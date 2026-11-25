El propio Gobierno contradijo la cifra que Javier Milei dio en septiembre sobre los extranjeros que, según dijo, había echado del país por terrorismo. La Jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, informó al Senado que Migraciones concretó 1.739 expulsiones entre enero de 2025 y octubre de 2026. Ese total, que abarca todas las causales, equivale al 5,8% de las 30.000 que mencionó el Presidente.

El dato surge del anexo de la respuesta 172 del Informe de Gestión N.º 146, difundido por el periodista Antonio Riccobene en MDZ. Allí se le pedía al Ejecutivo que precisara cuántas expulsiones se habían efectuado específicamente por terrorismo en 2025 y 2026 y si existían condenas firmes por ese delito. En otra pregunta del mismo informe, la senadora Lucía Corpacci también pidió explicaciones por los dichos del mandatario.

La planilla oficial discrimina las expulsiones por mes, nacionalidad y paso fronterizo. Consigna 920 en todo 2025 y 819 entre enero y octubre de 2026. El anexo no desglosa las causales ni identifica expedientes o condenas por terrorismo. El total de expulsiones del período, incluso al contar las de octubre, queda por debajo de la cifra que Milei atribuyó solo a 2025.

El cuadro también detalla por dónde se concretaron las salidas. De las 1.739 expulsiones registradas, 997 se hicieron por Aeroparque Jorge Newbery y 253 por Ezeiza.

El Presidente había dado los números en una entrevista con Luis Majul en LN+. Dijo que el Gobierno había echado a 10.000 “terroristas” en 2025 y a otros 20.000 en lo que iba de 2026. Al explicar a quiénes se refería, habló de personas que se infiltraban desde otros países para “dinamitar el modelo argentino”.

Días antes de esa entrevista, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había difundido una cifra de 20.000 que agrupaba a extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos. El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció luego que el conteo que citaba el Gobierno incluía a personas que simplemente no cumplían con los requisitos para ingresar a la Argentina.

La distinción importa. Un rechazo en frontera impide el ingreso al país. Una expulsión efectiva supone la salida de alguien que ya estaba en territorio argentino. Según los datos remitidos al Senado, el 73,5% de los rechazos obedeció a cuestiones migratorias o de documentación. La respuesta al pedido de informes precisa cuántas expulsiones se ejecutaron. El Gobierno dejó sin responder la consulta sobre la causal de terrorismo en los términos planteados.