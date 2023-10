Cuáles son las contradicciones en el plan de Milei

“De a ratos no tuvo las respuestas acertadas, no estuvo preciso, no fue un hábil declarante”, afirmó el analista político Carlos Fara a CNN, refiriéndose al desempeño de Javier Milei en el segundo debate televisivo realizado el domingo 8 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muchos especialistas coinciden que el candidato libertario tuvo notorias falencias en su presentación.

El dirigente de La Libertad Avanza se mostró contradictorio en muchas de sus propuestas presentadas. Algunas de esas fallas contradicen ciertas propuestas de campaña que habían sido difundidas por su propio equipo hace meses. El periodista Juan Luis González, autor de “El loco”, la biografía política de Javier Milei, detalló tres aspectos claros de esos errores que el candidato presidencial menciono.

La candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, afirmó que Javier Milei quiere “liberar las armas”. Ante el embate de la exministra de Seguridad, el candidato libertario le respondió: “Hay una ‘ley de armas’ y lo que hay que hacer es cumplirla”, pero la dirigente del Pro fue contundente señalando: “Milei, mira tu plataforma. Artículo 17. Desregulación y liberación de armas. Así que, si no, cámbiala. Pero si cambias la plataforma, es porque no estabas convencido”.

La contradicción del candidato anarco-capitalista en el debate está explicitado y quedó en evidencia, en el escrito que difundió La Libertad Avanza al público y a los medios en el inicio de la campaña electoral. “Sobre la tenencia de armas de fuego, planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”, explica la plataforma de la coalición libertaria.

Otra contradicción del dirigente se reveló afirmó cuando que si llega al gobierno quitará a la Argentina del Acuerdo de París sobre cambio climático: “Todas esas políticas que culpan al ser humano del cambio climático son falsas”. “No nos vamos a adherir a la Agenda 2030, no adherimos al marxismo cultural, a la decadencia”, agregó el político de LLA con vehemencia.

Sin embargo, las evidencias científicas son abrumadoras e indican que el cambio climático está ocurriendo y es producto de la actividad humana. La temperatura media mundial fue 1,09 °C más alta entre 2011-2020 que entre 1850-1900, un cambio impulsado por el aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Incluso, en el país, las olas de calor son cada vez más frecuentes y prolongadas en los últimos años.

Desde hace años existe un consenso científico respecto de que el calentamiento global es un hecho y que está influenciado por la acción humana. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó el 9 de agosto de 2021 un informe en el que advierte por el calentamiento global y remarca que algunos de los cambios podrían ser irreversibles.

Otro tema sensible, en el que el político libertario estuvo a la defensiva, fue la venta de órganos. Desde el atril, el postulante presidencial volvió a criticar el sistema de donación de órganos del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) con afirmaciones infundadas y graves errores. “Hay 7000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y algo que no funciona en el medio”, detalló Milei.

Este postulado fue negado por el mismo INCUCAI recientemente en sus redes sociales. “Los médicos determinan cuáles son los órganos aptos para el trasplante. En caso de los tejidos, no es necesario que la muerte se produzca en una terapia intensiva. Por estas condiciones y requerimientos, la posibilidad de ser donante de órganos se da en 4 de cada 1000 fallecimientos”, señaló el organismo.

Se debe recordar la postura que tuvo Javier Milei con anterioridad sobre la venta de órganos. En una entrevista para Diario Perfil realizada por Jorge Fontevecchia, en el que participó el dirigente social Juan Grabois, el candidato de La libertad Avanza le respondió al piquetero sobre la venta de órganos de forma particular con estas palabras “Si alguien se lo quiere vender ¿cuál es el problema?”.