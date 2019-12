¿Cuál será el futuro de los ministros de Macri?

Como la mayoría de las personas que pasan por la función pública, Marcos Peña apuntará, tras dejar la Jefatura de Gabinete, a dedicarse a la consultoría. Desde la Casa Rosada aún no dan demasiados detalles sobre si será una consultoría para políticos o para empresarios. Lo que sí dan por descartado es que no incluiría un departamento de encuestas. La última vez que trabajó con sondeos de opinión pública le fue mal.

Un rumor que circulaba era que le habían ofrecido dar algunas clases al año en Estados Unidos, en la Universidad Georgetown o en la George Washington, donde suele disertar el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba. Peña ya había vivido en Estados Unidos, donde hizo parte de la primaria cuando sus padres estaban radicados en aquel país. Desde las oficinas de Peña sostienen que no se irá del país y que desarrollará su actividad profesional en Buenos Aires, tiene hijos en edad escolar y no pretende expatriarlos. Un dato de color: el hijo de Peña es compañerito de sala, en el jardín, del hijo de Matías Kulfas, el principal asesor de Alberto Fernández en temas económicos. ¿Habrá chat de papis?

En cuanto a la política, se espera que Peña se corra de cargos ejecutivos dentro del partido, pero que siga teniendo algunas actividades como dirigente. Durante estos años Peña cosechó enemigos y detractores y mirarán con atención su paso por el llano y lejos de la vida pública. Uno de esos observadores será Fabián De Sousa, socio de Cristóbal López, con quien mantenía una amistad a través de las esposas de ambos, pero esa relación se quebró tras el avance del Gobierno y la Justicia sobre Cristóbal López y sus empresas. Luciana Mantero, la esposa de Peña, es íntima amiga de Julieta Camaño, la pareja de De Sousa. Antes de ir a la cárcel, De Sousa creía que Peña lo ayudaría. Eso no pasó.

Si Macri continúa activo, es probable que Peña lo acompañe. Pero, en principio, durante enero y febrero será tiempo para descansar y pensar en 2020. Mauricio Macri se irá a Cumelén durante el primer mes y luego pasará por Punta del Este para el casamiento de la hija de su amigo Nicolás Caputo.

En el caso de Miguel Ángel Pichetto, la incorporación más reciente del macrismo, todavía se está negociando su desembarco en la AGN, donde acaba de presentar su renuncia el auditor Oscar Lamberto, argumentando que ese lugar le pertenece al bloque mayoritario de la oposición que hoy está representado por Juntos por el Cambio. Lamberto llegó por su pertenencia al peronismo. Se espera que para 2020, Pichetto desembarque en la AGN y hasta podría ocupar la presidencia. Para el verano, el saliente senador viajará unos días a Viedma, la capital rionegrina, y pasará tiempo en el balneario El Cóndor, donde suele ir todos los años. Allí aprovecha a leer novelas negras, su género literario preferido.

Monotributistas. Patricia Bullrich, tras su paso por el Ministerio de Seguridad, está tentada a dedicarse a la consultoría internacional en esos temas, en especial en lo que tenga que ver con narcotráfico. Pero por ahora esto es solo una expresión de deseo de la futura presidenta del PRO, el partido de Mauricio Macri. Su rol dentro de esta estructura será mantener unida a la tropa con el Presidente como líder del espacio y también ser una de las espadas mediáticas para defender la gestión. Ya tuvo uno de sus primeros cruces con Alberto Fernández por los protocolos de seguridad.

La ministra Carolina Stanley seguirá vinculada a temas sociales y tendrá una oficina en Buenos Aires porque ya le prometió a su gente que los llevaría con ella. Se especula que se sume al proyecto de fundación que tiene previsto armar la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Ambas estuvieron muy animadas durante el cumpleaños de Horacio Rodríguez Larreta hace un mes en el departamento del jefe del Gobierno porteño, donde también estuvo Mario Quintana, quien sigue colaborando, sin un cargo formal, con su compadre Larreta. Al día siguiente del cumpleaños, Quintana y Stanley se reunieron en el VIP de Dashi para hablar sobre el futuro.

Gustavo Lopetegui, el compañero de Quintana durante la primera parte del Gobierno, ya tiene ofertas de diferentes empresas para incorporarse a sus directorios o sus consejos asesores. En principio se tomará algunos meses de descanso y luego evaluará las ofertas. En los últimos meses, por su rol en el Gobierno, sumó mucha experiencia en temas de energía y petroleo.

El marido de Stanley y jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai, se asociará al saliente ministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari y pondrán un estudio de abogados. Ferrari ya dijo que asesorará a Rodríguez Larreta en temas judiciales. Cualquier empresario o empresaria un poco despierto/a y con problemas legales en el ámbito de CABA, ya sabe a qué estudio contratar. Ferrari, además, tiene vínculos aceitados en Comodoro Py.

Otro que se dedicará a la actividad legal será el saliente presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, quien ya actualizó su información en la red social Linkedin, donde puso que en noviembre fundó el estudio Pinedo, Huici y Asociados. El estudio tiene un dato llamativo. Entre el staff que figura en la página web pinedo.com.ar está el diputado Luciano Laspina como asesor en temas de Economía. El problema es que Laspina tiene mandato hasta 2021. El dominio pinedo.com.ar fue registrado el 21 de agosto de este año, diez días después de la derrota de las PASO. Al parecer el senador ya no tenía demasiada expectativas para las elecciones generales.

Rogelio Frigerio, tras su frustrado plan de ir al BID en Washington, intentó desembarcar en el Banco Ciudad en medio de las negociaciones para ocupar la presidencia tras la salida de Javier Ortiz Batalla. Finalmente quedó Guillermo Laje, un hombre vinculado con Martín Lousteau. El miércoles 27 de noviembre, al mediodía, Frigerio se reunió en el restaurant Pizza Zero con Horacio Rodríguez Larreta. Unos días antes, el ministro había dicho al diario La Nación que iba a salir “a buscar trabajo”. ¿La reunión con Larreta era una entrevista laboral?

Enfocados. En el universo de la economía M, los últimos meses de gestión estuvieron ocupados por Hernán Lacunza, Guido Sandleris y, más atrás en el tiempo, por Nicolás Dujovne. Este último ya volvió al mundo privado y en su entorno sostienen que podría radicarse un tiempo en Nueva York, pero lo que dan por seguro es que no volverá a dedicarse a la política. Sandleris tiene previsto volver a dar clases y Hernán Lacunza afirmó a este medio que no tiene claro que hará en el futuro. “Estoy abocado a terminar la gestión en orden y en paz. Descansaré unos días y después veré cómo sigo. No quiero desenfocarme ahora”. Sobre los rumores de que podría ingresar como asesor de Rodríguez Larreta no quiso opinar ni darles crédito. Cuando se barajaban nombres para el Banco Ciudad, el suyo también estuvo en danza.

José Torello, el jefe de asesores del Presidente, se retirará de la función pública y se dedicará a sus negocios agropecuarios. Es probable que siga teniendo un rol dentro del PRO –hoy es apoderado–, pero se espera que baje la intensidad de estos años. Uno de los problemas que lo tendrán ocupado será el devenir judicial de la denuncia que le hizo Fabián De Sousa, uno de los dueños de C5N, quien sostuvo que él estuvo entre los funcionarios que quisieron “sacarle la empresa”.

Guilermo Dietrich, el ministro de Transporte, es otro que tendrá problemas judiciales, sobre todo en la causa por las concesiones de las autopistas, que involucra a la empresa Autopistas del Sol. Dietrich tiene previsto volver a la empresa familiar, la célebre concesionaria de autos que lleva el apellido de su padre. Como la mayoría de sus compañeros de Gabinete, además intententará insertarse en el mundo de la consultoría especializándose en el rubro que le tocó trabajar. En su caso será el transporte. Para esto, se llevará consigo algunos expertos que trabajaron para él en el ministerio.

El ministro de Producción y Trabajo Dante Sica tiene previsto realizar un viaje por el sur en moto junto a un grupo de amigos. Bariloche es un punto obligado y tal vez llegue hasta El Calafate. Sobre su futuro laboral, está previsto que vuelva a su actividad como consultor pero aún no sabe en qué formato. Antes de su paso por el Gobierno su consultora era referente en temas de Industria y Mercosur.

Otro que también apunta a sobrevivir como consultor es el saliente canciller Jorge Faurie, quien tiene una vasta experiencia en temas de relaciones exteriores y habla diversos idiomas. Faurie además tiene ambiciones políticas en Santa Fe, su provincia natal, donde tal vez inicie una carrera como dirigente.

Por primera vez, el partido que el presidente Macri inició tras la crisis del 2001 tendrá una experiencia en el llano. Luego de haber pasado por la máxima autoridad del país, sobrevivir a este momento de la historia servirá de muestra para saber si el PRO es un partido que pueda trascender a sus líderes, como lo hicieron la UCR o el peronismo. Si fracasa, quedará en los registros como un proyecto de poder que nació y se debilitó al ritmo de sus fundadores.

