lo consagró como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, no nos quedamos solo con el número. Pensamos en el Negro Enrique que fue fundamental para asistir el gol de Diego a los ingleses y nos preguntamos, ¿quiénes fueron los Negro Enrique de Messi? Entonces buscamos qué jugadores le dieron los pases de gol a Leo. Nuestra intención no es repetir estadísticas frías sino poner un valor agregado periodístico a la información.

Noticias: Trabajaste con Víctor Hugo en una de sus mejores épocas. ¿Cómo recordás esa experiencia?

Iucht: La recuerdo con enorme cariño, fue como hacer la primaria, la secundaria y la universidad en cuanto a la formación. Empecé a trabajar en Radio Continental en el equipo de Víctor Hugo cuando tenía 15 años y siempre voy a agradecerle haber tenido mi primera oportunidad para poder trabajar en esto gracias a que él creyó en mí.

Noticias: Está la anécdota de que Mariano Closs, con 15 años, lo encaró a Víctor Hugo y le dijo: “Vos me tenés que dar laburo”, así, bien de caradura. ¿Cómo fue en tu caso?

Iucht: Muy parecido en cuanto a la manera y al desarrollo. Toda mi vida fui muy apasionado, muy fanático del deporte y de la radio por sobre todas las cosas. Siempre sostuve la idea de que iba a dedicarme a esto y tuve la suerte de descubrir mi vocación desde muy chico. En algún momento dije para mis adentros, sabiendo la historia de algunos otros periodistas precoces, que podía intentarlo. Y lo primero que hice fue ir, a partir del año 87, a escuchar el programa de Víctor Hugo a la radio, la única diferencia con los otros que habían ingresado de esta misma manera es que yo era bastante más chico que los demás, 13 años tenía. Estuve como tres años así, escuchando el programa en el estudio, hasta que llegó el Mundial de Italia 90.

Noticias: ¿Ahí finalmente pasaste de ser espectador a trabajar en la radio?

Iucht: Fue mi inicio, Radio Continental tenía los derechos para transmitir el Mundial 90 y viajó un equipo de periodistas enorme, quedó muy poca gente acá, a partir de ahí yo empecé a hacer tareas de producción en el programa. También iba a la cancha en las transmisiones de la radio acompañando a algún periodista que iba a cubrir los partidos para darle una mano en lo que hiciera falta. Ese fue el comienzo, después de a poco logré ir ganando espacio y creo que fui el periodista más joven en estar acreditado en un Mundial, fue en el de Estados Unidos 94, tenía 19 años. Recuerdo esa época con enorme cariño porque pude concretar el sueño que toda mi vida, siempre fui muy constante, muy paciente, muy determinado y al mismo tiempo prudente. Intenté ir haciendo lo que podía, nunca se me ocurrió ocupar un espacio donde después me viera obligado a retroceder.

Noticias: Estuviste desde el 87 hasta el 2014 con Víctor Hugo, ¡una vida! ¿Terminó todo bien entre ustedes?

Iucht: Mira, buena parte de lo que soy periodísticamente en cuanto a mi raíz, lo aprendí con él y con el equipo de profesionales donde crecí y me formé, trabajando todos aquellos años en Radio Continental. Después uno va logrando construir su perfil, su forma, su camino, pero mi raíz tiene que ver con eso. A partir de cierto momento, sin descuidar del todo el deporte, Víctor Hugo se fue abriendo a otros temas, dedicándose de una manera un poco más intensa a una rama cercana a la que vemos hoy, más política. En mi caso, también me fui diversificando, participé en otros programas y siempre cuento que yo tengo la suerte de haber trabajado con enormes profesionales. Los últimos años que estuve en la radio laburé al lado de otro maestro al que le agradezco un montón, que es Fernando Bravo, un amigo de la vida que tengo hoy a pesar de la diferencia de edad.

Noticias: También fuiste conductor durante cuatro años de un clásico de la radiofonía argentina como “La oral deportiva”. ¿Qué significó para vos?

Iucht: Sí, trabajé en Radio Rivadavia y siempre digo que me di un enorme gusto, conducir en dos de los más grandes programas deportivos de la radiofonía argentina. Tuve el privilegio de laburar varios años en “Competencia” y, cuando Víctor Hugo no estaba, yo me ponía al frente del programa. Haber formado parte de la estructura como conductor o como integrante y eventualmente a veces conduciendo dos programas de deportes tan pero tan importantes es una medalla que me hace sentir muy honrado.

Noticias: Vos siempre tuviste una vocación muy marcada, hoy los jóvenes cuentan con innumerables herramientas tecnológicas. ¿Qué consejo le darías a un chico o a una chica que le interesaría dedicarse el periodismo deportivo?

Iucht: A ver, le daría una respuesta más individual y humana y otra respuesta más integral y profesional. Pueden cambiar las herramientas, los soportes, las formas de comunicar, pero lo que vos necesitás tener si querés ser periodista es un grado de pasión, de curiosidad, de entrega, de compromiso, eso va más allá de la radio, de la tele o de un streaming. Y, al mismo tiempo, le diría que es fundamental contar con un grado de responsabilidad y de rigor con la profesión, eso va de la mano de la credibilidad, la ética y la ecuanimidad. En cuanto a lo profesional, un pibe que hoy decide estudiar periodismo o periodismo deportivo cuenta con ciertas ventajas que nosotros no tuvimos, como crear un “medio” o un canal de comunicación, hoy hay un universo casi infinito de posibilidades. Pero en nuestra época ocurría algo que sigue estando vigente porque es inherente al periodismo: para que las cosas pasen tenés que salir a buscarlas, no esperar que vengan a buscarte a vos.