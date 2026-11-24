Una declaración de Javier Milei durante su visita a la sede de la AMIA despertó una fuerte polémica en las redes sociales. El Presidente aseguró que podría haber sido una de las víctimas del atentado del 18 de julio de 1994 debido a que, por entonces, daba clases en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y transitaba habitualmente por la calle Pasteur. Sin embargo, sus antecedentes profesionales contradicen esa versión.

El episodio tuvo lugar el jueves 19 de noviembre, cuando el mandatario recibió una distinción de la Organización Sionista Mundial por su compromiso con la lucha contra el antisemitismo. Durante su discurso, frente a autoridades de la comunidad judía, sobrevivientes y familiares de las víctimas, introdujo una anécdota personal.

“Yo podría haber sido uno, porque venía de dar clases de la UBA”, aseguró Milei. Y agregó que su jornada como profesor terminaba a las nueve de la mañana y que luego caminaba por Pasteur.

Sus palabras motivaron una consulta del periodista Fabián Doman al economista Diego Giacomini, quien durante años mantuvo una estrecha relación profesional y de amistad con el actual jefe de Estado.

“Es mentira. La primera vez que dio clases en la UBA fue en 2005; y fue cuando yo lo puse de ayudante mío”, respondió Giacomini mediante un mensaje de WhatsApp que Doman difundió en su cuenta de X.

De acuerdo con ese testimonio, el Presidente habría comenzado a ejercer la docencia en esa institución once años después del atentado. Milei se había recibido de licenciado en Economía en la Universidad de Belgrano en 1993, apenas un año antes de la tragedia.

Otro de los periodistas que cuestionó públicamente al mandatario fue Raúl “Tuny” Kollmann, quien durante décadas investigó el atentado contra la mutual judía. Además de poner en duda los antecedentes docentes del Presidente, señaló que la fecha del ataque coincidía con el receso invernal universitario.

“Todo falso”, sentenció Kollmann, quien también cuestionó irónicamente la falta de un pronunciamiento de las autoridades de la AMIA y la DAIA sobre las declaraciones presidenciales.

La controversia adquirió una considerable repercusión en las redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron las inconsistencias cronológicas del relato del mandatario.

La anécdota quedó, además, registrada en la transcripción oficial del discurso publicada en el sitio web de la Casa Rosada. Hasta el momento, no se conoce documentación que acredite que Milei ejercía la docencia en la UBA al momento del atentado, que dejó un saldo de 85 víctimas fatales.