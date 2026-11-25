La diputada nacional Marcela Pagano denunció penalmente al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por el presunto ocultamiento de un ataque informático que habría afectado los sistemas digitales del Congreso y provocado la desaparición de miles de registros legislativos. La presentación judicial, que apunta también contra los funcionarios que pudieran resultar responsables, sostiene que la conducción de la Cámara baja restringió el acceso público a información parlamentaria y no habría explicado adecuadamente qué ocurrió con los servidores institucionales.

La denuncia se conoció después de una investigación publicada por el sitio El Disenso, que advirtió sobre el bloqueo de distintos portales oficiales de la Cámara. Según la presentación de Pagano, el episodio no se limitaría a una interrupción temporal del servicio, sino que podría involucrar la pérdida de información histórica, un pedido de rescate económico por parte de un supuesto atacante y la falta de una denuncia penal por parte de las autoridades legislativas.

La legisladora describió el hecho como un posible delito y cuestionó que el Gobierno y las autoridades de Diputados no hubieran informado públicamente sobre la magnitud del incidente. En una serie de publicaciones en su cuenta de X, afirmó: "Miles de datos borrados. Servidores vaciados. Información histórica de proyectos, expedientes, sesiones y demás documentación desaparecida. Un “hacker” pidiendo rescate. Un presidente que esconde el ilícito en vez de denunciar".

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 7, a cargo de Sebastián Casanello, bajo el expediente CFP 5647/2026. Pagano solicitó que se investigue la actuación de Menem y de los funcionarios que hubieran ordenado, ejecutado o mantenido las restricciones de acceso a los sistemas públicos. La presentación menciona posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El núcleo de la controversia es el acceso a la información legislativa. De acuerdo con la investigación de El Disenso, el buscador oficial de proyectos de la Cámara de Diputados dejó de estar disponible desde Internet y comenzó a mostrar un mensaje que advertía que el servicio podía utilizarse únicamente desde la red interna del Congreso. La restricción también habría alcanzado al portal Leyes Abiertas y al sistema de acceso a proyectos y modificaciones parlamentarias conocido como APyM.

El bloqueo no solo afecta la consulta de iniciativas legislativas. También dificulta el acceso de periodistas, investigadores y ciudadanos a documentación pública vinculada con la actividad de los representantes, el seguimiento de expedientes y la reconstrucción de las decisiones parlamentarias. La denuncia sostiene que ese cierre podría vulnerar las obligaciones de transparencia activa previstas en el artículo 32 de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, que establece la obligación de publicar información relevante de manera accesible y actualizada.

Uno de los puntos más delicados de la presentación es la hipótesis de que el incidente informático habría incluido un pedido de rescate de casi un millón de dólares. La ex libertaria planteó que un atacante habría exigido ese monto para devolver información que, según su denuncia, habría sido sustraída o inutilizada. Y también preguntó:"¿Acaso alguien metió mano a las leyes sancionadas y a los proyectos presentados?".

La investigación de El Disenso ubicó el comienzo de las restricciones durante noviembre. Según ese medio, el 13 de noviembre circularon versiones periodísticas que describían el sitio como en mantenimiento y señalaban que la Dirección General de Informática y Sistemas de la Cámara había dispuesto medidas preventivas frente a una supuesta ola global de ciberataques. Sin embargo, el medio afirmó que no había encontrado una resolución administrativa ni un dictamen técnico público que justificara el alcance de las restricciones o estableciera cuándo se restablecerían los servicios.

Pagano sostuvo que los empleados del área de Sistemas habrían recibido instrucciones de guardar silencio sobre lo sucedido. En sus publicaciones también cuestionó que el Presidente de la Cámara baja no hubiera presentado una denuncia penal para que se investigara el supuesto ataque y reclamó que la Justicia ordene preservar los registros informáticos antes de que puedan perderse o alterarse. Según la investigación periodística, entre las áreas que habrían quedado inaccesibles figuran el portal de Datos Abiertos, el sitio de videos institucionales, la sección de Transparencia y distintas dependencias del Archivo Parlamentario.

En ese contexto, el planteo de Pagano excede el reclamo por una falla informática y abre una discusión sobre la transparencia institucional. La respuesta de Martín Menem y de las autoridades de la Cámara resulta determinante para despejar las dudas. Hasta el momento de las publicaciones que dieron cuenta de la denuncia, no se había difundido una explicación técnica completa que permitiera conocer si existió un hackeo, qué información habría sido afectada, si se pagó o se solicitó un rescate y por qué se restringió el acceso externo a los sistemas legislativos. El expediente abierto en Comodoro Py deberá establecer si hubo una intrusión, si se comprometió documentación legislativa y si existieron decisiones u omisiones de funcionarios que puedan configurar delitos.