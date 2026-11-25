La decisión de suspender la anunciada participación de Javier Milei en un streaming dedicado al fútbol quedó en el centro de la polémica política y mediática el martes 24 de noviembre, en una jornada marcada por la suba del dólar, el deterioro de los indicadores económicos y la confirmación de que la actividad atravesaba un escenario de recesión técnica. El episodio tuvo como protagonista al canal de YouTube Milei Media, vinculado al cineasta presidencial Santiago Oría, y expuso las dificultades del Gobierno para sostener una agenda de comunicación que no quedara despegada de las preocupaciones económicas de la sociedad.

La aparición del Presidente había sido anunciada para las 19, con una promoción que lo presentaba hablando sobre su pasión por el fútbol. El material difundido en las redes sociales llevaba la consigna "De arquero de Chacarita a fanático de la Selección: el Presidente como nunca lo viste, hablando de la pasión que une a todos los argentinos". El anuncio estaba acompañado por imágenes de Milei junto a figuras emblemáticas del fútbol nacional, entre ellas Lionel Messi y Martín Palermo, su ídolo futbolístico.

La propuesta buscaba mostrar una faceta más personal del mandatario, alejada de los discursos oficiales, las entrevistas políticas y las discusiones sobre la gestión económica. Sin embargo, la iniciativa generó repercusiones por el contraste entre el contenido recreativo que se anunciaba y la situación que atravesaba el país. La presentación terminó siendo modificada y el anuncio original desapareció de las redes sociales. No obstante, desde el entorno gubernamental ofrecieron posteriormente otra explicación: Milei no iba a participar de una transmisión en directo, sino que estaba previsto emitir un compilado de declaraciones y anécdotas futbolísticas que había compartido en distintas apariciones públicas.

La diferencia entre ambas versiones alimentó las dudas sobre lo que efectivamente había ocurrido. La promoción inicial sugería un encuentro nuevo con el mandatario, mientras que la explicación posterior del Gobierno redujo la propuesta a una recopilación de material ya existente. En cualquier caso, el anuncio fue eliminado y el estreno previsto para las 19 dejó de presentarse como una entrevista en vivo.

El episodio también dejó expuesta la falta de coordinación en la comunicación oficial. Durante la conferencia de prensa de ese martes en Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, fue consultado por la participación de Milei en el streaming. Su respuesta fue: "No tengo información sobre el stream de las 19 horas". La declaración no confirmó ni desmintió la presencia del jefe de Estado y, horas después, el flyer promocional desapareció de las redes.

La secuencia llamó la atención porque el canal estaba vinculado a Oría, director de Realización Audiovisual de la Presidencia y uno de los colaboradores más cercanos a Karina Milei en el área de comunicación. El documentalista había difundido la convocatoria y presentado la propuesta como una oportunidad para mostrar al mandatario hablando de fútbol. Su participación en el proyecto reforzó la lectura de que no se trataba de una iniciativa ajena al universo comunicacional del Gobierno, sino de un contenido producido desde un espacio estrechamente relacionado con la imagen presidencial.

La polémica se profundizó porque el anuncio coincidió con una jornada especialmente complicada para la economía. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) había difundido los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondientes a septiembre. Aunque el indicador mostró una mejora mensual del 1,1%, registró una caída interanual del 1,2% y confirmó dos trimestres consecutivos de retroceso de la actividad, un escenario compatible con la definición de recesión técnica.

La información oficial llegó en un momento en el que el Gobierno buscaba sostener la recuperación económica y transmitir señales de estabilidad. El dato del EMAE, sin embargo, volvió a poner en discusión la evolución de la actividad productiva y el impacto de las políticas económicas sobre el funcionamiento de la economía real. El dato del producto bruto interno correspondiente al tercer trimestre todavía no se conocía y estaba previsto para el 16 de diciembre, por lo que el indicador mensual funcionaba como una señal anticipada del desempeño de la economía.

A ese panorama se sumó la nueva suba del dólar. Durante la jornada, la cotización oficial minorista llegó a los $1.615 en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se movió en una franja de entre $1.690 y $1.700. El movimiento cambiario volvió a generar inquietud en un contexto en el que la evolución del tipo de cambio ocupa un lugar central en las expectativas de consumidores, empresas y operadores financieros.

El riesgo país también se ubicó en torno a los 1.100 puntos básicos, una referencia que refleja la percepción de los mercados sobre el riesgo de incumplimiento de la deuda soberana argentina. La combinación de un dólar en alza, un riesgo país elevado y los datos negativos de actividad económica configuró una jornada difícil para la administración libertaria, que había hecho de la estabilidad macroeconómica y la recuperación de la confianza financiera dos de sus principales objetivos.

En ese contexto, la posibilidad de que Milei apareciera en un streaming para hablar de fútbol generó cuestionamientos sobre la oportunidad política de la iniciativa. La discusión no se limitó al contenido deportivo, sino que giró alrededor de la pertinencia de una actividad recreativa del Presidente mientras se conocían indicadores adversos y aumentaba la preocupación por la economía.

El trasfondo político de la controversia también estuvo relacionado con el crecimiento de los espacios digitales cercanos al oficialismo. Milei Media había sido utilizado para difundir contenidos vinculados con el Presidente, entre ellos la versión remasterizada del recital que Milei protagonizó en el Movistar Arena. El canal se inscribe en una estrategia de comunicación que busca ampliar la presencia del mandatario en plataformas digitales y construir una narrativa propia, por fuera de los medios tradicionales.

La suspensión del anuncio dejó, así, una escena incómoda para la comunicación presidencial: una actividad que había sido promocionada con entusiasmo terminó desapareciendo de las redes por su mal timming, mientras el vocero presidencial decía desconocerla y la Casa Rosada ofrecía una explicación diferente sobre su formato.

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