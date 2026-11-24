Luis Majul publicó el domingo 22 de noviembre un mensaje en X con dos destinatarios y ningún nombre propio. Al primero lo llamó “figura” y lo describió con una historia sobre una caja de alfajores con 20 mil dólares. Al segundo lo presentó como un “analista serio” que ahora trabaja de “somelier de colegas”. El conductor de La Cornisa cerró el posteo con bendiciones para ambos y una alusión al karma.

¿El primero era Jorge Rial? El propio conductor de Argenzuela dio la pista más clara. Replicó el mensaje esa misma noche y le devolvió la ironía con una frase sobre el vínculo de Majul con el oficialismo. “El único número que este gobierno puede mostrar con un cero adelante”. El intercambio venía precedido por otro dardo de Rial, que días antes había cuestionado en X el rating de Majul tras una entrevista telefónica con Javier Milei.

La referencia a un proyecto nuevo también encaja con el presente de Rial. En Ensalada Rusa, su ciclo de streaming, había dedicado una emisión a las internas de los canales de noticias. El programa llevaba en el título los apellidos de Majul, Esteban Trebucq, Eduardo Feinmann y Jonatan Viale. La acusación que deslizó Majul sobre ese proyecto quedó sin respaldo en el posteo.

El cruce mediático siguió en televisión. Según el registro de Pulpo News, Rial retomó el tema en Argenzuela, le reprochó a Majul que eludiera su nombre y lo desafió a debatir cara a cara. Así, el conductor de C5N convirtió la indirecta del domingo en un desafío público dirigido a su colega de LN+.

La segunda incógnita tiene un candidato. Marcelo Longobardi. Así lo interpretó Tribuna de Periodistas, y los cruces previos entre ambos le dan contexto a esa lectura. En julio, Longobardi había cuestionado al conductor de LN+ por presentar una eventual candidatura de Cristina Kirchner como un golpe de Estado contra Milei. En aquella ocasión también prescindió del nombre de su colega, aunque el argumento que eligió rebatir permitía identificarlo.

¿Carlos Pagni? Su nombre apareció como una conjetura en el chat de esta revista. En el mensaje de Majul no hay una referencia concreta que permita vincularlo con el segundo retrato. La lectura que apunta a Longobardi tiene el antecedente de ese cruce público y sigue siendo una interpretación mientras el autor del posteo mantenga la incógnita.

Majul tuvo la valentía de dejar los nombres a cargo de sus lectores. Algunos se lo hicieron notar en las respuestas y le pidieron que pusiera nombre y apellido. Por ahora, Rial fue quien recogió el guante en público.