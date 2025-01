¿Alfa candidato? La foto de la suspicacia con Karina Milei

“Acá estamos en el acto de Milei, de La Libertad Avanza en Mar del Plata, en el Centro Gallegos. Mirá la cantidad de gente que hay. Así que aquí estamos, bien adelante esperando a que empiece. Ahora viene Karina, Lemoine, no sé si vendrá Javier, así que Dani, ¿viste? Lo prometido es deuda. Acá estoy, firme”, describió Walter Santiago, más conocido con el apodo de "Alfa", en sus redes sociales.

Aludiendo al secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, el ex participante de Gran Hermano fue uno de los que dijo presente en el acto de Karina Milei en Mar del Plata este lunes. “Hay una cola de gente afuera que pega la vuelta y ocupa toda la manzana, hasta que entren todos esto comenzará a las 11:30. Así que, como el día está feo, mejor. Hoy no hay playa. Hoy libertarios, después almorzar y dar una vuelta por ahí ¡Viva la libertad, carajo!”, añadió, acompañado por David Urbani, militante del mileísmo en la ciudad balnearia.



El mediático, quien fuera uno de los participantes más conocidos del reality emitido por Telefe, viene realizando declaraciones a favor del partido libertario desde hace algún tiempo. Sin embargo, en su época de Gran Hermano, Alfa con un discurso "anti-casta" disparaba contra todo el espectro político. “La política acá se toma en broma. Desde que tengo uso de razón que escucho que estamos en crisis y que tenemos un plan para salir. Pero si el plan hubiera funcionado, si el bombo y el piquete sirvieran para algo, hoy seríamos un país del primer mundo”, había declarado a los medios.

En esos momentos, aunque reconocía profundas simpatías por figuras neoliberales como Carlos Menem o más conservadoras como Patricia Bullrich, Santiago afirmaba: “No estoy muy metido en política, odio la política, porque veo lo que dicen y lo que hacen y es terrible”, remarcando: “Yo me convertí en un personaje que salió a la luz por todo lo que dije en Gran Hermano, eso no me hace apto para tener un puesto político”.





Según consignó el portal La Política Online, Karina Milei comenzó a medir al exparticipante del reality como un posible futuro candidato en la Provincia de Buenos Aires de la LLA. La secretaria general de Presidencia de la Nación se fotografió este martes en La Feliz junto a "Alfa". Con esa imagen, se comenzó a esparcir varios rumores sobre una eventual candidatura. La celebridad medíatica, por su alto perfil en el publico general, podría llegar a reemplazar a José Luis Espert en la boleta libertaria para las elecciones de medio termino que se llevaran a cabo este año.

La hermana del presidente Javier Milei no llevó a Espert al acto en Mar del Plata, adonde viajó junto al asesor Sebatian Pareja y el titular de la Cámara Baja, Martín Menem. Para muchos de la coalición libertaria, el legislador nacional bonaerense mide menos que las principales figuras de La Libertad Avanza. Una condición que se tomara en cuenta en el momento de las definiciones.