De traje y corbata celeste, Maximiliano Pullaro aparece detrás de una cocina industrial. A sus espaldas, un montaje coloca el logo de MasterChef Celebrity. El gobernador amaga con anunciar que el certamen llegará a Santa Fe. A los pocos segundos, la imagen pasa a blanco y negro y él mismo pincha el anuncio. “No, mentira”, dice, sonriente. La cocina está en la Escuela de Educación Técnico Profesional N.º 481 Dr. Esteban Echeverría, que estrenó sede el martes 24 de noviembre.

El gobernador publicó el video en su cuenta de X la noche de la inauguración. Después del chiste, el clip, de menos de un minuto, pasa de la cocina a los pasillos, el playón deportivo y las imágenes del acto. En el texto que acompaña la publicación, Pullaro dice que con esta apertura ya son 54 las escuelas nuevas en la provincia. En el acto, enmarcó la obra en un plan con el que su gestión dice haber sumado 730 aulas.

La primera sede propia se levanta en la esquina de avenida Peñaloza y Almonacid, a metros de la avenida Gorriti, en el norte de la capital santafesina. La escuela pasó por distintos inmuebles prestados o alquilados. En uno de ellos, según reconstruyó la radio universitaria LT10, antes había funcionado una distribuidora de golosinas. De esas mudanzas le quedó el apodo de “la nómade”. Durante el acto, Pullaro reconoció a las familias, docentes, estudiantes y cooperadores que sostuvieron el reclamo con petitorios.

El proyecto se licitó en 2022, durante la gestión de Omar Perotti, quien también estuvo en la inauguración. Según el gobierno provincial, cuando Pullaro asumió, la construcción todavía no había empezado. La inversión informada superó los 22.500 millones de pesos. El complejo tiene 5.500 metros cuadrados, 11 aulas teóricas y nueve talleres. Una escalera interna permite pasar de la clase al taller, y el gimnasio equipado y el playón también podrán usarse para actividades del barrio. La sede suma una biblioteca, una sala multimedial y un comedor. Una plaza pública conecta el edificio escolar con el gimnasio. Para mejorar el acceso al predio, la Provincia también financia la renovación de la avenida Peñaloza en el marco de un acuerdo con la Municipalidad de Santa Fe.

La directora, Sonia Suppo, contó que la técnica tiene 543 estudiantes y que espera recibir a 720 en 2027 y a 900 en 2028. El crecimiento previsto abrió otro tema durante el acto. El intendente Juan Pablo Poletti se comprometió a estudiar si hace falta modificar los recorridos de los colectivos para mejorar la llegada a la escuela.