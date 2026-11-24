Horacio Verbitsky se refirió a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) de Esteban Bullrich como una “bendición” y le atribuyó un cambio personal al exsenador. La frase apareció el domingo 22 de noviembre en “Un Corso a Contramano”, su columna en El Cohete a la Luna, y fue cuestionada por el periodista Christian Sanz, que difundió el pasaje en X.

La mención a Bullrich surgió en un tramo del artículo dedicado a la reforma política del gobierno de Javier Milei. Verbitsky recordó una exposición de 2017 en la Academia Nacional de Educación, cuando Bullrich era ministro de Mauricio Macri. En aquella intervención, el entonces funcionario había explicado que lanzar varias iniciativas en simultáneo permitía avanzar con parte de ellas mientras los gremios concentraban su resistencia en una sola.

Verbitsky comparó esa táctica con la decisión del oficialismo de incluir la suspensión de las PASO de 2027 en un proyecto de reforma más amplio. Al volver sobre el ejemplo de Bullrich, escribió que aquello había ocurrido “antes que la bendición de la enfermedad lo convirtiera en mejor persona”.

Sanz centró su crítica en esa valoración. “Qué mal tipo que es Horacio Verbitsky”, escribió al compartir una captura del texto. En la misma publicación, objetó que el columnista presentara al exministro como una mejor persona a partir de la aparición de la ELA y destacó el uso de la palabra “bendición”. El economista Emilio Ocampo también cuestionó a Verbitsky en una respuesta al posteo.

Bullrich hizo público su diagnóstico en abril de 2021. Desde entonces habló en distintas ocasiones de cómo cambió su vida cotidiana. En junio de este año, en un texto que publicó La Nación por el Día Mundial de la ELA, contó que la enfermedad había avanzado hasta dejarle solo el movimiento de los ojos y que dependía de otras personas para las tareas del día a día. “La ELA es una enfermedad cruel”, escribió. Entre las cosas que extrañaba mencionó abrazar y conversar espontáneamente con sus hijos.

En octubre, al presentar su libro Liderazgo espiritual, el exsenador también explicó cómo esa experiencia había influido en su forma de hacer política. En una entrevista con Clarín contó que depender de otros profundizó una convicción que ya tenía sobre el valor de la cooperación. También hizo una autocrítica de Cambiemos y dijo que a su espacio le habían faltado humildad, diálogo y capacidad para construir consensos. En esa entrevista también dijo que una candidatura estaba fuera de sus planes y que prioriza a su familia.