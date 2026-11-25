La Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires formalizó su rechazo al aval que Ciencias Sociales le había dado al homenaje a Mario Roberto Santucho. El martes 24 de noviembre, el decano Jorge Biglieri firmó la resolución 1920/26, sujeta a la ratificación de su Consejo Directivo. Ese mismo día, en una sesión extraordinaria, Sociales dio marcha atrás y dejó sin efecto la medida que había provocado el cruce.

El acto estaba previsto para el 10 de diciembre, aniversario de la recuperación democrática. La iniciativa del Colectivo Cultural Contramuro y de la cátedra Bonavena de Sociología había sido declarada de interés institucional mediante una resolución fechada el 3 de noviembre. La medida también disponía instalar un cuadro-escultura en el patio interno “Indio Solari” de la sede de Constitución.

En la resolución que su oficina de prensa remitió a NOTICIAS, Biglieri expresó su “firme rechazo” tanto al reconocimiento institucional como a la instalación de la obra y a la difusión del acto por parte de la facultad. También pidió que el Consejo Superior de la UBA se pronunciara y evaluara dejar sin efecto el aval y el emplazamiento de la pieza en un edificio universitario.

El documento sostiene que, aun respetando la autonomía de cada facultad, el uso de un espacio de la UBA para un homenaje permanente compromete a toda la universidad. Psicología reivindicó la libertad de cátedra y el debate plural para estudiar la historia reciente y sostuvo que el reconocimiento institucional a Santucho implicaba legitimar una trayectoria ligada a la violencia política.

Entre sus argumentos, la resolución recordó que Santucho fue fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Señaló que esa organización realizó ataques contra instituciones del Estado durante gobiernos constitucionales y citó los casos de Azul y Monte Chingolo. También invocó un antecedente de la propia UBA. En 1997, el Consejo Directivo de Ciencias Económicas le negó el Diploma de Honor a Mario Firmenich.

La moción para revocar el apoyo obtuvo 15 votos a favor y uno en contra en la reunión virtual del Consejo de Sociales. La marcha atrás dejó sin efecto tanto la declaración de interés institucional como la colocación de la obra. El Consejo resolvió convocar a una jornada académica de reflexión y debate sobre el contexto social, económico y político de las décadas de 1960 y 1970.